Kādēļ sportam labāk piemērotas ausī liekamās bezvadu austiņas?
- Šīs bezvadu austiņas gluži vienkārši ir ērtākas un praktiskākas. Pirmkārt, mazā izmēra dēļ tās var paņemt līdzi jebkur. Tāpēc šīs būs arī lieliskas sporta austiņas;
- Arī, runājot par skaņas kvalitāti, mūsdienās liela daļa ausī liekamo austiņu spēj nodrošināt lielisku mūzikas baudījumu, netērējot pārāk lielas summas;
- Lai arī trokšņu slāpēšanas funkcijas lielākoties ir pieejama uz galvas liekamām austiņām, ir arī in-ear modeļi, kas ļauj baudīt mūziku, runāt pa telefonu vai piedalīties
videozvanos bez traucējošā apkārtējās vides trokšņa;
- Viens no biežākajiem iemesliem, kādēļ cilvēki izvēlas pirkt šī tipa bezvadu austiņas, lai izmantotu tās ikdienā un sportojot, ir to lietošanas brīvība. Skrienot Jūs tās pat
nejutīsiet, taču vienlaikus nebūs jāuztraucas, ka tās varētu izkrist vai pazust. Tāpat jāpiemin, ka šī tipa austiņām ir pieejami arī modeļi, kuri aprīkoti ar aizauss stiprinājumiem;
- Tāpat jāpiemin, ka ausī liekamās austiņas nesviedrē un nerada spiedienu uz galvu.
Kādēļ sportošanai labāk izvēlēties austiņas ar galvas stīpu?
- Ne visiem cilvēkiem patīk tā sajūta, ka ausīs atrodas kāds svešķermenis, jo tas var radīt diskomfortu. Tādos gadījumos ieteicams izvēlēties austiņas ar galvas stīpu;
- Tāpat jāņem vērā, ka, ilgstoši izmantojot uz galvas liekamās austiņas, pastāv mazāks dzirdes bojājumu risks, nekā tad, ja, piemēram, ikdienā vienmēr lietojat ausī liekamās
austiņas. Vienmēr atcerieties par to, ka dzirde ir jāsaudzē, izvairoties no ilgstošas un pārāk skaļas mūzikas klausīšanās austiņās;
- Ja meklējat sporta austiņas skriešanai vai citiem treniņiem, darba vai mācībām, kas spēj efektīvi slāpēt no apkārt esošo troksni, tad šī tipa austiņu klāstā noteikti atradīsiet dažādus modeļus, kas atbildīs Jūsu prasībām. Aplūkojiet bezvadu austiņas interneta veikalā, kur pieejami dažādi to veidi, lai katrs pircējs varētu atrast sev piemērotāko.
Vai bezvadu austiņām ir kādi trūkumi?
Ja runājam par bezvadu austiņām kopumā, ir jārēķinās ar to, ka tām būs ierobežots darbības laiks, tādēļ vajadzēs rūpēties par regulāru uzlādi. Labā ziņa ir tā, ka, iegādājoties
ausī liekamās austiņas, tās visbiežāk pieejamas ar uzlādes futlāri, kuru ērti var paņemt līdzi jebkur, lai vajadzības gadījumā ātri uzlādētu austiņas.
In-ear austiņām principā nav trūkumu, izņemot to, ka tās, iespējams, nespēj tik labi slāpēt troksni, kā arī var nebūt piemērotas tiem, kuriem nepatīk neko likt iekšā ausīs.
Savukārt austiņām ar galvas stīpu ir nedaudz vairāk trūkumu. Pirmkārt, tās ir smagnējākas, tādēļ pārnēsāšana un lietošana ikdienā var nebūt tik ērta. Tāpat jāņem vērā, ka,
izmantojot šīs sporta austiņas skriešanai vai citām aktivitātēm, it īpaši siltā laikā, var nākties rēķināties ar to, ka svīdīs galva. Tāpat jāpiebilst, ka zemas kvalitātes austiņām iekšpusē esošais polsterējums nodilst salīdzinoši ātri, tādēļ ikdienas lietošanai ieteicams izmantot kvalitatīvāku modeli.
