Vairumā gadījumu tā gan nav vecāku apzināta rīcība, bet gan zināšanu trūkums un, iespējams, arī nevēlami paradumi, kas savulaik pārņemti no savas ģimenes.
Tāpēc ir svarīgi izglītoties šajā jomā, lai uzlabotu zobu kopšanas paradumus savā ģimenē tagad, nodrošinot bērniem pareizu un pilnvērtīgu mutes dobuma aprūpi. Esam apkopojuši vairākus ieteikumus un arī zobārstu padomus par šo tēmu.
Bērna mutes dobums jākopj kopš dzimšanas
Bērna mutes dobuma kopšana ir nepieciešama jau no brīža, kad viņš nācis pasaulē. Tas nekas, ka pirmie piena zobi parādīsies tikai pēc vairākiem mēnešiem. Pēc zīdīšanas mutē tāpat uzkrājas piena paliekas, kas veido aplikumu uz smaganām un vaigu iekšpusē. Tīrīšanu ar maigām kustībām var veikt ar marles gabaliņu, kas uztīts uz pirksta, vai speciālu aptiekā nopērkamu gumijas uzmavu pirkstam. Tādā veidā mutes dobums tiks iztīrīts un bērniņš radināts pie tā, ka ik dienu notiek darbošanās mutē, līdz ar to vēlāk būs vieglāk uzsākt tīrīšanu ar zobu suku. Vēlāk, kad jau izšķīlusies pirmie piena zobi, tīrīšanai var izmantot maigu un vecumam atbilstošu zobu suku.
Bērnu zobārstniecība jāapmeklē līdz ar pirmajiem piena zobiem
Līdz ar piena zobu parādīšanos arī jāieplāno pirmā vizīte zobārstniecībā. Jāizvēlas uzticama un pieredzējusi bērnu zobārstniecība, kas varēs nodrošināt mūsdienīgu pakalpojumu, ērtu vidi un darbā ar bērniem pieredzējušus zobārstus. Pirmās vizītes vairāk ir informatīvas, kā arī palīdz bērnam pierast pie zobārstniecības vides. Zobārsts novērtēs zobu šķilšanās procesu, stāvokli un sniegs noderīgus ieteikumus gan par zobu kopšanu, gan uztura, kas skar arī zobu veselību.
Bērnu zobārstniecība jāapmeklē vismaz reizi pusgadā, lai zobārsts varētu novērtēt zobu stāvokli, sakodiena veidošanos, laikus pamanītu jau nelielus bojājumus un likvidētu tos, izvairoties no zobu sāpēm un pāragras zobu zaudēšanas. Maldīgs ir uzskats, ka piena zobi nav svarīgi, lai bojājas un krīt ārā. Piena zobu stāvoklis ietekmē bērna dzīves kvalitāti, vispārējo mutes veselību, arī kaula zobu stāvokli un šķilšanās procesu. Jo ilgāk un labā stāvoklī mutē saglabājas piena zobi, jo labāk.
Reizi gadā jāapmeklē arī zobu higiēnists
Vienu vai divas reizes gadā bērns jāved ne tikai pie zobārsta uz profilaktiskām pārbaudēm, bet arī pie zobu higiēnista. Šādas valsts apmaksātas vizītes var saņemt bērni no 2 līdz 18 gadu vecumam. Protams, vecāki var apmeklēt arī speciālistu, kurš nesniedz valsts apmaksātu pakalpojumu, un par vizīti maksāt paši. Zobu higiēnists ir ļoti būtisks speciālists, kurš palīdzēs noturēt bērna mutes veselību labā stāvoklī. Higiēnists notīra mīksto un cieto aplikumu no grūti pieejamām vietām, kā arī konsultē zobu kopšanas jautājumos. Zobu higiēnista apmeklējumi ir labs veids, kā bērnu radināt pie regulārām vizītēm zobārstniecībā.
Līdz 8–9 gadiem vecākiem bērna zobi jāpārtīra
Tiklīdz ir iespējams, zobu tīrīšanas prasmes jāmāca arī bērnam pašam. Jāmāca lietot zobu suku, veikt pareizas tīrīšanas kustības un citas darbības. Tomēr šeit vecāki grēko, diezgan ātri visu kontroli pār zobu tīrīšanas procesu nododot bērna rokās. Nevar piecgadnieku aizsūtīt uz vannasistabu un likt iztīrīt zobus, pēc tam nepārliecinoties, ka tas vispār ir izdarīts un kādā kvalitātē. Lai gan tas šķiet nogurdinošu, vecākiem tomēr stingri jāseko bērna zobu kopšanai vismaz līdz 8-9 gadiem, kad bērns jau ir tiešām patstāvīgs un atbildīgs. Līdz šim vecumam zobus vajag vēlreiz pārtīrīt, lai būtu pārliecība, ka tiešām ir
iztīrītas visas tālākās vietas un virsmas.
Jāievēro pareiza zobu tīrīšanas tehnika
Šķiet, kurš gan neprot tīrīt zobus! Bet zobu higiēnisti un zobārsti, runājot ar pacientiem, konstatē, ka liela daļa tiešām nezina, kā pareizi un pilnvērtīgi jāveic zobu tīrīšana ikdienā. Tāpēc atgādināsim būtiskāko par šo procedūru.
• Zobu tīrīšanai jāvelta vismaz 3 minūtes gan no rīta, gan vakarā pēc ēšanas.
• Jāizmanto vecumam atbilstoša zobu suka un zobu pasta, par kuras izvēli vislabāk konsultēties ar zobārstu vai higiēnistu.
• Zobi jātīra ar apļojošām un slaukošām kustībām, apstrādājot visas virsmas – rindu priekšas, iekšpuses un arī kožāmās virsmas. Īpaši rūpīgi jātīra sāni un dziļākās kožamās virsmas, kurās mēdz sakrāties ēdiena atliekas un ātri veidoties bojājumi.
• Pēc tīrīšanas jāizmanto zobu diegs, lai iztīrītu zobu starpas. Jāmāca bērnam arī pašam rīkoties ar zobu diegu.
Vecāku piemērs – labākais bērna paradumu veidotājs
Vecākiem jāapzinās, ka viņi savam bērnam ir labākais skolotājs un paraugs. Tas notiek neatkarīgi no tā,mkādi ir vecāku paradumi. Bērns tos pārņem. Tāpēc vecākiem jādomā, kā rādīt labu piemēru. Ja pieaugušie paši regulāri netīra zobus, neiet pie zobārsta, tad to neiemācīsies arī bērni. Arī tad, ja līdz bērnu piedzimšanai vecākiem ir bijuši vāji paradumi zobu kopšanā, šī ir lieliska iespēja visai ģimenei kopā tos uzlabot un priecāties par veselīgiem un skaistiem smaidiem ģimenes fotogrāfijās.