Daila, Dominiks, Veronika
Trešdiena, 4. februāris, 2026 09:57

Kādas dārzeņu sēklas stādīt šajā sezonā

Katru pavasari situācija atkārtojas. Atveram sēklu atvilktni vai interneta veikalu, un pēkšņi izvēle šķiet sarežģītāka nekā jebkad agrāk. Agrāk cilvēki sēja to, kas bija pa rokai. Šodien piedāvājums ir milzīgs, un tieši tas bieži rada apjukumu. Ko stādīt šajā sezonā – pārbaudīto klasiku vai jaunos „brīnumus”?

Mītsjaunākāsšķirnesvienmērirlabākas

Viens no izplatītākajiemmītiem – ka jaunākāšķirneautomātiskinozīmēlabākuražuVēsturerādapretējoDaudzassenāsdārzeņušķirnessaglabājušāsnevissentimentadēļ, bet tāpēc, ka tāslieliskipielāgojušāsvietējiemapstākļiemTāsizturējušasvēsasvasarasneregulārulaistīšanu un minimālukopšanu.

Jaunāsšķirnesbiežitiekradītaskonkrētammērķim – skaistākamizskatamvienādākamizmēramvaiātrākaiaugšanai. Tas irlieliskijaapstākļiirideāliIkdienasdārzābiežiuzvarnevis „ātrākā”, bet gan „drošākā” izvēleTiešitāpēcSēklasjāizvēlasarprātunevisemocijām.

Dārzkopībapacietībasmāksla

BaltijasreģionādārzkopībavienmērbijusipacietībasjautājumsIepriekšējāspaaudzeszināja – ne katrs gads būsbagātīgsTāpēc tika novērtētiaugi, kas dodrezultātuarī tad, jalaikapstākļi nav ideāliZirņibietesburkānikāpostikļuva par pamatunevis modes dēļ, bet tāpēc, ka tie strādāja.

ŠīpieejairaktuālaarīšodienPirmsizvēlētiessēklasirvērtssevpajautātvai es vēloseksperimentuvaistabilurezultātu?

Salīdzinājumsdārzsieguldījums

Uz dārzu var skatītiesuzieguldījumu. Viena stratēģijairriskanta, bet arpotenciālilieluatdeviOtra – mierīgāka un prognozējamāka. Ja visuplatībuapsēsarnepārbaudītāmšķirnēmpastāv risks paliktarskaistiemaprakstiem, bet tukšāmdobēm.

GudrāksrisinājumsirkombinācijaDaļudārzaatvēlētpārbaudītāmkultūrām, bet daļu – jaunumiem. Tad dārzskļūst par pārdomātuprojektunevisloteriju.

Ko šajāsezonāizvēlēties

Ja jāizceļvirzieni, kas lielākajaidaļaidārzkopjuseviattaisno:

  • Ātriaugošidārzeņi – salātiredīsispinātilairezultāturedzētu agri.

  • Vidējiagrāklasika – burkānibieteszirņidrošspamats.

  • Ilgākaciklaaugi – tomāti, paprika, kāpostijair laiks un vēlmerūpēties.

Svarīgākais nav daudzums, bet tasvaiizvēleatbilstjūsuiespējām un ritmam.

Mītsvairāksēklunozīmēlabākuražu

Biežakļūda – uzskatīt, ka biezākasēja dos labākurezultātuPatiesībāaugisākkonkurētsavāstarpākļūstvājāki un jutīgākiPieredzējušidārzkopjisējmazāk, bet pārdomātāk.

Laba ražasākasarlēmumunevisarpilnudobi.

Sezonanesākas un nebeidzaspavasarī

Izvēlotiessēklasjādomā ne tikai par pavasari, bet arī par vasarasotropusi. Vai būs laiks laistītkarstumā? Vai ražabūsvajadzīgaaugustāŠiejautājumibiežiirsvarīgāki par skaistuattēluuziepakojuma.

Labs dārza gads sākasarreālistiskuplānu – un pareiziizvēlētāmsēklām.

