Abonē "Ogres Vēstis Visiem" un "Izdevniecības Rīgas Viļņi" žurnālus – saņem vērtīgas dāvanas un īpašas atlaides

Abonē “Ogres Vēstis Visiem” un “Izdevniecības Rīgas Viļņi” žurnālus – saņem vērtīgas dāvanas un īpašas atlaides
Visu novembri ikvienam lasītājam ir iespēja piedalīties īpašā abonēšanas akcijā – abonējot laikrakstu “Ogres Vēstis Visiem” un jebkuru no “Izdevniecības Rīgas Viļņi” žurnāliem 2026. gadam, saņem dāvanas vairāk nekā EUR 180 vērtībā, kā arī citas patīkamas atlaides un pārsteigumus.

Plašāka informācija par dāvanām un to saņemšanas kārtību www.zurnali.lv

Un tas vēl nav viss! Novembrī, abonējot “Ogres Vēstis Visiem” un kādu no žurnāliem redakcijā Ogrē, Brīvības ielā 38, darba dienās, iespējams saņemt vienu dāvanu uzreiz, noformējot abonementu uz vietas. Tā ir lieliska iespēja ne tikai nodrošināt sev kvalitatīvu lasāmvielu nākamajam gadam, bet arī saņemt noderīgu un patīkamu pārsteigumu jau šodien.

Tāpat abonēšanu iespējams veikt vairākos ērtos veidos – interneta vietnē Abonē.lv, jebkurā Latvijas Pasta nodaļā, klientu centrā vai pie pastnieka, kā arī zvanot pa tālruni 26693199 vai rakstot uz e-pastu . Akcija spēkā visu novembri, tāpēc nenokavē!

Laikraksts “Ogres Vēstis Visiem” – nacionāli konservatīvs izdevums Ogres novadam – jau gadu desmitiem stāsta par mūsu cilvēkiem, novada notikumiem un saknēm. Katrs numurs ir veltīts vietējiem iedzīvotājiem un viņu darbiem, sniedzot ieskatu dzīvē pagastos, uzņēmējdarbībā, kultūrā, sportā un sabiedriskajos procesos. Avīzē lasāmi komentāri par aktualitātēm, intervijas, karikatūras, krustvārdu mīklas, vietējie sludinājumi un reklāmas. “Ogres Vēstis Visiem” iznāk divas reizes nedēļā, turpinot būt uzticams un iedvesmojošs ceļvedis Ogres novada dzīvē.

