Galvenie izaicinājumi – cenas un izmaksas
Pārtikas uzņēmumu federācijas padomes priekšsēdētāja Ināra Šure norāda, ka pārtikas cenas būtiski ietekmē trīs faktori: nodokļu slogs, tirgotāju uzcenojums un ražošanas izmaksas. Latvijā Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) pārtikai joprojām ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā (ES), kas ierobežo vietējo ražotāju konkurētspēju ar citām valstīm. Papildus tam, izejvielu un energoresursu cenu pieaugums un darbaspēka trūkums ievērojami palielina ražošanas izmaksas. Ražotājiem ir jāmeklē risinājumi izmaksu optimizācijai, tostarp efektīvākai loģistikai, darbaspēka izmaksu kontrolei un modernizācijai. Lai to īstenotu, uzņēmumiem ir nepieciešami būtiski ieguldījumi attīstībā.
Kur meklēt finansējumu?
Lai nodrošinātu izaugsmi, uzņēmumiem ir nepieciešami būtiski veicināt ražošanas jaudu paplašināšanu, modernizēt iekārtas un ieviest jaunas tehnoloģijas. Lai gan ir pieejami ES fondu un “Altum” atbalsta instrumenti, šo finansējuma avotu piesaistīšana ir sarežģīta, bieži vien prasa būtisku sākotnējo pašu ieguldījumu. Tādēļ arvien svarīgāka kļūst sadarbība ar finanšu iestādēm, kas saprot nozares specifiku un ir gatavas piedāvāt elastīgus finansēšanas risinājumus.
“Reģionālā investīciju banka” – piemērs mērķtiecīgam atbalstam
Lai palīdzētu pārtikas nozares uzņēmumiem iegūt nepieciešamo finansējumu, īpaši svarīga ir sadarbība ar kredītiestādēm, kas piedāvā elastīgākus un uzņēmuma specifikai pielāgotus risinājumus. AS “Reģionālā investīciju banka” kļuvusi par nozīmīgu partneri vietējiem pārtikas ražotājiem. Piemēram, AS “Smiltenes piens” veiksmīgi izmantojis kreditēšanas iespējas, apgūstot 7,5 miljonu eiro finansējumu no “Reģionālā investīciju banka” jaunu ražošanas iekārtu iegādei un esošo finanšu saistību refinansēšanai. Tas ļāva uzņēmumam uzlabot ražošanas jaudas un palielināt eksporta apjomu. Savukārt AS “Brīvais vilnis”, kas ir viens no vadošajiem zivju konservu ražotājiem Latvijā un Baltijā, noslēdza finanšu darījumu, refinansējot uzņēmuma esošās finanšu saistības nepilna miljona eiro apmērā, nodrošinot uzņēmuma attīstību.
“Reģionālā investīciju banka” valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Jakovļevs uzsver, ka banka piedāvā individuāli pielāgotus risinājumus, tostarp apgrozāmo līdzekļu aizdevumus, investīciju kredītus, refinansēšanas iespējas un eksporta finansēšanu. Mērķis – palīdzēt ražotājiem augt, investēt un iekarot jaunus tirgus, nodrošinot stabilu finanšu bāzi.
“Mēs klientiem sniedzam elastīgus un individuāli pielāgotus finansēšanas risinājumus, kas palīdz optimizēt izmaksas, uzlabot efektivitāti un paplašināt eksporta iespējas. Mūsu mērķis ir veicināt stabilu un ilgtermiņa izaugsmi, radot spēcīgus Latvijas pārtikas nozares dalībniekus, kas spēj konkurēt starptautiskā mērogā,” norāda Aleksandrs Jakovļevs.
Konkurētspēja – atslēga uz izaugsmi
Mūsdienās uzņēmuma konkurētspēja ir atkarīga no efektivitātes, ražošanas jaudām un spējas radīt pievienoto vērtību. Tā nav tikai lielo uzņēmumu priekšrocība – arī mazajiem, moderniem un mērķtiecīgiem ražotājiem ir sava vieta tirgū.
Lai Latvijas pārtikas ražotāji spētu attīstīties un veiksmīgi iekarot starptautiskos tirgus, izšķirošais faktors ir konkurētspēja. Kā norāda zemkopības ministrs Armands Krauze (ZZS), jebkādi neapdomīgi lēmumi, kas varētu vājināt vietējo ražotāju pozīcijas, radītu plašas sekas visā tautsaimniecībā. “Lai saglabātu un stiprinātu konkurētspēju, uzņēmumiem jābūt moderniem, efektīviem un jārada augstāka pievienotā vērtība. Nav būtiski, vai saimniecība ir liela vai maza – nozīme ir darba efektivitātei un iespējai pielāgoties tirgus prasībām.”
Arī Ināra Šure akcentē, ka vietējie pārtikas ražotāji jau šobrīd pierāda savu konkurētspēju un sekmīgi eksportē produkciju. Tajā pašā laikā ieiešana jaunos tirgos nozīmē nepieciešamību palielināt ražošanas apjomus, kapacitāti un investēt attīstībā, lai nodrošinātu stabilu izaugsmi ilgtermiņā.
Aleksandrs Jakovļevs uzsver, ka uzņēmuma izaugsmei un konkurētspējas stiprināšanai izšķiroša nozīme ir pareizā finanšu partnera izvēlei. Viņš norāda, ka “Reģionālā investīciju banka” koncentrējas uz individuāli pielāgotu finanšu risinājumu piedāvāšanu Latvijas uzņēmējiem. Pēdējo trīs gadu laikā “Reģionālā investīciju banka” ir finansējusi vietējo uzņēmumu attīstības projektus par 148 miljoniem eiro, trīskāršojot savu kredītportfeli vietējā tirgū.
“Reģionālā investīciju banka” nodrošina stratēģisku atbalstu, pielāgojot finansēšanas risinājumus konkrētām uzņēmuma vajadzībām, sākot no apgrozāmo līdzekļu finansēšanas līdz investīcijām izaugsmē un eksportā. “Mūsu stiprā puse ir padziļināta nozares izpratne, individuāla pieeja un elastīgums. Atbalstām uzņēmumus, kas tiecas augt gan Latvijas tirgū, gan starptautiski, nodrošinot stabilu finanšu pamatu ilgtermiņa attīstībai. Mēs novērtējam sadarbību ar atbildīgiem un mērķtiecīgiem uzņēmumiem un vienmēr meklējam risinājumus, kas vislabāk atbilst katra klienta vajadzībām,” uzsver Aleksandrs Jakovļevs.
