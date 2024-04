Aktuālās tendences apgaismojuma izvēlē mājoklim

Viedā apgaismojuma tehnoloģija

Nav nekāds pārsteigums, ka 2022. gadā viedās tehnoloģijas ienāk apgaismojuma dizaina pasaulē. Izmantojot viedās apgaismojuma tehnoloģijas, iespējams kontrolēt to, kā telpa izskatās, kurās vietās tiek izvietots apgaismojums. Mūsdienās apgaismojumu ir iespējams kontrolēt pat no mobilā tālruņa, tādā veidā pat nebūs nepieciešamības piecelties no dīvāna, lai, piemēram, virtuvē izslēgtu apgaismojumu.

Videi draudzīgs apgaismojums

Videi draudzīgs, zaļš, ilgtspējīgs - tā ir tendence, no kuras nevar izvairīties neviena nozare. Jums ne tikai jāizvēlas izmantot energoefektīvas spuldzes, bet noteikti jāpievērš uzmanība arī tam, lai apgaismojums būtu no dabīgiem resursiem, piemēram, koka un bambusa izgatavoti gaismekļi. Populārs ir tāds lampu dizains, ko veido dabīgu lapu raksti, kā arī lielas koka faktūras lustras. Savukārt, ja nepieciešama dārza lampa, arī to ir vērts izvēlēties minimālisma stilā, tādā veidā veidojot harmonisku dārza iekārtojumu.



Vienkāršība un minimālisms

Racionāla telpas izmantošana ar vienkāršu un minimālisma dizainu ir gan praktiska, gan viegli uztverama pieeja. Šī tendence, kas jau kādu laiku ir aktuāla, palīdz ne tikai likvidēt nevajadzīgas detaļas apgaismojuma shēmā, bet var būt izmantots neliels budžets, nezaudējot arī vizuālā ziņā. Izmantojot pamatkrāsas, var izveidot minimālisma dizainu. Izvēloties gaismas ķermeņus, ir vērts izvēlēties melnu, baltu un pelēku krāsu.

Izvērtējot aktuālās apgaismojuma izvēles tendences, noteikti ir vērts pievērst uzmanību arī tam, kāda veida gaismekļi pašiem patīk vislabāk. Nekādā gadījumā nevajadzētu akli sekot tendencēm, bet gan izvēlēties apgaismojumu, kas ir harmonijā ar jūsu gaumi.