Mājaslapu SEO optimizācija palīdz nokļūt labākās Google pozīcijās. Tomēr šis mārketinga rīks ir specifisks, tāpēc pirms optimizācijas uzsākšanas ir svarīgi zināt dažas nianses.
Mājaslapas SEO optimizācija ir ilgstošs process
SEO optimizācija nav dažu dienu vai pat nedēļu darbs, šis process vairs aizņemt daudzus mēnešus, tāpēc jāapbruņojas ar pacietību un jāsaprot, ka katrs spertais solis uzreiz neatspoguļojas rezultātos. Tam vajadzīgs laiks. Jāturpina iesāktais un jāīsteno izstrādātā SEO stratēģija. Protams, var mēģināt īslaicīgi
nokļūt augstās pozīcijās, izmantojot nevēlamas metodes, bet to nekad nevienam neiesaka, jo šāda rīcība var iznīcināt biznesu un iespējas iekarot labas pozīcijas Google rezultātos. Nevajag bīties no tā, ka jāiegulda vairāk laika un jābūt pacietīgiem, jo ieguvumi, kurus sniedz pārdomāta mājaslapu SEO optimizācija, ir neatsverami un tos nevar aizvietot citas mārketinga aktivitātes.
Sasniedz pozīcijas un aizmirsti par SEO – tā nenotiek
Pat tad, kad būsiet nogādājuši savu mājaslapu vēlamajās Google organisko rezultātu pozīcijās, darbs ar šo rīku nebeidzas, jo konkurenti arī nesnauž un uzlabo savas vietnes. Tas nozīmē, ka jebkurā brīdī iegūtās pzoīcijas var tikt zaudētas, jo pozīciju pirmajā lapā ir tik, cik ir. Lai tas nenotiktu, arī pēc aktīvā optimizācijas procesa jātur roka uz pulsa, jāseko svarīgākajiem faktoriem, vajadzības gadījumā jāveic uzlabojumi, jāatjauno informācija un jāveic citi darbi, kas palīdzēs saglabāt vēlamās pozīcijas.
Rezultāts atkarīgs nevis no viena, bet daudziem faktoriem
Darbs pie mājaslapas optimizācijas ir daudzu atsevišķu darbu summa, kas var sniegt vēlamo rezultātu.
Nepietiks, ja mājaslapā saliks vajadzīgos atslēgvārdus. Ir jāveic arī citi procesi, kuri ietekmē to, kā mājaslapa tiks novērtēta un kādās pozīcijās ievietota. Svarīgākās pazīmes, kas parasti tiek izvērtētas, ir:
• mājaslapas saturs, tā oriģinalitāte;
• iekšējās un ārējās saites, to autoritāte;
• vietnes dizains un lietojamība;
• atbilstošs atslēgvārdu blīvums;
• mobilās versijas kvalitāte u. c.
Tomēr tās noteikti nav vienīgās, jo neviens īsti nezina, pēc kāda algoritma robots veic mājaslapu salīdzināšanu, tāpēc visu laiku jābūt modriem un jāmeklē efektīvākie risinājumi.
Kāpēc SEO labāk uzticēt ekspertiem Mājaslapu
SEO optimizācijas rezultāti atkarīgi no tā, cik pieredzējuši ir šo procesu veicēji. SEO speciālisti digitālā mārketinga aģentūrā ir ar lielu pieredzi un pamatīgām zināšanām. Būtu tikai loģiski uzreiz izmantot efektīvas un pārbaudītas optimizācijas metodes. Izvēloties SEO pakalpojumus, kurus nodrošina digitālā mārketinga aģentūra, mājaslapas vai interneta veikala optimizācija tiks veikta atbildīgi un stratēģiski, tikai ar pieļaujamām metodēm, orientējoties uz labāko iespējamo rezultātu. Kā arī atvēlētais budžets SEO ekspertu vadībā tiks izmantots maksimāli efektīvi.
iMarketings.lv ir viena no vadošajām digitālā mārketinga aģentūrām Latvijā ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi gan vietējā, gan eksporta tirgos. Aģentūras ekspertu pieredze un zināšanas vienmēr strādā klientu biznesa labā, tāpēc tā būs stratēģisks partneris, kam uzticēt mājaslapas vai interneta veikala SEO optimizāciju un sasniegt izvirzītos digitālā mārketinga mērķus.