Metāla dakstiņi – vienkārši, izturīgi, ekonomiski
IKO metāla dakstiņi Easy-Pan ir jauns un inovatīvs paneļu tipa jumta segums, kas ir īpaši izturīgs un viegli montējams, kā arī piemērots jebkura slīpuma jumtiem. Šie metāla dakstiņu paneļi uzticami kalpo pat 20 gadus. Tie arī izceļas ar īpaši vieglo svaru. Paneļi apstrādāti ar alumīnija-cinka aizsargpārklājumu, kas pasargā no korozijas un piešķir skaņu slāpējošas īpašības. Pateicoties to kompaktajam izmēram un nelielajam svaram, metāla dakstiņu paneļi ir viegli transportējami un montējami. Montāžu var paveikt pašu spēkiem, jo paneļi nav jāgriež, jāmēra vai jālīmē. Šis jumta segums ir ugunsdrošs un īpaši izturīgs jebkuros laika apstākļos, arī brāzmainā vējā vai lielā salā. IKO metāla dakstiņi ir lieliska izvēle jebkurai ēkai, arī tādiem projektiem kā dārza mājiņa vai garāža.
Vajadzības gadījumā šo jumta segumu var klāt tieši uz vecā seguma, neveicot demontāžu.
Bitumena šindeļi izturēs jebkurus apstākļus
IKO bitumena šindeļi ir īpaši izturīgi pret ūdeni, sniegu un vēju, tāpēc uzticami kalpo pat skarbākajos laika apstākļos. Ilgo darbības gadu laikā IKO ir izveidojis augstākās kvalitātes produktu, kas kļuvis par līderi šindeļu tirgū. Pateicoties īpašai naglošanas joslai, kura ir vairākas reizes lielāka nekā citiem ražotājiem, IKO šindeļi ir platāki. Tas garantē kvalitatīvāku un divtik izturīgāku kalpošanu. Atkarībā no izvēlētā bitumena jumta seguma veida, tam tiek dota ražotāja garantija no 15 līdz pat 30 gadiem. Tas ir jaunās paaudzes mīkstais jumta segums, kas ieguvis lielu popularitāti augstās izturības, ilgmūžības, ērtās uzklāšanas un gaumīgo dizainu dēļ. Tas atbilst mūsdienu augstajām komforta un kvalitātes prasībām, kā arī piemērots jebkuras sarežģītības jumtiem. “RIPO International” preču sortimentā pieejami dažāda veida IKO bitumena šindeļi: tradicionālie, rombveida un laminētie divslāņu. Katram veidam ir savas priekšrocības, kas ļauj atrast savām vajadzībām un jumta specifikai piemērotāko risinājumu.
• Tradicionālie šindeļi lieliski absorbē skaņu un saules ietekmē nezaudē krāsu, tāpēc pat pēc daudziem gadiem izskatīsies lieliski. Tie piemēroti jebkura veida fasādēm. Pie tradicionālajiem modeļiem pieskaitāmi tādi IKO bitumena šindeļi kā Superglass, Superglass Biber un Superglass Hex.
• Rombveida šindeļi atšķiras ar unikālu šūnas izskatu, kas ne tikai piešķir jumtam dinamisku formu, bet arī piesaista skatienu, tāpēc šis šindeļu veids ir īstā izvēle, ja vēlas savam īpašumam gaumīgu un apkārtējiem pamanāmu akcentu. Segums ir īpaši izturīgs un elastīgs zemās temperatūrās, kā arī savas formas dēļ piemērots mazām virsmām un zema slīpuma jumtiem. Rombveida šindeļu modeļi: Armourshield un Diamant PLUS.
• Laminētie divslāņu šindeļi šobrīd ir vieni no pieprasītākajiem. Tie spēj veidot vizuāli dinamisku efektu un izcelt jumta aprises, tāpēc lieliski izskatās uz jebkura jumta, it īpaši neparastas arhitektūras objektiem. Šie bitumena šindeļi piemēroti arī izteikti stāviem un lēzeniem jumtiem. Populārākie modeļi: IKO Cambridge Xpress un Cambridge Xtreme.
Pieejami arī visi nepieciešamie papildmateriāli
“RIPO International” preču klāstā atradīsiet arī visu IKO jumta segumu uzklāšanai vajadzīgo. Pieejami dažāda veida apakšklāji, kas aizsargā jumtu no mitruma, naglas, apstrādes līdzekļi, dzegas, vēja profilmalas un jumta ventilācijas aprīkojums, kas pagarina jumta kalpošanas laiku, atdzesējot to no pārkaršanas. Vairāk par IKO jumta segumiem, tehnisko specifikāciju un cenām varat uzzināt mājaslapā ripointernational.lv.