1. Seko ārsta norādījumiem
Nekautrējies pajautāt ārstam par piemērotākajiem līdzekļiem zobu implanta kopšanai. Ārsts vislabāk varēs pateikt, kā jārūpējas par mākslīgo objektu mutē, tāpēc ir vērts sekot norādījumiem par mutes higiēnas ievērošanu pēc operācijas:
1. Izmantot arī zobu diegu zobu tīrīšanai katru dienu.
2. Lietot tikai mīkstu vai ļoti mīkstu zobu birsti;
3. Zobu tīrīšanu veikt vismaz 2 reizes dienā;
4. Izmanto zobu pastu, kas nesatur abrazīvos līdzekļus, jo pētījumi liecina, ka šo produktu lietošana nav piemērota zobu higēnai ikdienā, ja ir zobu implanti.
2. Pirmajās dienās izvairies no grūti sakošļājama uztura
Uzreiz pēc operācijas nav ieteicams lietot uzturā grūti sakošļājamu pārtiku, piemēram, ābolus, riekstus, burkānus vai cepumus. Tā vietā lietot jogurtu, biezputras, biezzupas, olas vai avokado. Ieteicams ievērot šādus ēšanas paradumus tikai pāris dienas pēc operācijas, pavisam drīz jau var atgriezties pie ierastajiem ēšanas paradumiem.
3. Seko līdzi zoba implanta stāvoklim
Starp zobārsta vizītēm arī ikdienā vajag sekot līdzi, kādā stāvoklī ir Jūsu zoba implants. Ja pamani sekojošas pazīmes, nepieciešams ārsta apmeklējums:
• Sajūta, ka implanti ir ļodzīgi un nestabili
• Izjūtamas sāpes, kad tiek sakosti zobi vai grūtības ēdiena sakošļāšanā
• Implanta vieta ir pietūkusi vai apsārtusi
4. Smēķēšanas atmešana
Tabakas dūmi var izraisīt komplikācijas vietā, kur ievietots implants, rezultātā veidojot iekaisumu. Tāpēc ir vērts atmest vai vismaz samazināt tabakas lietošanu ikdienā.
5. Neatliec un plāno zobarsta apmeklējumus
Ietaicamais biežums zobārsta vai higiēnista apmeklējumiem ir vismaz divreiz gadā. Zobārsta apmeklējumi var arī individuāli atšķirties, ja esi riska kategorijā un ir lielāka iespēja saslimt ar mutes dobuma slimībām, tad jāplano vizītes pie zobārsta biežāk. Kā arī ja nopietni apsverat zaudēto zobu aizvietošanu, tad ieteicams ir aplūkot zobu implantu cenas lai izvērtētu sev tīkamākos variantus.