Trešdiena, 10.06.2026 17:34
Anatolijs, Anatols, Malva
Trešdiena, 10.06.2026 17:34
Anatolijs, Anatols, Malva
Trešdiena, 10. jūnijs, 2026 17:18

Blaumaņa “Skroderdienas Silmačos” Gundara Silakaktiņa režijā būs skatāma Ogres Kultūras centrā

Blaumaņa “Skroderdienas Silmačos” Gundara Silakaktiņa režijā būs skatāma Ogres Kultūras centrā
Publicitātes foto
Trešdiena, 10. jūnijs, 2026 17:18

Blaumaņa “Skroderdienas Silmačos” Gundara Silakaktiņa režijā būs skatāma Ogres Kultūras centrā

16.jūnijā plkst.19 Ogres Kultūras centrā būs iespēja noskatīties režisora Gundara Silakaktiņa versiju par, šķiet, vispopulārāko un skatītāju iemīļotāko Rūdolfa Blaumaņa lugu “Skroderdienas Silmačos”.

“Rūdolfa Blaumaņa “Skroderdienas Silmačos” ir ne tikai latviešu teātra fenomens jeb luga, kuru katrs sevi cienošs latviešu skatītājs zina no galvas, bet tā ir arī ļoti labi un asprātīgi izveidota dramaturģija. Tāpēc man, strādājot pie šī iestudējuma, ir patiess prieks un arī izaicinājums meklēt jaunus veidus kā parādīt leģendāro krāsns spridzināšanu, veceņu kautiņu, pankūku čiepšanu un, protams, trīs brūtes pāru ceļu uz kāzām. Jāņu vakara dullums, mīlestība, humors un patiesi latviski raksturi – tas viss ir šajā vienā lugā. Mums ir būtiski nepazaudēt šīs lugas būtību, bet vienlaikus rast jaunu, sev un skatītājam interesantu interpretāciju. Uzreiz pateikšu, ka radikāli neko nemainīsim, taču lugas košās nianses mēģināsim padarīt vēl košākas. Tāpat kopā ar savu jau vairākos iestudējumos pārbaudīto komandu priecāsimies strādāt ar tik daudzveidīgu un Blaumaņa kolorītajiem tēliem atbilstoši piemeklētu aktieru ansambli,” par izrādi saka režisors Gundars Silakaktiņš.

Šajā iestudējumā Antonijas lomā iejutusies aktrise Anna Klēvere, Dūdars – Lauris Subatnieks, Aleksis – Eduards Johansons, Elīna – Elīna Hanzena; izrādē piedalās arī Uga Gundars (Kārlēns), Alise Danovska (Ieviņa), Emīls Kivlenieks (Joske), Rolands Beķeris (Rūdis), Samira Adgezalova (Zāra), Aldis Siliņš (Ābrams), Agnese Zeltiņa (Bebene), Sanda Dejus (Pindacīša), Ieva Pļavniece (Tomulīša), Kristians Kareļins (Pindaks) un Emīlija Plone (Tonija).

Radošajā komandā darbojas: Zane Dombrovska – muzikālais noformējums, Inga Krasovska – horeogrāfija, Jurate Silakaktiņa – kostīmi un Ivars Noviks – scenogrāfija.

Biļetes uz izrādI var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.

https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/165248

Blaumaņa “Skroderdienas Silmačos” Gundara Silakaktiņa režijā būs skatāma Ogres Kultūras centrā
Blaumaņa “Skroderdienas Silmačos” Gundara Silakaktiņa režijā būs skatāma Ogres Kultūras centrā
Blaumaņa “Skroderdienas Silmačos” Gundara Silakaktiņa režijā būs skatāma Ogres Kultūras centrā
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?