Kas ir oglekļa neitrāla dabasgāze
Lai gan “palīdzēšana klimatam” un “dabasgāzes piegāde” izklausās diezgan pretrunīgi termini, tos iespējams apvienot, ja ir labā griba no visām iesaistītajām pusēm.
Oglekļa neitrālā gāze ir tā pati dabasgāze, kas ir plaši izmantots fosilais kurināmais. Tomēr šajā gadījumā tā nav tikai ierastā CH4 – dabasgāzes pārdošana tiek apvienota ar
ieguldījumiem ilgtspējīgā projektā, sniedzot izlietotajai dabasgāzei pievienoto vērtību, kas samazina šī energoresursa radīto ietekmi uz pasaules klimatu.
Schneider Electric, Lexel Fabrika izvēli var nosaukt arī par cēlu soli, jo Baltijas valstu reģionā ir ārkārtīgi grūti vai pat neiespējami atrast atjaunojamo kurināmo, ar kuru nomainīt dabasgāzi, tāpēc oglekļa neitrāla dabasgāze ir ceļš pretī ilgtspējīgai attīstībai.
Ignitis Latvija saviem klientiem piedāvā iespēju vismaz oglekļa emisijas kompensāciju veidā atlīdzināt dabai par šī fosilā kurināmā izmantošanu. Oglekļa neitrālas dabasgāzes piegāde ir pieejama ikvienam uzņēmumam.
REDD+ projekts mežu izciršanas novēršanai
Iegādājoties oglekļa neitrālu gāzi, Schneider Electric, Lexel Fabrika uzņēmumam tiek nodrošināti oglekļa emisijas sertifikāti, kurus apstiprinājusi un pārbaudījusi pasaules
organizācija VERRA. Pārbaudītās oglekļa vienības ir apzīmētas kā REDD+ projekts, kas Paras (Para) meža reģionam dod ne tikai ekoloģisko vērtību, bet arī palīdz vietējiem ciemata iedzīvotājiem un palielina bioloģisko daudzveidību reģionā. Projekta galvenais mērķis ir novērst mežu izciršanu, tādējādi izvairoties no 10 564 630 t CO2e emisijām 41 gada laikā.
Projekta REDD+ ietvaros vietējiem iedzīvotājiem arī tiek nodrošinātas plītiņas ēdiena gatavošanai, kas ir milzīgs ieguvums šo cilvēku veselībai un vietējai ekoloģijai. Plītiņas ļauj
izvairīties no neefektīvas ēdiena pagatavošanas, izmantojot lielu daudzumu koksnes, novērst piedūmojumu mājvietās un pagalmos, kā arī samazināt ugunsgrēku risku.
Svarīgi atzīmēt, ka šis projekts arī iet roku rokā ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem:
- cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme;
- rīcība klimata jomā;
- dzīvība uz zemes.
Ja vēlaties uzzināt vairāk par oglekļa neitrālo dabasgāzi un veicināt sava uzņēmuma ilgtspēju, samazinot ietekmi uz pasaules klimatu, sazinieties ar Ignitis Latvija.