Zvaigznes dienas svētku gājiens un koncerts Ogrē

Svinīgais gājiens trīs austrumu gudro un poniju pavadībā tiks atklāts ar ievadvārdiem plkst. 16.00 Ogres Sv. Meinarda Romas katoļu baznīcā Meža prospektā 1, pēc kuriem gājiens virzīsies uz nākamo pieturvietu Ogres centra skvērā. Gājiens noslēgsies pie "Betlēmes ainiņas" iepretim novada domei. Ikviens interesents ir aicināts pievienoties no plkst. 15.45 gājiena sapulcēšanās vietā, lai aizraujošā veidā izdzīvotu vēsturiskos notikumus pirms 2000 gadiem Kristus dzimšanas laikā. Katrā no trim stacijām skanēs dziesmas un stāsti par Zvaigznes dienas notikumiem, savukārt pie "Bētlemes ainiņas"no plkst. 16.30 līdz pat 18.30 varēs sasildīties, iedzerot karstu tēju vai kafiju, satikt īstas aitiņas un ganus, kā arī nofotografēties ar ponijiem.



Savukārt plkst. 18.00 Ogres Mūzikas un mākslas skolā garīgās mūzikas koncertā “Satiec Ķēniņu” būs iespējams dzirdēt arī tādus pazīstamus māksliniekus kā soprānu Marlēnu Keini, vijolnieku Raimondu Ozolu un saksofonistu Arti Gāgu. Kopā ar viņiem muzicēs arī jaunie talanti: Patrīcija Kozlovska (19 gadi, soprāns, A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēkne) un Ronalds Rozenlauks (15 gadi, oboja, E. Dārziņa Mūzikas vidusskolas audzēknis), kuri Ogres novadā – Ikšķiles Starptautiskajā operetes festivālā – jau izpelnījušies novada publikas ievērību un atzinību. Pie klavierēm būs pianiste Agija Ozoliņa-Kozlovska. Ieeja koncertā bez maksas.



Koncerta repertuārā būs dzirdami muzikāli krāsaini un melodiski skaņdarbi: J.S. Baha Ariozo, E.Ešenvalda “Pie Tava Krusta”, Dž.Ritera “Dievs svētīt grib mūs”, G.Baumaņa “Ak,dari,Kungs”, S. Rahmaņinova “Vokalīze”, T.Jasčenko “Prelūdija-Vokalīze”, G.Forē “Toskānas serenāde”, V. Bellīnī “Miera eņģelis”, Ž. Masnē “Meditācija”, E. Marikones “Gabriela oboja”, Arta Gāgas oriģinālmūzika u.c., kas mīsies ar mācītāja Daiņa Pandara lasījumiem no Bībeles un stāstījumu par Zvaigznes dienas notikumiem.



Koncerta noslēgumā visiem, kas vēlēsies, būs iespēja pievienoties un kopā ar māksliniekiem dziedāt Zvaigznes dienas gājiena “Gudrie meklē Ķēniņu” tituldziesmu "Gudrie no austrumiem", kuras autore ir Liene Grosa.