Ceturtdiena, 09.10.2025 21:52
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:52
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 11. novembris, 2021 07:26

Auto atslēgu serviss Rīgā

Auto atslēgu serviss Rīgā
Ceturtdiena, 11. novembris, 2021 07:26

Auto atslēgu serviss Rīgā

Automašīna ir viens no noderīgākajiem pirkumiem cilvēka dzīvē, tādēļ ir tikai saprotami, ka katrs automašīnas īpašnieks vēlas, lai tā darbojas nevainojami. Tehnika ir tehnika undažkārt mēdz gadīties dažādas ķibeles, kas ir ātri atrisināmas. Piemēram, ja rodas problēmas ar automašīnas atslēgām vai pašu auto durvju atvēršanu, pēc palīdzības varvērsties Sosservice.lv atslēgu un durvju servisā, kas palīdzēs atvērt aizkritušas un nobloķējušās automašīnas durvis. Pakalpojums tiek piedāvāts visu marku un modeļuautomašīnām un tas ir ērti piesakāms ne tikai zvanot, bet arī WhatsApp aplikācijā Rīgā un tuvākajā 50 kilometru apkārtnē. Cena tiek nosaukta pakalpojuma pieteikšanas brīdī unpaliek nemainīga.

Populārākās problēmas ar automašīnu atslēgām
Problēmas, kuru rezultātā rodas nepieciešamība pēc automašīnas durvju atvēršanas ir dažādas. Bojājumi automašīnas centrālajā atslēgā vai elektronikā ir paši izplatītākie. Lai
atvēršanas darbi notiktu raitāk, ieteicams durvis nemēģināt atvērt pašu spēkiem, jo tas var novest pie lielākiem bojājumiem un izdevumiem. Protams, gadās arī nozaudēt automašīnas atslēgas, vai, sliktākajā gadījumā, tās tiek nozagtas. Arī šādos gadījumos sossrevice.lv var palīdzēt ar durvju atvēršanu. Arī laikapstākļi var spēlēt lielu lomu, piemēram reizēs, kad automašīnas durvis aizsalst. Latvijā tas nebūt nav retums, jo pie mums mēdz būt ne tikai karstas vasaras, bet arī aukstas ziemas. Vecāka modeļa automašīnām var rasties problēmas ar nodilušu durvju slēdzenes cilindru, kā rezultātā atslēga ķeras un negrib pildīt savu funkciju.


Izsists logs problēmu neatrisinās
Automašīnas durvis netiek atvērtas izmantojot urbjus, jo tas var radīt daudz lielākus bojājumus un problēmas. Auto durvju atvēršanai tiek izmantoti speciāli instrumenti, kas
neatstāj paliekošus bojājumus automašīnai un tās slēdzenei. 30 gadu lielā pieredze palīdz problēmas novērst ātri un pavisam drīz varēsiet turpināt ceļu. Nav vajadzības izsist logu, lai tiktu iekšā automašīnā, jo pakalpojuma cenas ir pieņemamas ikvienam un darbs tiek paveikts kvalitatīvi. Noteikti jāpiemin, ka pirms pakalpojuma sniegšanas būs nepieciešams
uzrādīt dokumentus, kas apliecina automašīnas piederību pakalpojuma pieteicējam.


SOS service auto atvēršana - https://sosservice.lv/auto-atversana/

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?