Brīdis, kad laikapstākļi vairs tik ļoti nelutina un kļūst arvien vēsāks, daudziem autovadītājiem saistās ar laiku, kad jāsāk domāt par ziemai piemērotu auto riepu iegādi.
Šobrīd riepu izvēle ir liela, turklāt šis noteikti nav tas pirkums, kur var paļauties tikai uz citu autovadītāju pieredzi un ieteikumiem, jo riepas jāizvēlas atbilstoši tieši konkrētajai situācijai - automašīnai, kā arī tās vadītāja braukšanas paradumiem. Turpinājumā daži ieteikumi, kā saprast, kuras ziemas riepas iegādāties.

Riepu izmērs
Neatkarīgi no tā, vai tiek meklētas vasaras riepas, vissezonas riepas vai riepas ziemai, vienmēr ir jāsāk ar pareizā izmēra noskaidrošanu. Visērtāk to var izdarīt, aplūkojot esošo auto
riepu sānu malu. Tāpat šī informācija ir minēta arī auto īpašnieka rokasgrāmatā. Visdrošāk ir izvēlēties auto ražotāja noteikto riepu izmēru, jo tad auto būs labi vadāma, riepas nodils lēnāk.


Braukšanas ieradumi
Nākamais posms ir izvērtēt savus braukšanas ieradumus. Pa kādiem ceļiem braucat visbiežāk? Tas palīdzēs saprast, kādām niansēm pievērst lielāku uzmanību. Skaidrs ir viens -
ja ar auto braucat daudz un bieži, ir vērts ieguldīt kvalitatīvās riepās.


Neatkarīgi no tā, pa kādiem ceļiem un cik daudz braucat, vislabāk ir pirkt jaunas, nevis mazlietotas riepas ziemai. Jaunas riepas garantēs augstāku kvalitāti, jo mazlietotu riepu
iegāde vienmēr saistās ar zināmu risku - kaut vai tādēļ, ka nevar būt drošs, kā un cik ilgi riepas ir tikušas uzglabātas.


Riepas ar radzēm vai bez
Vēl viens būtisks jautājums, uz ko jāatbild- Jums vajadzīgas ziemas riepas ar radzēm vai bez?


Lai gūtu atbildi, vēlreiz jāatgriežas pie Jūsu braukšanas ieradumiem. Radžotas riepas ir lieliska izvēle, ja daudz jābrauc pa apledojušiem un netīrītiem lauku ceļiem, savukārt pilsētā
tādas riepas nav vajadzīgas. Turklāt daudzās Eiropas valstīs riepas ar radzēm ir aizliegtas - šis aspekts ir jāņem vērā, ja ar auto plānots izbraukt no valsts.


Labs riepu serviss, kur iegādāties savām vajadzībām piemērotākās riepas, ir MMK riepu serviss. Ieskatieties mmkserviss.lv un izvēlieties piemērotāko risinājumu ātri un vienkārši!

