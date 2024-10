Aizved karavīru frontē!

Mēs nevaram valdību vietā ziedot ukraiņiem jaudīgas ieroču sistēmas. Mēs nevaram paslēpt Ukrainu zem pretraķešu vairoga. Mēs nevaram uzvarēt Ukrainas vietā. Taču ukraiņi karo arī par mums, un mēs varam viņus atbalstīt mūsu iespēju robežās.

Ar šādu domu pērn laikraksta kampaņā «Sasildi karavīru» mēs kopīgi savācām naudu 100 termoveļas komplektu iegādei. Pavasarī sekoja kampaņa «Sadziedē karavīru», kurā savācām līdzekļus ievainoto karavīru rehabilitācijas atbalstam. Tagad ceļam no Ogres uz Ukrainu tiek gatavots nākamais ziedoto automašīnu konvojs. Ikvienam Latvijas iedzīvotājam un mūsu laikraksta lasītājam ir iespēja iesaistīties: ziedot naudu automašīnu iegādei, reģistrēšanai, degvielai un ceļa izdevumiem. Tāpat kā līdz šim konvoju ceļā vadīs Ogres novada mērs Egils Helmanis, un viņš uzsver, ka svarīgs ir katrs eiro, katrs cents! Pieteikties aicināti arī cilvēki, kas būtu gatavi ne vien apmaksāt šo automašīnu nogādāšanu frontē – ieliet degvielu, bet arī paši sēsties pie stūres. Aptuvenās izmaksas uz vienu mašīnu ir 400–500 eiro par degvielu, klāt vēl jārēķina kādi pārsimt eiro ēšanai un naktsmājām, iespējami arī neparedzēti izdevumi, jo šādā ceļā gadīties var visādi. Mašīnām ir jābūt pārliecinošā tehniskā kārtībā. Lai arī frontes skarbajos apstākļos tās izdzīvo dažus mēnešus – labākajā gadījumā, tās nedrīkst tehniski pievilt kaujas apstākļos. Tāpēc uz Ukrainu nevar vest vecas nodzītas grabažas. No šīm mašīnām ir atkarīgas cilvēku dzīvības. Tajās tiek pievesta munīcija, karavīri tiek nogādāti pozīcijās, ievainotie vesti laukā. Transporta nozīme karā ir nepārvērtējama, un, ja vienībām trūkst bruņumašīnu vai tās pilda citus uzdevumus, ir jāpielāgo civilais transports. Fronte to patērē milzīgā apjomā.

Kopš 2014. gada, kad krievija iebruka Ukrainā, humānā palīdzība no Ogres novada uz Ukrainu ir gādāta vismaz 17 reižu, un pēc pilna mēroga iebrukuma 2022. gadā arvien lielākā apjomā. Aizvests jau vairāk nekā100 automašīnu. Un drīzumā ceļā dosies nākamās 20 – busiņi, apvidus mašīnas un īpaši pieprasītie pikapi. Uz tiem gan ieroču sistēmas iespējams uzmontēt, gan munīciju un citas kravas operatīvi pārvietot. Ogres uzņēmēju sarūpētās un arī iegādei vēl tikai noskatītās mašīnas jau tiek gaidītas konkrētās Ukrainas aizstāvju vienībās, lai aizvietotu ar tām kaujās cietušo transportu. Taču, lai automašīnas nonāktu frontē un sāktu pildīt savu misiju, ir nepieciešams sabiedrības atbalsts.

Iesaisties. Ziedo. AIZVED KARAVĪRU FRONTĒ!

Ziedojuma saņēmējs: Biedrība «Ogres novada attīstībai»

Konta Nr. LV40UNLA0055003724082

Ziedojuma mērķis: «Auto iegāde Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam»

Ukraiņi cīnās arī par mums.