Ceturtdiena, 11. novembris, 2021 08:20

Kad nepieciešams durvju atvēršanas pakalpojums, tad skaidrs, ka kavēties nedrīkst, jo kāds ir palicis aiz slēgtām durvīm, bez iespējas tikt iekšā. Nozaudētas atslēgas, aizkritusislēdzene, dažādi durvju mehānisma bojājumi - iemeslu tam, kādēļ ir problēmas ar atslēgu un durvju atvēršanu var būt dažādi. Durvju atvēršanas pakalpojums ir pieejams 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā, jo skaidrs, ka, pārrasties vēlu vakarā mājās un konstatēt, ka ir iesprūdusi vai nozaudēta atslēga, nav neviena plānos. Pakalpojumu var ērti pieteikt WhatsApp vietnē, nosūtot problēmas aprakstu un arī durvju un slēdzenes fotogrāfiju.Pakalpojums pieejams Rīgā un 50 km rādiusā ap to.

Populārākās problēmas
Arī mehānismi mēdz pievilt, it īpaši reizēs, ja tie ir jau stipri palietoti, vai ir tikko uzstādīti un nav vēl kārtīgi iekustināti. Taču, kā vispopulārākais iemesls durvju atvēršanas pakalpojuma izmantošanai, ir nozaudētas atslēgas. Tas ir nepatīkams piedzīvojums un problēma, kuru ir vēlme pēc iespējas ātrāk atrisināt. Izsaucot meistaru, atslēga tiek arī nomainīta, tādēļ nebūs jāuztraucas arī par to, ka mājoklī varētu iekļūt kāds svešinieks. Tāpat durvīs joprojām tiek montētas atslēgas, kas neliela trieciena rezultātā mēdz aizcirsties. Un kā likums - brīžos, kad tas vismazāk būtu nepieciešams. Arī šajās reizēs durvju atvēršanas pakalpojums nāks talkā un problēma tiks atrisināta bez durvju uzlaušanas.


Papildus pakalpojumi
Atslegumeistars.lv profesionālā komanda steigs palīgā jebkurā diennakts laikā. Lai arī pievīlusi būtu pati jaunākā un modernākā atslēga, profesionālim arī šādu durvju atvēršana
būs pa spēkam viens un divi. Pavisam noteikti nevajadzētu mēģināt durvis atmūķēt pašu spēkiem, jo šādā veidā atslēga var tikt sabojāta līdz līmenim, kad tā nobloķējās pavisam (un, ticiet vai nē, tas ir drošības mehānisms, lai jūsu mājās neaicinātas nevarētu iekļūt svešas personas), un durvis var nākties uzlauzt, kas radīs papildus problēmas, izdevumus un
galvassāpes. Pakalpojums ir pieejams klientiem, kuri spēj pierādīt, ka konkrētais dzīvoklis vai māja, ir viņu mājvieta.


Profesionāla durvju atvēršana - https://atslegumeistars.lv/durvju-atversana/

