Lai ierīkotu sava uzņēmuma teritorijā elektroauto uzlādes staciju, nepieciešams izvēlēties uzticamu sadarbības partneri, kam ir pieredze un zināšanas šādu staciju ierīkošanā atbilstoši nepieciešamajiem standartiem.
Uzlādes staciju ierīkotājs – “Ignitis Latvija”
“Ignitis Latvija”, kas jau vairākus gadus veiksmīgi darbojas vietējā enerģētikas tirgū, piedāvā Latvijas uzņēmumiem uzstādīt elektroauto uzlādes stacijas un kopā ar Lietuvas mātes uzņēmumu “Ignitis” plāno izveidot uzticamāko un ērtāko ātrās uzlādes tīklu Baltijā. Lietuvā jau ir uzstādītas aptuveni 70 publiski pieejamas uzlādes stacijas pilsētu centros, pie autoceļiem, ātrās ēdināšanas restorāniem un birojiem. “Ignitis Latvija” nodrošina elektroauto uzlādes staciju ierīkošanu biznesa klientiem, pielāgojoties to vajadzībām un darbības specifikai, kā arī piedāvā biznesa klientiem gan ātrās, gan lēnās elektroauto uzlādes stacijas atbilstoši tam, vai stacijas būs privātas vai publiskas.
• Lēnās elektroauto uzlādes stacijas
Tā ir piemērotākā izvēle vietās, kuras bieži ir elektroauto galamērķis, tāpēc ir iespējama nesteidzīga auto uzlāde. Šāda lēnā uzlāde var ilgt vairākas stundas atkarībā no stacijas jaudas, kas pieejama no 3.4 kW līdz 22 kW. Pieejamas gan pie sienas stiprināmas, gan uz zemes uzmontētas, gan bezvadu lēnās uzlādes stacijas, kas ļauj katrā situācijā izvēlēties atbilstošāko risinājumu.
• Ātrās elektroauto uzlādes stacijas
Ļoti būtiski ir elektroautomobiļiem domātajā infrastruktūrā iekļaut pietiekami daudz ātrās uzlādes staciju, kas ļautu automobiļus uzlādēt iespējami īsā laikā. Vidēji ātrā uzlāde ilgst 30-50 minūtes. Tas ir optimāls laiks, kuru cilvēks pavada kafejnīcā, veikalā, pastaigā pa parku un citās sadzīves darīšanās. Tikmēr elektroauto ir uzlādēts un gatavs doties tālāk. Ātrās uzlādes stacijas pieejamas ar jaudu 20 kW un vairāk. Tās pieejamas gan stiprināmas pie sienas, gan uzmontētas uz zemes.
Kur vislabāk uzstādīt uzlādes stacijas
Piemērotākās vietas, kur uzstādīt elektroauto uzlādes stacijas, atkarīgas no vairākiem faktoriem – vides plānojuma, transporta plūsmas, lietotāju pieprasījuma, jo elektroauto vadītājs vienmēr gribēs izmantot ērtāko uzlādes vietu.
Izvēloties lēnās uzlādes stacijas privātai lietošanai, visbiežāk klienti tās uzstāda autostāvvietās, garāžās vai dzīvojamo māju pazemes autostāvvietās. Lēnās uzlādes stacijas, kas pieejamas publiskai lietošanai visu diennakti, parasti ierīko autostāvvietās, kas atrodas pie viesnīcām, slimnīcām, birojiem, kinoteātriem u. c.
Ātrās elektroauto uzlādes stacijas pārsvarā uzstāda lielāko autoceļu tuvumā, pilsētu centros, iepirkšanās centru stāvlaukumos, arī degvielas uzpildes stacijās – vietās, kur cilvēki pavada īsāku laiku vai piestāj garākā ceļā, vēloties apvienot vairākas lietas, piemēram, nopirkt uzkodas, apmeklēt labierīcības, izkustēties un arī uzlādēt savu elektroauto tālākam ceļam.
Uzlādes stacija – lieliska konkurences priekšrocība
Uzņēmumu teritorijās uzstādītas elektroauto uzlādes stacijas ir nozīmīga konkurences priekšrocība, kas piesaista klientu plūsmu, jo elektroauto īpašnieki interesējas, kur tuvākajā apkārtnē pieejamas uzlādes stacijas. Šis izvietojums var ietekmēt to, kur cilvēks izvēlas atstāt savu auto, kuru ēdināšanas uzņēmumu apmeklēt, kurā tirdzniecības centrā iepirkties vai kuras atpūtas iespējas izmantot.
Protams, arī darbiniekiem, kuri izmanto elektroauto, ir ļoti būtiski, ka viņi var savu auto uzlādēt, piemēram, biroju ēkas stāvvietā vai darba vietas tiešā tuvumā. Nākotnē šādu darbinieku īpatsvars būs arvien lielāks, tāpēc darba devējiem un īpašumu attīstītājiem jādomā par uzlādes staciju pieejamību.
Elektroauto uzlādes stacijas uzstādīšana ir signāls, ka uzņēmums rūpējas par savu klientu un darbinieku ērtībām. Pēc dažiem gadiem elektroautomašīnu skaits arī Latvijā jau būs ievērojami pieaudzis, uzlādes stacijas neizbēgami kļūs par ikdienišķu elementu. Tāpēc tālredzīgi būs tie uzņēmēji, kuri par elektroauto uzlādes staciju uzstādīšanu domās jau šodien.