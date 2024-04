Ikdienas ādas kopšana: 4 būtiski soļi kā uzturēt savu ādu skaistu un jaunu

Lai pamanītu rezultātus, kopšanas līdzekļus ir jālieto sitemātiski – katru dienu vairāku nedēļu garumā, tāpēc ir svarīgi neaizmirst to darīt. Lai atcerētos par ādas kopšanu

ikdienā, ir svarīgi izvēlēties sev tīkamus un piemērotus kopšanas līdzekļus, ar to var palīdzēt skaistumkopšanas preču veikals Emeistars.lv. Tur ir atrodami jebkuram no šiem

soļiem paredzētie produkti.

Šeit ir aprakstīti būtiski soļi katras ādas tipa kopšanai, un cerams, ka tas palīdzēs Jums vajadzīgo produktu izvēlē. Svarīgi atcerēties, ka ādas kopšanas līdzekļi jāizvēlas,

pamatojoties uz Jūsu ādas īpašībām.

1. Attīrīšana

Sejas mazgāšana ir pirmais un vissvarīgākais solis jebkurā ādas kopšanas režīmā, jo Jūsu āda ir pastāvīgi pakļauta apkārtējās vides iedarbībai. Seju jātīra divas reizes dienā - no

rīta un vakarā. Pēc attīrīšanas un pirms jebkādu citu līdzekļu uzklāšanas ir ieteicams uzklāt uz ādas toniku, jo tas līdzsvaro ādu un palīdz uzsūkties citiem produktiem.

2. Barošana un ārstēšana

Serumu sastāvā esošās koncentrētās aktīvo vielu devas var izmantot ādas barošanai un dažādu problēmu ārstēšanai, sākot ar tumšiem plankumiem un beidzot ar grumbām.

Serumus labāk lietot kursa veidā, jo aktīvo vielu koncentrācija tajās ir lielāka. Serumi atšķiras atkarībā no to sastāvā esošajām sastāvdaļām un efektiem, ko tie sniedz. Ar

hialuronskābi saturošiem serumiem var stiprināt un mitrināt ādas aizsargbarjeru, savukārt C vitamīnu saturoši serumi var palīdzēt izgaismot blāvu ādu un balināt tumšos plankumus. Serumus, kas satur retinolu vai peptīdus, var izmantot, lai stimulētu kolagēna veidošanos, kā rezultātā āda kļūst maigāka un elastīgāka.

3. Mitrināšana

Novecojot āda dabiski zaudē spēju saglabāt nepieciešamo šķidrumu, bet ikdienas aktivitātes var atbrīvot ādas virsmu no dabiskajiem mitrinātājiem, tāpēc šis solis ir ļoti

svarīgs. Dienas krēmi, kas paredzēti uzklāšanai no rīta, parasti ir viegli un papildināti ar vielām, lai aizsargātu ādu no vides agresoriem. Savukārt nakts krēmi bieži koncentrējas

uz iespējamo bojājumu novēršanu, saturot tādas sastāvdaļas kā retinols, kas paātrina šūnu maiņu un cīnās pret tumšajiem plankumiem.

4. Aizsargāšana

Pirmkārt, lai izvairītos no grumbiņām, tekstūras nepilnībām un citām ārējā izskata izmaiņām, ir svarīgi pastāvīgi lietot saules aizsargkrēmu pret UV. Otrkārt, aizsargāt ādu

no zilās gaismas ir tikpat svarīgi kā aizsargāt to no UV stariem. Viena no spēcīgākajām redzamajām gaismām, zilā gaisma, ir pazīstama arī kā augstas enerģijas redzamā gaisma

(HEV). Šo gaismu izstaro ne tikai saule, bet arī elektroniskās ierīces. Tāpēc neatkarīgi no tā, vai Jūs strādājat ar datoru, vai vienkārši atpūšaties ārā, Jūs joprojām esat pakļauti zilās gaismas iedarbībai.

Zilās gaismas iedarbība uz ādas var izraisīt oksidatīvas izmaiņas, kas var radīt priekšlaicīgas novecošanās sekas un grumbas. Tāpēc ir vērts lietot profilaktiskus ādas

kopšanas līdzekļus ar aizsardzību pret zilo gaismu. Lai pasargātu ādu no zilās gaismas iedarbības un vides piesārņojuma, kas ir tik liela problēma cilvēkiem, kuri dzīvo pilsētās,

tādi produkti kā CARELIKA Blue Light Protection ir pieejami izsmidzināmā veidā. Latvijā bāzēta uzņēmuma CARELIKA, kura ražotne atrodas Francijā, ādas kopšanas

līdzekļos tiek izmantotas dabīgas sastāvdaļas un patentēta tehnoloģija OXYGESKIN, kas aktivizē ādas dabiskos skābekļa apmaiņas mehānismus un ļauj ādai atkal elpot.

Šie produkti var būt dažādos veidos, piemēram, CARELIKA Blue Light Protection ir pieejams izsmidzināmā veidā, kas dažas reizes dienā jāuzklāj uz sejas, lai pasargātu ādu

no zilās gaismas ietekmes, kā arī no vides piesārņojuma, kas ir liela problēma cilvēkiem, kuri dzīvo pilsētās.

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet E-meistars.lv vai dodieties uz kādu no klātienes veikaliem Rīgā, Republikas laukumā 3, t/c Rīga Plaza un Jelgavā, Lielā iela 18.

Iegādājieties arī profesionālu kosmētiku par akcijas cenām, pieejama liela izvēle dāvanu komplektiem, kā arī draudzīgas atlaides profesionāļiem (frizieriem, skaistumkopšanas

saloniem u.c.).