Aizlīmējiet iepakojumu
Uzlīmes var izmantot, lai aizlīmētu iepakojumu. Tās var izmantot aplokšņu, maisiņu, arī kastu aizlīmēšanai. Šis šķietami vienkāršais risinājums atšķirs Jūsu iepakojumu no citiem - tā nebūs kārtējā vienkāršā kaste vai maisiņš, ko pircējs saņem. Kvalitatīvas, interesantas uzlīmes radīs labu pirmo iespaidu, kas ir būtisks lojalitātes veidošanā.
Nomainiet iepakojuma dizainu
Ja vēlaties mainīt iepakojuma stilu, lai arī lojālajiem klientiem sagādātu patīkamu pārsteigumu, tad uzlīmes būs lielisks risinājums. Pilnīga iepakojuma maiņa var radīt lielas
izmaksas, savukārt uzlīmju izgatavošana ir daudz izdevīgāka, bet tik un tā sniegs labu rezultātu. Esiet radoši un izmantojiet šo triku savā labā!
Padariet produktu greznāku
Ikviens vēlas justies tā, it kā būtu pasūtījis luksusa produktu, pat ja tā nav gluži taisnība. Tomēr Jūs joprojām varat sniegt viņiem līdzīgu pieredzi, padarot produkta iepakojumu
ekskluzīvāku, nekā klienti varētu gaidīt. Jūs varat izmantot uzlīmes vairākos veidos, lai to paveiktu.
Izveidojiet interesantu uzlīmi, kas izskatās patiešām eleganta, piemēram, tādu, kurā ir reljefa vai pat metāla detaļas, lai piešķirtu šo apbrīnojamo greznības sajūtu iepakojumam. Pat atstarojošām uzlīmēm var būt pārsteidzoša ietekme, jo tās ir aizraujošas un pievilcīgas.
