“Rūdolfa Blaumaņa “Skroderdienas Silmačos” ir ne tikai latviešu teātra fenomens jeb luga, kuru katrs sevi cienošs latviešu skatītājs zina no galvas, bet tā ir arī ļoti labi un asprātīgi izveidota dramaturģija. Tāpēc man, strādājot pie šī iestudējuma, ir patiess prieks un arī izaicinājums meklēt jaunus veidus kā parādīt leģendāro krāsns spridzināšanu, veceņu kautiņu, pankūku čiepšanu un, protams, trīs brūtes pāru ceļu uz kāzām. Jāņu vakara dullums, mīlestība, humors un patiesi latviski raksturi – tas viss ir šajā vienā lugā. Mums ir būtiski nepazaudēt šīs lugas būtību, bet vienlaikus rast jaunu, sev un skatītājam interesantu interpretāciju. Uzreiz pateikšu, ka radikāli neko nemainīsim, taču lugas košās nianses mēģināsim padarīt vēl košākas. Tāpat kopā ar savu jau vairākos iestudējumos pārbaudīto komandu priecāsimies strādāt ar tik daudzveidīgu un Blaumaņa kolorītajiem tēliem atbilstoši piemeklētu aktieru ansambli,” par izrādi saka režisors Gundars Silakaktiņš.
Šajā iestudējumā Antonijas lomā iejutusies aktrise Anna Klēvere, Dūdars – Lauris Subatnieks, Aleksis – Eduards Johansons, Elīna – Elīna Hanzena; izrādē piedalās arī Uga Gundars (Kārlēns), Alise Danovska (Ieviņa), Emīls Kivlenieks (Joske), Rolands Beķeris (Rūdis), Samira Adgezalova (Zāra), Aldis Siliņš (Ābrams), Agnese Zeltiņa (Bebene), Sanda Dejus (Pindacīša), Ieva Pļavniece (Tomulīša), Kristians Kareļins (Pindaks) un Emīlija Plone (Tonija).
Radošajā komandā darbojas: Zane Dombrovska – muzikālais noformējums, Inga Krasovska – horeogrāfija, Jurate Silakaktiņa – kostīmi un Ivars Noviks – scenogrāfija.
Biļetes uz izrādI var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.
https://www.bilesuparadize.lv/lv/event/165248