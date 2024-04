10 ieteikumi drošai un efektīvai sauļošanās sezonai

1. Lieto sauļošanās kosmētiku ar SPF

Būtiskākais nosacījums, kas jāievēro sauļojoties – jālieto savam ādas tipam piemērots sauļošanās krēms ar SPF. Tas ir drošas sauļošanās ābeces pirmais un svarīgākais punkts, no kura atkāpes nav pieļaujamas. Tas var būt sauļošanās krēms, sauļošanās eļļa, losjons vai cita veida līdzeklis ar saules aizsargfaktoru. Gaišai un jutīgai ādai (2. un 3. ādas fototips), kura saulē diezgan ātri apdeg un paliek sarkana, nepieciešams līdzeklis ar SPF 50. Šāds līdzeklis ne tikai pasargā no apdegumiem, bet arī no ādas vēža riska un ādas priekšlaicīgas novecošanās. Tumšākai ādai var izvēlēties līdzekli ar SPF 25–30.



2. Atceries par sejas, lūpu, matu aizsardzību

Jāatceras, ka sauļošanās krēms vai cits līdzeklis ar SPF nepieciešams arī sejas ādai, lūpām un matiem. Arī tie cieš no UV staru negatīvās ietekmes, kas var veicināt novecošanos un stāvokļa pasliktināšanos. Sejai var izmantot atsevišķu aizsarglīdzekli vai arī izmantot dienas krēmu ar SPF. Šāds krēms sejai jālieto jau no agra pavasara līdz vēlam rudenim. Matu aizsardzībai pieejami dažādi izsmidzināmi līdzekļi, bet lūpām – balzami ar SPF.



3. Uzklāj sauļošanās kosmētiku pareizi

Lai sauļošanās krēms varētu efektīvi veikt savu darbu, tas jālieto pareizi – jāuzklāj jau 20 minūtes pirms došanās saulē. Ja krēmu smērē tikai pludmalē, tad rēķinies, ka pirmās 20 minūtes āda nesaņem aizsardzību, kā rezultātā jau var izveidoties apsārtums. Tāpat jāpievērš uzmanība tam, vai līdzeklis ir ūdensnoturīgs. Ja nav, tad krēms jāatjauno ikreiz pēc peldes. Arī ūdensnoturīgs līdzeklis ik pēc pāris stundām ir jāuzklāj atkārtoti. Jāizmanto pietiekami daudz līdzekļa, lai kārtīgi noklātu visu ķermeni.



4. Pirms sauļošanās sagatavo ādu

Ja gribi, lai iedegums veidojas vienmērīgāks, pirms sauļošanās ieteicams veikt ādas pīlingu, kas virskārtu atbrīvos no atmirušajām šūnām un padarīs gludāku. Tas palīdzēs labāk uzsūkties dažādiem sauļošanās un ādas kopšanas līdzekļiem, kā arī uzlabos saulē iegūtā tonējuma kvalitāti. Tāpat pirms sauļošanās vēlams parūpēties par ķermeņa mitrināšanu. Karstumā un saulē āda mitrumu zaudē ļoti strauji, tas var negatīvi ietekmēt ādas labsajūtu. Tāpēc izmanto mitrinošu līdzekli pirms sauļošanās.



5. Izvairies no sauļošanās pusdienlaikā

Laikā no pulksten 11.00 līdz 16.00 saule ir visaugstāk un arī UV indekss ir lielākais. Šajā laikā nav ieteicams ilgstoši atrasties atklātā saulē un speciāli sauļoties, jo ir augstāks apdegumu risks, kā arī tiek intensīvāk uzņemts UV starojums, kas palielina ādas vēža risku. Būtiski šajā laikā sargāt no saules bērnus, kuru āda ir jutīga un var apdegt ļoti ātri. Ja nepieciešams atrasties ārā, jālieto galvassega, plāns un gaišs apģērbs, jācenšas uzturēties ēnā, kā arī obligāti jālieto saules aizsarglīdzeklis.



6. Pakāpeniski palielini sauļošanās laiku

Ja pavadīsi saulē daudzas stundas vai pat visu dienu, vēloties iegūt skaistu iedegumu, visticamāk, ka rezultātā būs vien sārta un apdegusi āda. Lai veidotos vienmērīgs un skaisti brūns iedegums, sauļošanās laiks jāpalielina pakāpeniski. Pirmajās reizēs to nevajadzētu darīt ilgāk par 15–30 minūtēm, ja āda ir gaiša un jutīga. Vēlāk, kad jau izveidojies neliels iedegums, var pakāpeniski šo laiku palielināt par 10 minūtēm.



7. Lieto saulesbrilles ar UV aizsardzību

Domājot par drošu uzturēšanos saule, vispirms prātā nāk dažādi krēmi, kas pasargā no UVA un UVB stariem, bet ir zonas, kurās šādu krēmu nevar izmanto, piemēram ap acīm. No saules cieš ne tikai āda ap acīm, ātrāk novecojoties, dehidrējoties un saņemot UV starojumu, bet arī pašas acis. Lai efektīvi pasargātu acu zonu no saules un arī uzlabotu redzes komfortu saulainā laikā, jāizmanto kvalitatīvas saulesbrilles ar UV aizsargfiltru. Šādas brilles nepieciešamas pat maziem bērniem.



8. Pēc sauļošanās parūpējies par ādu

Pēc uzturēšanās saulē vēlams palutināt ādu ar atvēsinošu un mitrinošu ķermeņa kosmētiku. Tā kompensēs mitruma zudumu, uzlabos ādas izskatu un arī elastību. Var izmantot arī līdzekļus, kas paredzēti iedeguma nostiprināšanai, lai pludmalē iegūtais brūnums būtu noturīgāks, vienmērīgāks un skaistāks. Pieejama arī atvēsinoša kosmētika, kas nomierina sakairinātu ādu. Sauļošanās ādai ir liels stress, tāpēc jāpadomā par tās komfortu pēc pludmales apmeklējuma.



9. Pludmalē dzer daudz ūdens

Sauļošanās laikā jāpadomā par ķermeņa mitrināšanu ne tikai no ārpuses, izvēloties krēmus un losjonus, bet arī par pietiekamu ūdens patēriņu. Dodoties uz pludmali, noteikti jāņem līdzi ūdens, kas jādzer regulāri, jo karstumā organisms to ātri zaudē. Šķidruma trūkums var veicināt reiboni, nogurumu un citas nepatīkamas sajūtas, uzturoties saulē.

10. Seko līdzi UV indeksam

Pirms doties uz pludmali vai ilgstoši uzturēties ārā, vēlams pasekot UV indeksam. Ja rādītājs ir līdz divi, tas nav bīstams. Indekss no trīs līdz pieci ir vidējs, bet jau prasa ievērot piesardzību cilvēkiem ar gaišu ādu. Ja rādītājs ir seši vai septiņi, tad līmenis jau ir augsts – ikvienam vēlams izvairīties no saules, lietot aizsargkrēmu, saulesbrilles utt. Bet UV indekss astoņi un vairāk jau ir ļoti augsts un bīstams, tāpēc labāk palikt telpās vai vismaz ēnā un izmantot visus iespējamos saules aizsarglīdzekļus.