Mūsdienās būvniecības veikali ir pilni ar dažādiem instrumentiem. Raksta turpinājumā uzzināsiet par dažiem no neaizvietojamākajiem.
Skrūvgriezis
Varētu teikt, ka tieši skrūvgriezis ir tas instruments, kas ir visnepieciešamākais, tāpēc ir svarīgi, lai tas atrastos mājoklī. Protams, Jums nepietiks tikai ar vienu skrūvgriezi. Jums nepieciešams iegādāties vairākus dažāda veida un izmēra skrūvgriežus, jo iepriekš nevar paredzēt, kurš no visiem būs vajadzīgs.
Ja dosieties uz būvmateriālu veikalu pakaļ jauniem skrūvgriežiem, tad noteikti iegādājieties gan plakano, gan krustiņskrūvgriezi. Pievērsiet uzmanību skrūvgriežu rokturiem, tiem vajadzētu būt pēc iespējas ērtākiem. Tāpat ieteicams izvēlēties skrūvgriežus ar magnētisko galu, kas nodrošina daudz vieglāku skrūvēšanas procesu.
Spīļveida āmurs
Neviens instrumentu komplekts nav pilnīgs, ja tajā neatrodas āmurs. Vislabākais ir spīļveida āmurs. Šāds āmurs ir lielisks palīgs, lai iedzītu naglas, kā arī lai tās izvilktu, ja nu ir gadījies naglu iedzīt nepareizajā vietā, vai tā ir saliekusies.
Šos āmurus iespējams iegādāties dažādos izmēros. Vairāki speciālisti iesaka izvēlēties aptuveni 40 centimetru garu un aptuveni 450 gramus smagu spīļveida āmuru, jo šāds āmurs būs vispiemērotākais dažādu mājas darbu veikšanai. Vislabākais būs āmurs ar tērauda galvu.
Savukārt āmura rokturim vajadzētu būt veidotam no gumijas. Gumijas rokturis spēs absorbēt lielo slodzi, kad būs nepieciešams raut laukā naglas. Spīļveida āmura iegādei nevajadzētu taupīt naudu, jo lētākie varianti var būt visai neizturīgi.
Urbis
Urbis tiek izmantots ne tikai, lai izveidotu caurumus dažādās virsmās, bet arī lai ieskrūvētu un atskrūvētu skrūves. Veikalos ir pieejami gan elektriskie, gan akumulatora urbji. Ērtāks variants būs akumulatora urbis, jo to ir vienkāršāk pārnesāt, jo tas ir vieglāks par elektrisko urbi, kā arī akumulatora urbi var izmantot grūtāk pieejamās vietās.
Savukārt elektrisko urbi parasti izmanto, ja nepieciešams paveikt nopietnākus un jaudīgākus darbus. Abu veidu urbjiem ir iespēja izmantot vairāku veidu uzgaļus, kas paredzēti dažādu darbu veikšanai.
Uzgriežņu atslēga
Bez uzgriežņu atslēgas noteikti nevar iztikt nevienā mājā. Šis instruments būs lielisks palīgs, lai risinātu dažādas santehnikas problēmas, piemēram, pilošs krāns vai aizsērējusi izlietne. Tāpat ar uzgriežņu atslēgu varēs atskrūvēt vai pievilkt tai paredzētus uzgriežņus.
Uzgriežņu atslēgas atšķiras pēc izmēriem. Vislabāk izvēlēties universālo regulējamo uzgriežņu atslēgu, jo to pēc nepieciešamības varēs gan paplašināt, gan sašaurināt.
Mērlente
Dažādu remontu veikšanai noteikti būs vajadzīga mērlente. Šis instruments noderēs ik reizi, kad būs nepieciešams veikt dažādus mērījumus. Mērlentes ir pieejamas dažādos garumos un platumos, tomēr mājas remonta darbiem vislabākā būs 3 līdz 5 metrus gara mērlente. Svarīgi, lai tā būtu ērti lietojama un to varētu noturēt vienā rokā.
Noteikti vajadzētu ņemt vērā, ka metāla mērlente vienmēr ir jātur sausumā, kā arī to vajadzētu ik pa reizei notīrīt, pretējā gadījumā tā var sākt rūsēt.
Papīra nazis
Šis priekšmets ļoti nederēs gadījumos, kad būs jāatver dažādi iepakojumi. Tāpat ar papīra naža asmeni var veikt dažādus remonta darbus, piemēram, skrāpēt nost veco krāsu. Vislabāk, ja iegādāsieties papīra nazi ar maināmiem asmeņiem.
Vadu izolācijas knaibles
Ar šo instrumentu vajadzības gadījumā varēsiet pārgriezt vadus vai arī no tiem notīrīt gumijas apvalkus. Vadu izolācijas knaibles noderēs arī tad, ja nepieciešams nomainīt kontaktdakšas dažādām elektroierīcēm.
Kur iegādāties instrumentus?
Ja drīzumā plānojat veikt mājoklī remontu, tad Jums būs nepieciešami arī darba apavi un apģērbs, lai būtu pēc iespējas ērtāk veikt remontu.