Par godu latviešu rakstnieces Regīnas Ezeras deviņdesmit gadu jubilejai Dailes teātris dramatizējis vienu no viņas labākajiem, taču romāna "Aka" ēnā palikušajiem darbiem – fantasmagoriju "Zemdegas". Fantasmagorija jeb spoka runa divās daļās vēsta par kādu Latvijas mazpilsētu Mūrgali, kuras iedzīvotājus, tāpat kā Tvinpīkas varoņus no leģendārā 90. gadu mistikas seriāla Deivida Linča režijā, vieno apslāpētas ilgas, bailes un pagātnes rēgi. Divu vietējo pusaudžu nevainīgs mēģinājums satuvināties aizsāk notikumu virkni, kas izceļ gaismā gadiem slēptus Mūrgales noslēpumus.
Iestudējuma pirmizrāde gaidāma 5. augustā. Izrādes režisors ir Dmitrijs Petrenko, dramatizējuma autore Justīne Kļava. Lomās iejutīsies Anete Krasovska, Toms Veličko, Ērika Eglija-Grāvele, Kristīne Nevarauska, Juris Bartkevičs, Artis Robežnieks, Milēna Mickēviča vai Lelde Dreimane, Indra Briķe, Mārtiņš Upenieks, Lilita Ozoliņa un Imants Strads.
Tai sekos iestudējuma "Piekrišana" pirmizrāde 12. augustā. Tā ir mūsdienu britu dramaturģes Nīnas Reinas spriedzes pilna un izklaidējoša mūsdienu traģikomēdija, kuru iestudējusi režisore Laura Groza.
Runā, ka savu talantu mūsdienu britu dramaturģe Nīna Reina mantojusi no sava onkuļa – izcilā krievu dzejnieka un rakstnieka Borisa Pasternaka, vai tēva – laikmetīgā britu dzejnieka Kreiga Reina. "Piekrišana" ir jaunākais Nīnas Reinas darbs, kas vēsta par diviem pāriem – četriem ļoti veiksmīgiem un mazliet ciniskiem advokātiem, kā arī viņu morāli mazāk elastīgo, līdz ar to – mazāk veiksmīgo draugu prokuroru.
Minētā kompānija, kas līdz šim dzīvojusi MeToo kustības neskartā burbulī, atrodas sālsmaizes svinību karstumā, kad pie viņiem ierodas izvarošanas lietā cietusī, lai pieprasītu sev pienākošās tiesības uz taisnu tiesu. Minētais notikums aizsāk nežēlīgu spēli ar varu ne vien tiesas zālē, bet arī laulāto un draugu attiecībās, kuras rezultātā iesaistītie pārvērtē savu izpratni par piekrišanas jēdzienu, vardarbību un laulību.
Lomās iejutīsies Dainis Grūbe, Ilze Ķuzule-Skrastiņa, Mārtiņš Upenieks, Anete Krasovska, Kaspars Dumburs, Katrīna Griga, kā arī Latvijas Nacionālā teātra aktrise Maija Doveika, kurai šī ir atgriešanās Dailē, uz kuras skatuves, vēl būdama Dailes teātra 8. studijas audzēkne, spēlējusi pirmās lomas. Izrādes scenogrāfs un video mākslinieks ir Mārtiņš Vilkārsis, kostīmu māksliniece – Ilze Vītoliņa, gaismu mākslinieks – Oskars Pauliņš, video mākslinieks – -8, mūzikas konsultants Rūdolfs Dankfelds.
Savukārt 27. augustā pirmizrādi Dailes teātra Lielajā zālē piedzīvos teātra simtgades centrālais notikums – Māras Zālītes jaunākās lugas "Smiļģis" iestudējums. Luga sākas ar Dailes teātra ieceres dzimšanu viena ģēnija prātā, kam seko teātra dibināšana. Izrāde ir Latvijas valsts simtgades programmas notikums.
Eduards Smiļģis ir ne vien Dailes teātra dibinātājs, novatorisks režisors, spēka un ekstāzes aktieris, bet arī pretrunu plosīts ģēnijs, kurš līdzīgi hameleonam maina savu iedabu atkarībā no sievietes, kuru tobrīd mīl vai varas, kas tobrīd valda. Drāma divās daļās cenšas izdibināt, kas patiesībā slēpjas aiz Smiļģa tūkstoš maskām, un kādu cenu ģēnijam nākas maksāt par spēju spēlēt teātri, sāpēt un mīlēt pāri vidusmēra cilvēka varēšanas robežām.
Izrādes režisors Viesturs Kairišs komandā apvienojis scenogrāfi Ievu Jurjāni, kostīmu mākslinieci Ilzi Vītoliņu, gaismu mākslinieku Oskaru Pauliņu un horeogrāfi Janu Jacuku.
Lomās: Artūrs Skrastiņš, Lauris Dzelzītis, Gints Grāvelis, Dainis Grūbe, Kaspars Dumburs, Kārlis Arnolds
Avots, Kristīne Nevarauska, Ilze Ķuzule-Skrastiņa, Rēzija Kalniņa, Dārta Daneviča, Ieva Segliņa, Lidija Pupure.
Biļetes uz augustā plānotajām izrādēm pieejamas no 10. jūnija Dailes teātra un "Biļešu paradīzes" kasēs, kā arī internetā.
No 15. jūnija Dailes teātra izrādes drīkst apmeklēt personas, kuras ir vakcinētas pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā Covid-19 vīrusu pārslimojušas. Par vakcinētu personu uzskatāma persona, kurai pēc vakcinācijas otrās devas saņemšanas ir pagājušas 14 dienas vai 3 nedēļas pēc pirmās AstraZeneca vakcīnas "Vaxzevria" devas saņemšanas. Sīkāka informācija par teātra apmeklējuma noteikumiem pieejama Dailes teātra mājaslapā.