Sāpes signalizē par pārslodzi
Ja intensīvi treniņi notiek katru dienu, organisma pašatjaunošanās tiek kavēta. Jebkura pārslodze rada mikroskopiskas traumas saistaudos un cīpslās, uz kurām organisms
reaģē ar iekaisumam līdzīgu audu reakciju un pastiprinātu brīvo radikāļu aktivitāti.
Sportists to izjūt kā sāpes muskuļos un locītavās. Ja treniņu slodze nemazinās, pārslodze turpinās un sāpes kļūst hroniskas.
Cīņa ar brīvajiem radikāļiem
Antioksidanti ir vielas, kas spēj novērst brīvo radikāļu darbību. Tie var gan pasargāt no brīvo radikāļu veidošanās, gan, iesaistoties ķīmiskajās reakcijās, tos likvidēt.
Antioksidatīva daba piemīt, piemēram, A un E vitamīniem, ubihinonam un polifenoliem.
Organismā brīvajiem radikāļiem un antioksidantiem jābūt līdzsvarā, pretējā gadījumā veidojas oksidatīvais stress.
Selēns mazina oksidatīvo stresu
Mūsu organismā ir vairākas dabīgo antioksidantu sistēmas – lielmolekulāri olbaltumvielu savienojumi, kuru sastāvā ir arī metāla joni. Viena no tām ir glutationa peroksidāze, ar savu centrālo elementu selēnu. Glutationa peroksidāzes koncentrācija muskuļos un asinīs paaugstinās pēc fiziskās aktivitātes.
Pēdējos gadu desmitos zinātnieki pētījuši oksidatīvā stresa marķierus un to dinamiku sportistiem, kuri lieto antioksidantus. Pieaugot enerģijas patēriņam, sportistiem vajadzētu pieaugt nepieciešamībai pēc selēna, lai saglabātu selēna līmeni organismā un optimālu antioksidantu līdzsvaru. Pētījumi pierādīja, ka ar selēnu bagātināts uzturs uzlabo antioksidatīvo aizsardzību sportistiem un mazina oksidatīvā stresa parametrus.
Sportistiem ar augstāko enerģijas patēriņu dienā bija augstākais selēna saturs, kas uzņemts ar uzturu, un augstākais selēna līmenis asinīs. Selēns varētu būt noderīgs izturības sporta veidu sportistiem.
Papildināt cinka rezerves
Cinks ir mazs, bet ļoti svarīgs mikroelements. Cilvēka organismā – kaulos un muskuļos – tā daudzums ir vien 2 grami. Slodzes laikā zūd līdz pat 30% no cinka satura organismā, lielākoties svīšanas rezultātā. Cinks arī ir antioksidatīvo enzīmu sastāvdaļa, tāpēc nozīmīgs sportistiem, īpaši izturības treniņā un garo distanču skrejējiem.