● Sākums. Pirmo krūšturi 1914. gadā izgudroja amerikāniete Mērija Felpsa Džeikobs, viņa izgatavoja izmēģinājuma krūštura versiju no kabatlakatiem. Viņas vīrs apstiprināja sievas izgudrojumu un pārdeva produkta patentu uzņēmējiem. Paldies, Mērija!
● Bet. Kā vienmēr - katram faktam ir atspēkojums. Vēsturiskie pārskati apgalvo, kā grieķu sievietes bija pirmās apakšveļas lietotājas. Krūts atbalsti izskatījās kā auduma sloksnes, kas bija apsietas ap krūtīm - sportiskas sievietes, kas piedalās fiziskajās aktivitātēs nēsāja krūts atbalstus.
● Agrāk korsetēs bija neērtas. Tāpēc dāmas bieži noģība. 1900. gadā tika izmantota vaļu kauls korsetēs sanos. Bet vaļu populācija cieta. Mūsdienu korsetes ražotāji ievieto plastmasu. Tas ir viegls, izturīgs, elastīgs materiāls, kurš iegūst jebkuru formu. Ne dzīvnieki, ne sievietes necieš.
● Apakšveļa ar atvērto biksīšu lejasdaļu bija modē – sievietēm. Tas nav tāpēc, lai izskatīties seksīgi, bet tāpēc, ka apakšbikses bez caurumiem bija domātas tikai vīriešiem.
Feministes droši vien bija sašutušas un ļoti pārsteigtas.
● Ķīnieši nav vienīgie, kas tic veiksmei, un nevienīgie, kas tic, kā veiksmi sola sarkanā krāsa. Arī itālietes Vecgada vakarā nēsā sarkano apakšveļu, cerot uz labvēlīgo nākamo gadu.
● Kā rodās vārds “Bra” – vārdu izdomāja Vogue, kas sāka lietot šo vārdu 1907. gadā un 1911. gadā vārds tika pievienots Oksfordas angļu vārdnīcai.
● Sievietēm vidēji dzīves laikā tiks veiktas sešas krūštura izmēra izmaiņas. Pat sēžot mājās var nebaidīties kā izolācija sakritīs ar izmēra izmaiņām - apakšveļa internetā ir īsts glābējs!
● Pirmais zīmols, kas ir komercializējis krūšturi, ir Triumph. Viņi arī ir pirmie, kas modes šovā demonstrē sieviešu apakšveļas izstrādājumus. Triumph arī ieviesa unikālu audumu, kas pazemina ādas temperatūru - 'Touch Cool'
● Victoria's Secret, sieviešu apakšveļas kompāniju dibināja vīrs un sieva Rojs un Gejs Reimonds. Victoria's Secret vispirms bija pa pastu sūtījums katalogs, lai klienti varētu iepirkties privāti. Tāda ideja atnāca vīram, kad viņš apmulsa, kad devās nopirkt sievai apakšveļu.
● Tanga biksītes 1939. gadā izgudroja toreizējais Ņujorkas mērs Fiorello La Guardia. Viņš pamanīja, ka dejotājas uzstājas bez apakšveļas. Tāpēc viņš nolēmu šādā veidā nosegt kailumu. Ļoti mīļi.
● Zīda apakšveļa tiek uzskatīta par cieņas un konsekvences pazīmi. Anglijā tā nosaka īsto lēdiju.
● Lielākā daļa D un E izmēra krūšturi tiek pārdoti Skotijā. Var droši teikt, ka tieši Skotijā dzīvo skaistules. Tajā pašā laikā mazākie A izmēri pārspēj pārdošanas rekordus Japānā. Tas nav pārsteidzoši, jo pašas japāņu sievietes ir ļoti miniatūras.
● Ir pat biedējoši runāt par viduslaikiem - zem milzīgiem svārkiem vispār varēja neatrast apakšveļu, un, ja tā bija, tā varēja būt nemainīta nedēļām ilgi ... Parunāsim labāk par 19. gadiem. Apakšveļa sievietei tajā laikā bija ne tikai pantaloni, bet arī zeķes, savienotas ar pantaloniem, korseti, apakšsvārki, dažreiz pat divi apakšsvārki. Kur ir bilance - vai nu vispār nekā, vai pārāk daudz.
Piektdiena, 26. marts, 2021 14:01
Interesanti fakti, kurus jūs, iespējams, nezinājāt par apakšveļu
Mūsu garderobe, mūsu pašpārliecība sākās no apakšveļas. Biksītes un krūšturi ir sieviešu laba noskaņojuma pamats. Apakšveļai ir sava vēsture, savas leģendas.