Cik maksā kredīts: kā saprast, par ko patiesībā maksā?

Lai objektīvāk salīdzinātu dažādus kredītu piedāvājumus, ir svarīgi izvērtēt vairākus savstarpēji saistītus rādītājus – procentu likmi, gada procentu likmi (GPL), atmaksas termiņu, ikmēneša maksājumu, iespējamās papildu izmaksas un kopējo atmaksājamo summu. Īpaša uzmanība jāpievērš GPL, jo tā palīdz gūt pilnīgāku priekšstatu par kredīta kopējām izmaksām un ļauj salīdzināt dažādus piedāvājumus pēc vienota principa.
Procentu likme – tikai daļa no izmaksām
Procenti ir maksa par aizņemtās naudas izmantošanu. To apmēru ietekmē aizdevuma summa, procentu likme, atmaksas periods un konkrētā līguma nosacījumi. Tāpēc diviem kredītiem ar vienādu aizdevuma summu var būt atšķirīgas kopējās izmaksas. Turklāt procentu likme pati par sevi ne vienmēr ietver visas ar kredītu saistītās izmaksas. Tādēļ piedāvājuma izvērtēšanai nepieciešams aplūkot arī citus rādītājus.
Ko parāda GPL?
Gada procentu likme jeb GPL ir standartizēts rādītājs, kas paredzēts, lai palīdzētu novērtēt kredīta – ātrā kredīta, auto kredīta vai mājokļa remonta kredīta - kopējās izmaksas gada izteiksmē, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās izmaksu pozīcijas. GPL var būt īpaši noderīga, salīdzinot līdzīgus piedāvājumus ar vienādu aizdevuma summu un termiņu.
Tomēr arī šo rādītāju nevajadzētu skatīt atrauti no pārējiem nosacījumiem. Svarīgi zināt, cik liela summa Jums būs jāatmaksā kopumā un kā maksājumi sadalīsies visā atmaksas periodā.
Mazāks ikmēneša maksājums ne vienmēr nozīmē lētāku kredītu
Ikmēneša maksājums parāda, kādu summu noteiktajā periodā nepieciešams atvēlēt kredīta atmaksai. Tas ir būtisks rādītājs personīgā budžeta plānošanai.
Tomēr zemāku ikmēneša maksājumu iespējams panākt, piemēram, izvēloties garāku atmaksas periodu. Tas var padarīt maksājumu vieglāk iekļaujamu ikdienas budžetā, taču vienlaikus palielināt kopējo summu, kas samaksāta kredīta darbības laikā.
Tādēļ nevajadzētu automātiski izvēlēties piedāvājumu ar zemāko mēneša maksājumu.
Kāpēc jāskatās uz kopējo atmaksas summu?
Viens no praktiskākajiem veidiem, kā novērtēt kredīta izmaksas, ir salīdzināt saņemto aizdevuma summu ar kopējo summu, kas būs jāatmaksā. Piemēram, ja aizņematies konkrētu summu, ir svarīgi zināt ne tikai ikmēneša maksājumu, bet arī to, cik būsiet samaksājis pēc pēdējā maksājuma veikšanas. Tas palīdz kredīta cenu uztvert konkrētāk un salīdzināt vairākus piedāvājumus pēc vienādiem principiem.
Izmaksas jāvērtē kopā ar Jūsu budžetu
Lētākais piedāvājums ne vienmēr būs piemērotākais, ja tā atmaksas grafiks rada pārāk lielu ikmēneša slodzi. Tajā pašā laikā mazs maksājums nav priekšrocība, ja tā dēļ būtiski pieaug kopējās izmaksas. Tāpēc piemērota finansējuma izvēlē nepieciešams līdzsvars starp ikmēneša maksājumu, atmaksas termiņu un kopējo kredīta cenu.
Pirms līguma noslēgšanas salīdziniet vairākus rādītājus un rūpīgi iepazīstieties ar nosacījumiem. Jo skaidrāk sapratīsiet, no kā veidojas kredīta izmaksas, jo pamatotāk varēsiet izvērtēt, vai konkrētais finansējums atbilst Jūsu vajadzībām un iespējām.