• Jālieto acu zonai piemērota kosmētika
Divdesmit gadu vecumā, kad āda ap acīm vēl izskatās lieliski, ir tvirta un gluda, tās kopšanai pietiek ar to pašu mitrinošo krēmu, kuru izmanto sejai. Bet jau tuvojoties 30 gadu slieksnim un vēlāk, nepieciešams apzināties, ka āda acu zonā ir jākopj ar tieši tai pielāgotiem kopjošās kosmētikas produktiem, kuru sastāvs pielāgots maigajai un prasīgajai acu zonas ādai. Jāizvēlas ādas stāvoklim piemērots acu krēms, serums un citi produkti, lai nodrošinātu ādai gan pienācīgu mitrināšanu, gan atjaunošanu, gan aizsardzību. Acu zonas produkti arī spēj cīnīties ar tūsku, tumšajiem lokiem un citām problēmām. Jāizvēlas kvalitatīva acu kosmētika, kuras sastāvs ir bagātīgs un hipoalerģisks. Krēmi un citi produkti,
kas paredzēti sejas un ķermeņa ādai, acu zonai var būt par biezu un smagu, kā arī to sastāvs var pat radīt kairinājumu šajā tik jutīgajā zonā. Tāpēc īpaši pielāgota acu kosmētika ir droša izvēle, kas arī sniedz vēlamo rezultātu un ādas izskata uzlabojumus.
• Vienmēr jānotīra acu dekoratīvā kosmētika
Dienas beigās vienmēr ir rūpīgi jānotīra acu dekoratīvā kosmētika, kas tiek lietota. Šī ir bieži pieļauta kļūda, kas diezgan ātri var ādu acu zonā padarīt neveselīgu un veicināt tās priekšlaicīgu novecošanos. Ja kosmētika tiek atstāta pa nakti, tā tiek ierīvēta āda, noslogo un nosprosto poras, var veidoties tūska. Āda tādēļ nevar pienācīgi atpūsties un atjaunoties. Kosmētikas noņemšanai jāizmanto speciāls acu zonai paredzēts kosmētikas noņemšanas līdzeklis. Tā sastāvs ir maigs, mitrinošs un kopjošs. Tīrīšana jāveic ar vieglām kustībām, bez berzēšanas, jo āda ap acīm ir ļoti plāna un jutīga. Tāpat nenotīrīta acu kosmētika var negatīvi ietekmēt ne tikai ādu, bet arī acu veselību. No rīta tās var būt apsārtušas, var pat izveidoties iekaisums.
• Jālieto kvalitatīvas saulesbrilles un datorbrilles
Lai mazinātu krunciņu veidošanos acu zonā, kā arī pasargātu ādu un acis no UV stariem, ir ļoti būtiski saulainā laikā izmantot kvalitatīvas saulesbrilles ar 100% aizsargfiltru. Saule ir viens no faktoriem, kas veicina ādas novecošanos, var izraisīt sausumu, pigmentāciju un citas problēmas. Lai to novērstu, jālieto ne tikai acu krēms ar SPF, bet arī jāizmanto saulesbrilles. Bet, ja darbā un mājās daudz laika jāpavada pie ekrāniem, tad vēlams izmantot arī datorbrilles. Lai gan tās vairāk domātas, lai pasargātu acis no ekrānu zilās gaismas, tām ir arī pozitīva ietekme uz ādu ap acīm. Datorbrilles palīdz acīm tik ātri nenogurt, mazāk notiek acu miegšana, berzēšana, kas ir ieguvums ādas izskatam un labsajūtai.
• Jāievēro veselīgs miega režīms
Miega laikā ķermenis un arī āda atjaunojas un atpūšas. Tāpēc ir svarīgi, ka regulāri tiek nodrošināts kvalitatīvs un pietiekami ilgs miegs – vismaz 7 vai 8 stundas. Hroniskas neizgulēšanās un miega trūkuma sekas visbiežāk pamanāmas tieši acu zonā. Tie var būt tumši riņķi zem acīm, pietūkums, ādas sausums un blāvums. Ievērojot labu miega rutīnu un apvienojot to ar citiem paradumiem, iespējams izvairīties no šīm problēmām. Ir pat tāds apzīmējums kā “skaistuma miegs”. Tas nav tukšs izdomājums, bet gan sen zināma patiesība, ka miegs ir būtisks komponents tam, lai mēs justos labi un izskatītos veselīgi un skaisti. Lai miegs acu zonai būtu vēl vērtīgāks, gulēšanas laikā var izmantot zīda miega masku acīm, kas labvēlīgi iedarbojas uz ādu.
• Veselīga pārtika un pietiekami daudz ūdens
Ādas skaistums un veselība nevar nākt tikai no ārīgi lietotiem kosmētikas līdzekļiem. Tikpat liela nozīme, ja ne vēl lielāka, ir uztura un ūdens lietošanas paradumiem. Izvēloties veselīgu, uzturvielām bagātu un daudzveidīgu pārtiku, kā arī lietojot ikdienā pietiekami daudz ūdens, organisms būs apgādāts ar visu nepieciešamo, lai nodrošinātu ādas šūnas ar visām vajadzīgajām vielām. Tas palīdzēs ādai būt veselīgai, mitrinātai un izturīgai. Slikti uztura paradumi un ūdens trūkums var ātri atsaukties uz ādas izskatu. Piemēram, pārmērīgs sālītu un treknu ēdienu daudzums, var veicināt tūsku, pinnes, izsitumus un citas problēmas.