Jaunas un lietotas vasaras un ziemas riepas plašā izvēlē

Vasaras un ziemas riepas katrai gaumei

“Riepu Garāža” ir viens no vadošajiem riepu mazumtirgotājiem Latvijā, kas nodrošina klientiem plašu izvēli visās cenu kategorijās un riepas no pašiem populārākajiem un uzticamākajiem ražotājiem. Preču sortiments “Riepu Garāžas” servisos un interneta veikalā veidots, lai ikviens klients varētu atrast savām vajadzībām un auto modelim piemērotas riepas, kas uzticami kalpos vairākas sezonas. Sortimentā atrodamas riepas no dažādām klasēm un cenu kategorijām, lai ikviens pircējs varētu atrast ne tikai savām vajadzībām piemērotu modeli, bet arī veikt pirkumu atbilstoši sava budžeta iespējām, neatsakoties no būtiskiem drošības un kvalitātes parametriem.

Plašajā preču klāstā atrodamas gan teicamas ziemas riepas un vasaras riepas, gan uzticamas vissezonas riepas.



Ziemas riepas ir ar mīkstāku gumiju un dziļāku protektoru, kā arī specifisku protektora zīmējumu, lai nodrošinātu labu saķeri ar ceļu aukstā laikā, uz ledus un sniega. “Riepu Garāžā” pieejamas gan Skandināvijas, gan Eiropas tipa ziemas riepas, kā arī riepas ar radzēm īpaši apgrūtinošiem braukšanas apstākļiem.

Vasaras riepas ir cietākas, salīdzinot ar ziemas riepām, tām ir atšķirīgs gumijas sastāvs un protektora raksts. Šo riepu uzdevums ir saglabāt teicamu vadāmību un saķeri uz slapja un sausa ceļa seguma arī ar lielāku braukšanas ātrumu. Protektora zīmējums var būt veidots tā, lai labāk izspiestu ūdeni zem riepām un mazinātu akvaplanēšanas risku.



Vissezonas riepas ir pietiekami uzticams kompromiss starp ziemas un vasaras riepām. Bet tās vislabāk spēj sevi parādīt labos apstākļos un nelielos izbraucienos. Paaugstinātas bīstamības situācijās šīs riepas nenodrošinās tikpat labu veiktspēju un drošību kā ziemas vai vasaras riepas, kuras speciāli tam ir radītas.



Pieejamas arī uzticamas lietotas auto riepas

“Riepu Garāžā” pieejamas ne tikai pilnībā jaunas riepas, bet arī lietotas. Katra no tām ir rūpīgi pārbaudīta un ar atbilstošu kvalitāti, lai droši varētu piedalīties ceļu satiksmē. Riepu protektors gan vasaras, gan ziemas riepām ir virs minimālā atļautā rādītāja. Lai gan lietotas riepas nav pirmā ieteicamā izvēle sava auto aprīkošanai, gadījumos, kad jāmeklē finansiāli pieejams un arī drošs risinājums, tad šis ir veids, kā aprīkot auto ar uzticamām un vismaz konkrētajā sezonā derīgām riepām. Tas ir labāk, nekā braukt bez sezonas riepām vai ar tādām, kas ir neatbilstošā tehniskajā stāvoklī. Lietotas riepas arī ir pieņemams risinājums, ja tās jālieto īsu periodu, jo tad nav izdevīgi iegādāties jaunu riepu komplektu.



Nodrošināta arī riepu montāža un remonts

“Riepu Garāžā” iespējams ne tikai iegādāties riepas, bet arī saņemt riepu maiņas un balansēšanas pakalpojumu, kas tiek veikts ar modernāko tehniku, garantējot ātru un kvalitatīvu rezultātu. Tāpat visos servisos arī pieejami riepu un disku remontdarbi, riteņu ģeometrijas regulēšana, riepu uzpilde ar slāpekli, riepu spiediena sensoru uzstādīšana un programmēšana un citi aktuāli pakalpojumi.



Ērta riepu iegāde klātienē vai interneta veikalā

Jūs varat iegādāties savam auto nepieciešamās vasaras, ziemas vai vissezonas riepas tā, kā jums ir ērtāk – uz vietas kādā no “Riepu Garāžas” servisiem, kas pieejami visā Rīgā, vai arī interneta veikalā, kur vienuviet varat apskatīt simtiem riepu modeļu. Riepas jums tiks ātri piegādātas jebkurā vietā Latvijā. Neatkarīgi no tā, kāda veida riepas pērkat, jāpievērš uzmanība to tehniskajiem rādītājiem – trokšņa līmenim, saķerei uz slapja seguma, slodzes un ātruma indeksiem, arī protektora zīmējumam, jo visi šie faktori ietekmē gan braukšanas drošību, gan komfortu.



