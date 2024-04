Dāvanas sievietei katram dzīves notikumam

Kā izvēlēties īsto dāvanu

Lai atvieglotu dāvanas sievietei meklējumus, tev palīdzēs šie jautājumi, uz kuriem atbildot būs skaidrāks, kas sievietei varētu patikt un viņu iepriecināt.

● Kāda persona viņa ir – vai viņa ir tāda, kas sev neko īpašu un dārgu nepirks? Vai viņa ir ekstraverta, patīk uzmanība vai labāk bauda mieru un atpūtu vienatnē? Vai viņai patīk sentimentālas lietas, piemēram, rotaslietas ar īpašiem akmeņiem, bilžu kolāžas no bērnības? Vai varbūt labāk dāvināt ekskluzīvas dāvanas sievietei?

● Ko sieviete dara ikdienā – vai viņa strādā no mājām, vai dodas uz biroju? Ja viņa strādā birojā, tad kā sievietei ir jāģērbjas uz turieni dodoties? Vai viņa bieži dodas izklaidēties – uz restorānu, kino, ballītēm? Ja viņai ir ģimene, tad vai viņai ikdienā ir laiks izklaidēm un atpūtas brīžiem ar sevi?

● Kādi ir viņas hobiji? Piemēram, vai viņa lasa grāmatas, sporto, dodas pārgājienos vai ceļo?

● Kāds ir viņas ģērbšanās stils ikdienā – sportisks, brīvs vai klasisks? Vienmēr var uzdāvināt dāvanu karti kādā no viņas mīļākajiem apģērbu veikaliem.





Dāvanas sievietei – idejas praktiskām un personiskām dāvanām

Kad ir skaidrs, kam dāvana paredzēta un virziens, kādā dāvanas meklēt, jāķeras klāt reālai darbībai. Te būs dažas idejas dāvanām, ar ko iepriecināt sievieti svētkos:

● Spa apmeklējums – laiks atpūtai un sev vienmēr ir lieliska dāvana, ko novērtēs ikkatra sieviete. Ja tā ir dāvana sievai, un zini, ka viņa ikdienā daudz strādā, tad spa apmeklējums būs lielisks veids, kā viņu iepriecināt ar atpūtas brīdi;

● Ķermeņa kopšanas komplekti rituāliem mājās – kurš ir teicis, ka mājās nevar uzburt SPA atmosfēru? Ar STENDERS ķermeņa kopšanas produktiem tas ir iespējams – uzdāvini komplektu, ko izmantot ikdienā, lai parastu vannošanos pārvērstu īstā rituālā;



● Rotaslietas – ja sieviete ir rotaslietu nēsātāja ikdienā, tad lieliska dāvana būs rotaslieta vai dāvanu kartes rotaslietu veikalā. Ja meklē interesantas dāvanas sievietei, tad vari sīkāk papētīt konkrētus rotu dārgakmeņus un piemeklēt viņai atbilstošāko;

● Ja meklē dāvanas draudzenei, kuru pazīsti ļoti labi, tad uzdāvini kopīgu piedzīvojumu, piemēram, ceļojuma biļetes, noorganizētu divu dienu pārgājienu gar jūru vai lēcienu ar gumiju. Kopīgi pavadīts laiks un lieliska atmiņas garantētas!





Aromātiskas, kvalitatīvas un funkcionālas dāvanas sievietei vari meklēt STENDERS veikalos! Laiks sev un atpūtai vienmēr būs novērtēta dāvana.