Bet kā darbojas skaļruņi? Sāksim ar pamatiem.
Skaļruņu draiveris ir neapstrādāta elektroakustiskā sastāvdaļa, kas ļauj skaļrunim darboties. Tā kā pārveidotāja funkcija ir enerģijas pārveidošana no vienas formas uz otru. Šis pārveidotājs pārveido pastiprinātos elektriskos viļņus no jūsu atskaņošanas ierīces, neatkarīgi no tā, vai tas ir tālrunis vai atskaņotāja kasetne, par skaņas spiediena viļņiem gaisā, lai jūsu ausis tos varētu saklausīt.
Skaļruņi un to draiveris: vienkāršs, tomēr izcils elektromagnētiskais motors
Pastiprinātājs padod signālu divām spailēm skaļruņa aizmugurē. Šīs spailes nodod strāvu cilindriskā stieples spolē, kas atrodas apļveida spraugā starp pastāvīgā magnēta poliem. Šī spole pārvietojas uz priekšu un atpakaļ magnētiskā lauka iekšpusē, kad strāva, kas iet caur to, mainās virzienā ar pielietoto signālu, saskaņā ar Faradejas likumu. Skaļruņa konusa centrs ir piestiprināts pie viena gala, kuru kustīgā spole virza uz priekšu un atpakaļ. Šo konusu savās malās notur hermētiska balstiekārta vai apvalks. Kad konuss pārvietojas, tas nospiež un velk apkārtējo gaisu; šādi darbojoties, gaisā rodas viļņi, kurus sauc par skaņu.
Kāpēc skaļruņi ir iestrādāti kastēs?
Kad skaļruņa konuss pārvietojas, tas rada spiediena vilni gan no priekšpuses, gan no aizmugures. Kad tas virzās jūsu virzienā, spiežot gaisu un radot pozitīvu spiedienu, tas
vienlaikus velk gaisu, radot arī negatīvu spiedienu. Ja viļņa garums, kas atbilst reproducētā signāla frekvencei, ir liels salīdzinājumā ar vadītāja izmēru, spiediens, ko rada abas vadītāja puses, efektīvi atcels viens otru. Tātad jebkurā noderīgā attālumā zemās frekvences (bass) tiek padarītas nedzirdamas. Ja vēlaties to izmēģināt mājās, noņemiet draiveri no tā korpusa. Jūs pamanīsit “skopu” skaņas kvalitāti, salīdzinot ar to, kā skaļrunis izklausījās salikts kastē.
Lai skaļrunis labi darbotos visās frekvencēs, mums jānovērš skaļruņa konusa aizmugures radītais spiediena vilnis, kas atceļ konusa priekšpuses radīto vilni. Ja jūs uzstādītu draiveri lielā, stingrā materiāla loksnē (deflektors), jūs varētu sasniegt to pašu efektu. Lai novērstu zemfrekvences atcelšanu, deflektoram jābūt lielam, tāpēc tas ir nepraktisks. Slēgtas kastes ļauj praktiskāk to izdarīt.
Kāpēc dažos skaļruņos ir caurumi?
Jūs, iespējams, pamanījāt, ka daudzās skaļruņu kastēs ir apaļas atveres, parasti priekšā vai aizmugurē. Tas, ko jūs redzat, ir porti vai atveres, un tas identificē to, kas ir pazīstams kā basu refleksu korpuss. Tie ir svarīgi arī tad, kad tiek izmantoti mikrofoni Bass reflekss korpuss darbojas būtībā tāpat kā tad, kad pūšs gaisu virs atvērtas alus pudeles, un atskan skaņa. Skaņa mainās atkarībā no šķidruma daudzuma pudelē, jo gaisa tilpums pudeles iekšienē mainās. Ja jūs varētu izstiept pudeles stikla kaklu, tas arī mainītu šo skaņu. Tā ir rezonanses sistēma, kuru var noregulēt, pielāgojot porta izmērus (pudeles kaklu) vai korpusa (pudeles) tilpumu.