Sveiciens no pagātnes
Paņemiet savas lieliskākās fotogrāfijas no iepriekšējā gada un izvietojiet tās kalendārā! Tas atgādinās par labākajiem kopīgajiem mirkļiem un sniegs iedvesmu jauniem piedzīvojumiem nākamajā gadā.
Apkārt pasaulei
Galda kalendārs ir lielisks veids, kā regulāri pārskatīt spilgtākās ceļojumu atmiņas, kas piepildītas ar draugiem, ģimeni, emocijām un unikāliem dabas skatiem.
Mājas mīluļi
Dzīvnieku mīļotāji noteikti vēlēsies kalendāru ar savu mīluļu skaistākajām fotogrāfijām.
Garšīgi ēdieni
Tiem, kuri labprāt darbojas virtuvē, iespējams, patiks pašiem savs gardo ēdienu kalendārs. Apkopojiet bildes tematiski, sezonām atbilstoši vai vienkārši - ļaujoties spontānai iedvesmai.
Iedvesma katram mēnesim
Izmantojot dažādus burtu fontus, krāsas un izmērus, lai katru mēnesi fotoattēlu papildinātu ar iedvesmojošu citātu.
Viena krāsa
Kalendāru var veidot pēc vienas krāsas principa. Izmantojot dažādus vienas krāsas attēlus, toņus un shēmas, tiek radīts unikāls kalendārs ar personīgu pieskārienu.
Kalendari.lv - Jūsu idejas īstenošanai
Ja arī Jūs vēlaties nākamajā gadā sevi iepriecināt ar unikālu, paša radītu kalendāru, ieskatieties kalendari.lv. Piedāvājumā gan sienas, gan galda kalendāri, kas tiks izgatavoti
atbilstoši Jūsu iecerēm.
Uzņēmums nozarē darbojas jau vairāk kā 14 gadus un var lepoties ar lielu skaitu apmierinātu korporatīvo klientu un realizētām visdažādākajām idejām.
Sienas un galda kalendāru izgatavošana notiek ātri un kvalitatīvi, tādēļ varat būt droši, ka savu pasūtījumu saņemsiet savlaicīgi un rezultāts Jums patiks. Der atcerēties, ka personalizēts kalendārs var kalpot arī kā lieliska dāvana, tādēļ šo ideju noteikti vērts paturēt prātā līdz brīdim, kad būs jādomā par Ziemassvētku dāvanām klientiem un biznesa partneriem.