Mīts: jaunākāsšķirnesvienmērirlabākas
Viens no izplatītākajiemmītiem – ka jaunākāšķirneautomātiskinozīmēlabākuražu. Vēsturerādapretējo. Daudzassenāsdārzeņušķirnessaglabājušāsnevissentimentadēļ, bet tāpēc, ka tāslieliskipielāgojušāsvietējiemapstākļiem. Tāsizturējušasvēsasvasaras, neregulārulaistīšanu un minimālukopšanu.
Jaunāsšķirnesbiežitiekradītaskonkrētammērķim – skaistākamizskatam, vienādākamizmēramvaiātrākaiaugšanai. Tas irlieliski, jaapstākļiirideāli. Ikdienasdārzābiežiuzvarnevis „ātrākā”, bet gan „drošākā” izvēle. TiešitāpēcSēklasjāizvēlasarprātu, nevisemocijām.
Dārzkopībakāpacietībasmāksla
Baltijasreģionādārzkopībavienmērbijusipacietībasjautājums. Iepriekšējāspaaudzeszināja – ne katrs gads būsbagātīgs. Tāpēc tika novērtētiaugi, kas dodrezultātuarī tad, jalaikapstākļi nav ideāli. Zirņi, bietes, burkāni, kāpostikļuva par pamatunevis modes dēļ, bet tāpēc, ka tie strādāja.
Šīpieejairaktuālaarīšodien. Pirmsizvēlētiessēklas, irvērtssevpajautāt: vai es vēloseksperimentuvaistabilurezultātu?
Salīdzinājums: dārzskāieguldījums
Uz dārzu var skatītieskāuzieguldījumu. Viena stratēģijairriskanta, bet arpotenciālilieluatdevi. Otra – mierīgāka un prognozējamāka. Ja visuplatībuapsēsarnepārbaudītāmšķirnēm, pastāv risks paliktarskaistiemaprakstiem, bet tukšāmdobēm.
Gudrāksrisinājumsirkombinācija. Daļudārzaatvēlētpārbaudītāmkultūrām, bet daļu – jaunumiem. Tad dārzskļūst par pārdomātuprojektu, nevisloteriju.
Ko šajāsezonāizvēlēties
Ja jāizceļvirzieni, kas lielākajaidaļaidārzkopjuseviattaisno:
-
Ātriaugošidārzeņi – salāti, redīsi, spināti, lairezultāturedzētu agri.
-
Vidējiagrāklasika – burkāni, bietes, zirņikādrošspamats.
-
Ilgākaciklaaugi – tomāti, paprika, kāposti, jair laiks un vēlmerūpēties.
Svarīgākais nav daudzums, bet tas, vaiizvēleatbilstjūsuiespējām un ritmam.
Mīts: vairāksēklunozīmēlabākuražu
Biežakļūda – uzskatīt, ka biezākasēja dos labākurezultātu. Patiesībāaugisākkonkurētsavāstarpā, kļūstvājāki un jutīgāki. Pieredzējušidārzkopjisējmazāk, bet pārdomātāk.
Laba ražasākasarlēmumu, nevisarpilnudobi.
Sezonanesākas un nebeidzaspavasarī
Izvēlotiessēklas, jādomā ne tikai par pavasari, bet arī par vasarasotropusi. Vai būs laiks laistītkarstumā? Vai ražabūsvajadzīgaaugustā? Šiejautājumibiežiirsvarīgāki par skaistuattēluuziepakojuma.
Labs dārza gads sākasarreālistiskuplānu – un pareiziizvēlētāmsēklām.