Populārākās problēmas
Arī mehānismi mēdz pievilt, it īpaši reizēs, ja tie ir jau stipri palietoti, vai ir tikko uzstādīti un nav vēl kārtīgi iekustināti. Taču, kā vispopulārākais iemesls durvju atvēršanas pakalpojuma izmantošanai, ir nozaudētas atslēgas. Tas ir nepatīkams piedzīvojums un problēma, kuru ir vēlme pēc iespējas ātrāk atrisināt. Izsaucot meistaru, atslēga tiek arī nomainīta, tādēļ nebūs jāuztraucas arī par to, ka mājoklī varētu iekļūt kāds svešinieks. Tāpat durvīs joprojām tiek montētas atslēgas, kas neliela trieciena rezultātā mēdz aizcirsties. Un kā likums - brīžos, kad tas vismazāk būtu nepieciešams. Arī šajās reizēs durvju atvēršanas pakalpojums nāks talkā un problēma tiks atrisināta bez durvju uzlaušanas.
Papildus pakalpojumi
Atslegumeistars.lv profesionālā komanda steigs palīgā jebkurā diennakts laikā. Lai arī pievīlusi būtu pati jaunākā un modernākā atslēga, profesionālim arī šādu durvju atvēršana
būs pa spēkam viens un divi. Pavisam noteikti nevajadzētu mēģināt durvis atmūķēt pašu spēkiem, jo šādā veidā atslēga var tikt sabojāta līdz līmenim, kad tā nobloķējās pavisam (un, ticiet vai nē, tas ir drošības mehānisms, lai jūsu mājās neaicinātas nevarētu iekļūt svešas personas), un durvis var nākties uzlauzt, kas radīs papildus problēmas, izdevumus un
galvassāpes. Pakalpojums ir pieejams klientiem, kuri spēj pierādīt, ka konkrētais dzīvoklis vai māja, ir viņu mājvieta.
Profesionāla durvju atvēršana - https://atslegumeistars.lv/durvju-atversana/