Vaksācijai ar depilācijas vasku mājas apstākļos, salīdzinot ar procedūru salonā, ir vairāki plusi, kas patiks ikvienai mūsdienīgai, neatkarīgai sievietei, kura augsti vērtē savus laika un finanšu resursus. Ar savu aprīkojumu matiņu vaksāciju iespējams veikt jebkurā sev ērta laikā un vietā, kad vien tas ir nepieciešams – brīvdienās, ceļojumā vai vēlu vakarā, kad paveikti visi pienākumi un ir laiks parūpēties par sevi. Tāpat mājās iespējams iekārtoties ērti, veikt procedūru savā tempā un pilnīgi privātos apstākļos. Būtiska priekšrocība tiem, kuri kautrējas citiem atkailināties. Un pēc tam nav jāsatraucas, kā ar sakairinātu un apsārtušu ādu nokļūt līdz mājām, nepiesaistot skatienus. Protams, ilgtermiņā arī ievērojami var ietaupīt līdzekļus, kas tiktu tērēti salona apmeklēšanai. Lielāki izdevumi ir tikai sākumā, lai iegādātos visus vajadzīgos piederumus, bet tie labi kalpos ilgu laiku.
Kāpēc likvidēt matiņus ar vasku
Galvenais iemesls, kāpēc matiņu likvidēšanai izvēlēties tieši depilāciju ar vasku, ir iespēja ātri iegūt gludu ādu uz ilgāku laiku. Protams, mīnuss ir tas, ka procedūra ir salīdzinoši sāpīga, tāpēc vaksācija vairāk piemērota tiem, kuriem ir augsts sāpju slieksnis. Ja sāpju slieksnis ir zems, tad var būt izaicinājums veikt to jutīgākajās ķermeņa vietās – padusēs, bikini zonā. Bet kājām un citiem lielākiem laukumiem tas noderēs lieliski. Tāpat, regulāri veicot vaksāciju, matiņi ataug arvien plānāki, trauslāki un to ir mazāk. Procedūras vajadzēs veikt arvien retāk.
Kādus depilācijas piederumus iegādāties
Vasks. Jāizvēlas sev piemērotākais šķidrais vai cietais vasks. Vaski pieejami dažāda izmēra iepakojumos – bundžās vai kapsulu veidā, kārtridžos un granulu veidā. Šķidrais vasks ātrāk kūst un atdziest, tāpēc ar to jārīkojas ātrāk. Tā būs piemērota izvēle, ja grib atbrīvot no matiņiem lielākus ādas laukumus. Cietie vaski silst lēnāk, tos var noraut bez papīra strēmeles. Vairāk piemēroti nelielu laukumu apstrādei.
Vaska sildītājs. Vaska sildītājs ir ļoti noderīga ierīce, kas būs lielisks ieguldījums. Vaska sildītājs ļauj ērti uzsildīt vasku līdz vajadzīgajai temperatūrai un konsistencei. Pērkot vaska sildītāju, jāpārliecinās, ka tas piemērots izvēlētajam vaska veidam un tā iepakojumiem.
Vaksācijas papīrs. To uzklāj uz šķidrā vaska, lai norautu matiņus. Papīru var iegādāties jau sagatavotās strēmelēs vai lielākā rullī, atliek tikai to sagriezt vajadzīgā lieluma strēmelēs.
Koka lāpstiņas. Ar to palīdzību vasku ērti uzklāt uz ādas un izlīdzināt. Ņemot vērā, ka uzsildītais vasks ir diezgan silts, tad bez lāpstiņas procedūras laikā neiztikt. Arī šie piederumi iegādājami jau lielākā iepakojumā un pietiks ilgākam laikam.
Ādas kopšanas līdzekļi pirms/ pēc vaksācijas. Āda pirms un pēc vaksācija ir jāapkopj ar piemērotiem līdzekļiem – losjoniem, želejām, krēmiem, kas sagatavo un nomierinās ādu.
