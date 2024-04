Bērnu rati un autosēdeklīši – to veidi un padomi, kā izvēlēties drošākos

Rakstā esam apkopojuši populārākos bērnu ratiņu un autosēdeklīšu veidus, kā arī svarīgākos drošības faktorus un nianses, kuras ņemt vērā, ja jāizvēlas bērnu rati vai autosēdeklīši. Turpini lasīt, lai uzzinātu vairāk!



Bērnu rati un to veidi







Izvēloties bērnu ratiņus, nereti var apjukt, jo piedāvājums ir gana plašs. Šeit esam aplūkojuši populārākos bērnu ratu veidus, kā arī galvenās katra iezīmes un piemērotību dažādām situācijām.



● Klasiskie rati. Šie rati ir paredzēti jaundzimušajiem un maziem zīdaiņiem. Tajos ir plaša vieta, kurā mazulis var ērti gulēt. Klasiskie rati parasti ir smagi un apjomīgi, taču tie nodrošina vislabāko komfortu mazulim.

● Kulbu rati. Šie rati ir līdzīgi klasiskajiem ratiem, taču tiem ir kulba, kuru var atdalīt atsevišķi no rāmja. Tas padara tos vieglāk pārnēsājamus un kompaktākus uzglabāšanai.

● Pastaigu rati. Šie rati ir paredzēti mazajiem, kuri var sēdēt paši. Pastaigu rati ir vieglāki un kompaktāki nekā klasiskie rati, un tiem parasti ir regulējams sēdeklis, kas ļauj mazulim sēdēt vai gulēt.

● Sporta rati. Šie rati ir paredzēti aktīviem vecākiem, kuri vēlas ar ratiņiem, piemēram, skriet. Sporta rati ir viegli un ērti manevrējami. Tiem parasti ir fiksēts sēdeklis, kas ir atzvelts atpakaļ.

● Daudzfunkcionālie jeb bērnu ratiņi 3 in 1. Šie rati ir kombinācija no klasiskajiem ratiem un pastaigu ratiņiem. Tie piedāvā plašu guļvietu jaundzimušajiem, kā arī regulējamu sēdekli vecākiem bērniem. Daudzfunkcionālie rati var būt dārgi, taču tie ir var kalpot vairākus gadus, arī tad, kad mazais jau paaugas.



Bērnu autosēdeklīši un to veidi





Bērnu autosēdeklīšus galvenokārt, iedala pēc tā, kāds ir bērna vecums, svars un augums. Pamatojoties uz to, tiek izdalīti vairāki bērnu autosēdeklīšu veidi.



● 0+ grupas autosēdeklīši. Šie autosēdeklīši ir paredzēti jaundzimušajiem un zīdaiņiem līdz aptuveni 13 kg svaram. Tie ir orientēti pretēji braukšanas virzienam un nodrošina maksimālu aizsardzību mazuļa galvai un kaklam.

● I grupas autosēdeklīši. Šie autosēdeklīši ir paredzēti zīdaiņiem un maziem bērniem no 9 līdz 18 kg svaram. Tie parasti ir orientēti pret braukšanas virzienu, taču daži modeļi var tikt pagriezti, lai mazulis varētu sēdēt arī ar skatu uz priekšu.

● II grupas autosēdeklīši. Šie autosēdeklīši ir paredzēti maziem bērniem no 15 līdz 25 kg svaram. Tie parasti ir orientēti braukšanas virzienā un ir aprīkoti ar drošības jostām.

● III grupas autosēdeklīši. Šie autosēdeklīši ir paredzēti lieliem bērniem no 22 līdz 36 kg svaram. Tie ir paaugstinātāji, kas palīdz bērnam pareizi pozicionēt automašīnas drošības jostas.



Drošības aspekti



Viens no svarīgākajiem faktoriem, kas nodrošina to, ka mazulis bērnu ratiņos vai autosēdeklītī atradīsies drošībā ir dažādi drošības aspekti. Tāpēc, izvēloties gan bērnu ratus, gan autosēdeklīšus, ir ļoti būtiski pievērst tiem uzmanību.



Eiropas Savienības drošības standarti (EN 1888)

Pārliecinieties, ka izvēlētie rati vai bērnu autosēdeklītis atbilst EN 1888 standartam. Šis standarts nosaka stingras prasības ratiņu un sēdeklīšu konstrukcijai, bremzēm, drošības jostām un citiem elementiem, lai nodrošinātu mazuļa drošību.



5 punktu drošības jostas

Izvēlieties ratus ar 5 punktu drošības jostām, kas nodrošina vislabāko aizsardzību jūsu mazulim. Šīs jostas aptver plecus, vidukli un kājas, tādējādi novēršot mazuļa izkrišanu no ratiņiem vai sēdeklīša.



Stabila bremžu sistēma

Bērnu ratu bremzēm jābūt spēcīgām un uzticamām, lai nepieciešamības gadījumā varētu ātri apturēt ratus jebkurā situācijā. Pārliecinieties, ka bremzes ir viegli lietojamas un atrodas ērti pieejamā vietā.



Pareiza autosēdeklīša uzstādīšana automašīnā

Autosēdeklīša pareiza uzstādīšana automašīnā ir vitāli svarīga, lai nodrošinātu mazuļa drošību brauciena laikā. Nepietiekami rūpīga vai nepareiza uzstādīšana var ievērojami mazināt autosēdeklīša efektivitāti negadījuma gadījumā.

Pārliecinieties, ka automašīnas drošības jostas ir pareizi nostiprinātas ap autosēdeklīti. Ja jūsu automašīna ir aprīkota ar ISOFIX sistēmu, izmantojiet to autosēdeklīša uzstādīšanai. ISOFIX sistēma nodrošina drošu un vienkāršu uzstādīšanas mehānismu.



Lietošanas ērtums



Izvēloties bērnu ratus vai autosēdeklīti, ņemiet vērā mazuļa augumu un svaru. Ratiņiem jānodrošina ērta sēdēšanas pozīcija, un amortizācijai jāabsorbē brauciena nelīdzenumus. Regulējams rokturis un plašs sēdeklis nodrošinās komfortu gan mazulim, gan vecākiem. Savukārt autosēdeklītim jābūt ar regulējamu galvas balstu, polsterējumu un ventilācijas sistēmu, kas nodrošinās komfortablu temperatūru brauciena laikā.

