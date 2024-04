Atšķirības starp M1 un M2 mikroshēmām – Kādēļ jaunākais ir labāks?

Jaunākajiem MacBook Pro klēpjdatoriem ir M2 Max un M2 Pro pielāgotas silikona mikroshēmas. Abiem klēpjdatoriem ir ievērojami GPU un CPU uzlabojumi. MacBook Pro, ko daudzi cilvēki sliecas izvēlēties, ir RAM līdz 96GB un 8K displejs. Tam ir arī WiFi 6E un HDMI 2.1. Šeit mēs neapskatīsim sīkākas detaļas, piemēram, to, cik tranzisotru ir M1 mikroshēmā vai m2 mikroshēmā, bet koncentrēsimies uz citiem svarīgiem parametriem. Uzziniet vairāk par RAM, displeju un akumulatora darbības laika salīdzinājumu, aplūkojot M1 and M2 MacBook mikroshēmas.



Kāds ir M2 Pro un M2 Max, salīdzinot ar M1?



Šai nodaļai vajadzētu Jums palīdzēt pieņemt pareizo lēmumu, ja pirmo reizi iegādājaties MacBook Pro klēpjdatoru vai vienkārši vēlaties pāriet no M1 MacBook Air uz M2 MacBook Air. Es mēģināju izteikties pēc iespējas vienkārši un saprotami, lai ikviens pat ar viselementārākajām zināšanām par datoriem varētu saprast un pieņemt vislabāko lēmumu par pirkumu.



RAM



Pirms apskatīt RAM uzlabojumus, atgriezīsimies 2021. gadā, kad Apple veica dažus uzlabojumus MacBook Pro klēpjdatoros. 2021. gada uzlabojumi ietvēra M1 Max un M1 Pro mikroshēmas. Lielākā daļa cilvēku šos uzlabojumus uztvēra ar sajūsmu, jo tas nozīmēja ievērojami uzlabotu RAM līdz 64 GB, kas darbojas uz 32 kodoliem GPU un 10 kodoliem – CPU. Apple ietvēra arī 1080p tīmekļkameru, SD cieto disku un MagSafe uzlādi. Runājot par displeju viņi iekļāva Liquid Retina XDR ar mini-LED klaviatūras izgaismojumu.



Pārejot uz 2023. gadu, M2 Max un M2 Pro ir ienākuši ar jaunām mikroshēmām, kas ir daudz pārākas. Tām ir RAM līdz 96 GG, ar 38 kodoliem GPU un 12 kodoliem CPU. CPU ir ne tikai par 20% un GPU – par 30% ātrāki nekā to priekšgājēji, bet, pateicoties uzlabotajai arhitektūrai, tie ir arī energoefektīvāki. Jāatzīmē, ka arī M2 Pro neirālajam procesoram ātrums ir ievērojami palielinājies par 40%, salīdzinot ar M1 mikroshēmām.



Displejs un savienojamība



Vērā ņemama opcija, ko mēs visi apsveram, iegādājoties elektronisku ierīci, ir displejs. Neatkarīgi no tā, vai esat filmu vai spēļu fans, Jūs vēlēsieties zināt, kādu algoritmu izmanto M1 un M2 mikroshēmas.



Tieši tāpat kā ar RAM, lai labāk izprastu uzlabojumu, Jums jāzina par Liquid Retina XDR displeju, kas tika izmantots M1 mikroshēmā. Daudziem cilvēkiem, šķiet, patīk mini-LED izgaismojums ar dubultu spilgtumu.



Apskatot M2 MacBook Pro, izmaiņas negāzīs Jūs no kājām. Gaidiet 16” un 14” MacBook Pro ar tieši tādām pašām specifikācijām. Tiem abiem ir Liquid Retina XDR displejs, mini-LED izgaismojums, ProMotion, True Tone un P3 plašu krāsu gammu.



Turklāt tiem abiem ir vienāds portu skaits. Gaidiet MagSafe 3 lādētāju, SDXC karšu lasītājs, HDMI ports un vissvarīgākais - 3 Thunderbolt 4/USB-C 4 porti. Tomēr, runājot par HDMI portu, ir veikts neliels uzlabojums, kur M2 Pro izmanto 2.1 portu, nevis 2.0, kas tiek izmantots M2 Max. Šis “nelielais” uzlabojums ļauj M2 Pro nodrošināt labāku 60HZ izejas displeju un daudzkanālu skaņas izvadi . M2 ir aprīkots arī ar Bluetooth 5.3.



Akumulatora darbības laiks



Vēl viena inovatīva opcija, ko ieviesa M1, bija akumulatora darbības laiks, ko patērētāji ar prieku pieņēma. M2 MacBook Pro klēpjdatoriem akumulatora darbības laiks ir uzlabots vēl vairāk. Neskatoties uz to, vai izšķirsieties par 16 vai 14’’ M2 MacBook, Jūs iegūsiet par 1 stundu ilgāku akumulatora darbības laiku. 14” M2 Pro, skatoties video, var izmantot līdz 18 stundām, bet 16” M2 – līdz 22 stundām. Tas nozīmē, ka Jums ir vairāk laika spēlēt video tiešsaistē, salīdzinot ar M1 versiju.



Īsumā



Salīdzinot M1 un MM2abi ir uzvarētāji. Lai kuru Jūs izvēlētos, Jūs saņemsiet iespaidīgu sniegumu. Tomēr, ja vēlaties iet līdzi jaunākajām tehnoloģijām, Jums jāapsver Apple datori ar jauno M2 mikroshēmu. Tie nodrošina quantum leap veiktspēju un ražīgumu, kā arī ļauj piekļūt daudz dažādām lietojumprogrammām. Tas ietver piekļuvi iPad, iPhone un universālām lietotnēm, kas darbojas uz Mac. M1 un M2 mikroshēmas ir tikai sākums – Apple M2 mikroshēmas, piemēram, Extreme, Ultra, Mac un Pro jau tuvojas. Viss, ko mēs varam pateikt, ir, ka nākotne ir gaiša un mēs to gaidām!