Šampūns un kondicionieris krāsotiem matiem
Matu kosmētikas ražotāji ne velti radījuši produktus, kas paredzēti tieši krāsotu matu kopšanai. To uzdevums ir saudzēt krāsu un aizkavēt tās izbalēšanu, attālinot nākamo krāsošanas reizi un izvairoties no pārmērīgas matu bojāšanas. Šampūns un matu kondicionieris krāsotiem matiem ir pats kopšanas minimums, ko vajadzētu nodrošināt mājās, lai ikdienā atbilstoši rūpētos par saviem matiem. Noderēs arī izsmidzināmi matu kondicionieri, kas nav jāizmazgā un paredzēti ne tikai krāsotiem matiem, bet arī matu mitrināšanai, nogludināšanai un aizsardzībai. Ja matiem izvēlēts kāds no blondajiem toņiem, tad noteikti noderēs arī speciāls šampūns, kas neitralizē dzeltenos toņus.
Matu maskas, kas saudzē krāsu un atveseļo matus
Tā kā krāsošanas un balināšanas process matus padara trauslākus un sausākus, būtiski nodrošināt tiem regulāru kopšanu ar intensīvas iedarbības un atjaunojošiem līdzekļiem. Matu maskas šajā ziņā ir ļoti ērts un efektīvs risinājums. Matu maskas ir koncentrētas, barojošas un bagātas ar vērtīgām sastāvdaļām. Varat izvēlēties ne tikai matu maskas krāsotiem matiem, bet arī tādas, kas novērš bojājumus, mitrina, piešķir mirdzumu un palīdz novērst citas matu problēmas, ar kurām saskaraties. Katri mati ir savādāki – to tips, struktūra un vajadzības. Tāpēc arī matu maskas jāpiemeklē pēc individuālas nepieciešamības.
Matu eļļa, kas nogludina un pabaro
Vēl viens ļoti vērtīgs produkts, kas noderēs krāsotu un balinātu matu kopšanai, ir matu eļļa. Tā nogludina matu virsmu, piešķir tai zīdainu spīdumu un stiprina matus. Pieejamas arī matu eļļas, kas domātas tieši sauso matu galu aprūpei. Jāatceras, ka matu eļļa ir jālieto ļoti nedaudz – tikai pāris pilieni, lai nepadarītu matus taukainus un smagnējus, liekot tiem zaudēt apjomu un pēc mazgāšanas iegūto vieglumu. Ja mati pēc krāsošanas ir īpaši spuraini, tad matu eļļa būs īstais produkts, kuru pievienot saviem matu kopšanas rituāliem.
Saudzīga mazgāšana, slaucīšana un ķemmēšana
Pirmajās nedēļās pēc krāsošanas vai balināšanas ieteicams matus pasaudzēt un mazgāt retāk, ja iespējams, tad ne biežāk kā reizi 3–4 dienās. Tāpat īpaši saudzīgi jāattiecas pret matu slaucīšanu un ķemmēšanu uzreiz pēc mazgāšanas. Mitros matus ar dvieli tikai maigi jāizsusina, nevis jāberzē. Labāk arī slapjus matus neķemmēt, bet, ja to dara, tad vēlams izmantot suku ar retiem un lieliem sariem, lai nevajadzīgi neplēstu un netraumētu matus.
Starp mazgāšanām – sausais šampūns
Lai mati retāk būtu jāmazgā un jāpakļauj dažādu veidošanas ierīču ietekmei, matu aprūpē noderēs arī sausais šampūns. Tas palīdzēs atsvaidzināt frizūru bez mazgāšanas pāris minūšu laikā. Sausā šampūna izmantošana arī ļauj pagarināt laiku starp mazgāšanām, kas palīdz saglabāt matu krāsas intensitāti un nepieciešamību drīz to atjaunot. Labs sausais šampūns noderēs vienmēr un izglābs brīžos, kad pēkšņi jāiziet no mājas, bet nav laika mazgāt matus.