Pilsētas velosipēdi
Sieviešu un vīriešu pilsētas velosipēdu izmēri bieži tiek mērīti citādāk. Sieviešu pilsētas velosipēdu izmērs bieži netiek mērīts vadoties pēc rāmja izmēra, bet gan pēc riteņu izmēra. Piemēram, sieviešu velosipēds ar 26“ riteņiem ir paredzēts augumam līdz 165 cm, ar 28“ riteņiem – no 165 cm. Savukārt, izvēloties vīriešu pilsētas velosipēdu, jāpievērš uzmanība rāmja izmēram.
Bērnu velosipēdi
Bērnu velosipēdi bieži tiek izvēlēti atbilstoši vecumam, taču labāk un precīzāk – izvēlēties atbilstoši augumam. Bērnu velosipēdi netiek mērīti vadoties pēc rāmja, bet gan pēc riteņu izmēra. Riteņu izmēri ir 12“, 14“, 16“, 18“, 20“ un beidzot 24“. Jo lielāks ir velosipēda ritenis, jo lielākam augumam tas ir paredzēts.
12“ riteņi – šāda izmēra velosipēdi ir paredzēti ~75–90 cm augumam, apmēram bērniem 1,5–4. g. vecumā.
14“– ~80–100 cm augumam, apmēram bērniem 2,5–5. g. vecumā.
16“– 90–115 (117) cm augumam, apmēram bērniem 3,5–6 g. vecumā.
18“– 99–120 cm augumam, apmēram bērniem 3,5– 6 g. vecumā.
20“– 113–125 cm augumam (+- 2 cm), apmēram 5–8 g. vecumā.
24“– 125–155 cm augumam (+- 2 cm), apmēram 6– 12 g. vecumā.
Kalnu velosipēdi
Izvēloties kalnu (MTB) velosipēdu, jāpievērš uzmanība ne tikai velosipēda rāmim, bet arī riteņu izmēram – 26“, 27.5“ vai 29“. Velosipēds ar mazākiem riteņiem ir manevrēt spējīgāks, to ir vieglāk vadīt; šādi velosipēdi ir orientēti uz mazāka auguma braucējiem. Velosipēds ar lieliem riteņiem ir paredzēts lielāka auguma cilvēkiem. Ir svarīgi paturēt prātā, ka vīriešu un sieviešu MTB velosipēda rāmja izmērs mazliet atšķiras.
Kalnu velosipēdi (26”)
Vīriešu 1,35–1,65 m, sieviešu 1,40–1,65 m – izmērs 38 cm, ~14,5–15“ vai XS.
Vīriešu 1,45–1,70 m, sieviešu 1,50–1,75 m – izmērs 44 cm, ~16–17“ vai S.
Vīriešu 1,65–1,80 m, sieviešu 1,70–1,80 m – izmērs 48 cm, ~18–19“ vai M.
Vīriešu 1,75–1,90 m – izmērs 53 cm, 20–21“ vai L.
Vīriešu 1,85–1,95 m – izmērs 55 cm ~ 22“ vai XL.
Kalnu velosipēdi (27,5”)
Vīriešu 1,50–1,65 m, sieviešu 1,50–1,65 m, izmērs – 37 cm, ~14,5–15“ vai XS.
Vīriešu 1,65–1,75 m, sieviešu 1,65–1,75 m – izmērs 41 cm, ~16–17“ vai S.
Vīriešu 1,75–1,85 m, sieviešu 1,70–1,85 m, izmērs – 47 cm, ~18–19“ vai M.
Vīriešu no 1,85 m, izmērs – 53 cm, 21“ vai L.
Kalnu velosipēdi (29”)
Vīriešu 1,55–1,68 m, izmērs – 38 cm, ~15” vai S.
Vīriešu 1,65–1,78 m, izmērs – 43 cm, ~17”, vai M.
Vīriešu 1,75–1,87 m, izmērs – 48 cm, ~19” vai L.
Vīriešu 1,87–1,95 m, izmērs – 53 cm, ~21” vai XL.
Vīriešu no 1,95 m, izmērs – 58 cm, ~23” vai XXL.
Hibrīda (Cross) velosipēdi
Šāda tipa velosipēdi tiek ražoti ar 28“ riteņiem, tāpēc jāpievērš uzmanība tikai rāmja izmēram. Zemāk ir tabula ar rāmja izmēriem atbilstoši augumam.
Augums 1,55–1,65 m, rāmja izmērs 42–44 cm, ~16“ vai XS.
Augums 1,65–1,75 m rāmja izmērs 46–48 cm ,~18“ vai S.
Augums 1,75–1,85 m, rāmja izmērs 50–52 cm, ~19“ vai M.
Augums 1,85–1,93 m, rāmja izmērs 53–56 cm, ~21-22“ vai L.
Augums 1,90–1,97 m, rāmja izmērs 58 cm, ~23“ vai XL.
Augums no 1,96 m, rāmja izmērs 61 cm, ~24“ vai XXL.
Šosejas / gravel velosipēdi
Šāda tipa velosipēdi arī jāizvēlas, ņemot vērā braucēja augums
Augums 1,55–1,65 m, rāmja izmērs 47–48 cm, vai XS.
Augums 1,65–1,75 m, rāmja izmērs 50 cm, vai S.
Augums 1,75–1,80 m, rāmja izmērs 52 cm, vai S/M.
Augums 1,80–1,85 m, rāmja izmērs 54 cm, vai M/L.
Augums 1,85–1,90 m, rāmja izmērs 56 cm, vai L.
Augums 1,88–1,95 m, rāmja izmērs 58–59 cm, vai XL.
Augums no 1,95 m, rāmja izmērs 60–61 cm, vai XXL.
