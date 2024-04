Kā izdevīgi nodrošināt apavus darbiniekiem? ogrenet.lv

Vienmēr kvalitatīvi, higiēniski, tīri un ērti apavi darbam – neatkarīgi no tā, vai uzņēmums ir liels vai mazs, ir jāpieliek daudz pūļu, lai šādu servisu nodrošinātu katru dienu. Uzņēmumos ar augstu darbinieku mainību situācija ir vēl sarežģītāka, jo bieži nepieciešami jauni apavi un jārod pielietojums to darbinieku apaviem, kuri uzņēmumā vairs nestrādā. Kas ir darba apavu noma, kas ir darba apavu serviss, kā šāds pakalpojums var atvieglot ikviena uzņēmuma ikdienu un kāpēc vislabāk sadarboties ar uzņēmumu “Elis” – to visu uzzināsiet šī raksta turpinājumā!