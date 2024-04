Kāpēc izvēlēties zāles pļāvēju un trimmeri ar akumulatoru

• Nekādu vadu un bīstamā benzīna

Zāles pļāvējs un zāles trimmeris, kuru darbina lādējams akumulators, no cita tipa pļāvējiem atšķiras ar to, ka ir brīvi un droši lietojams jebkurā vietā. Tas nav piesaistīts vadam kā elektriskais pļāvējs, līdz ar to nav jāsatraucas, cik tālu vads sniegsies, vai varēs ērti piekļūt visām zonām, jo akumulatora pļāvējs ir ērti manevrējams tieši tur, kur jums ir nepieciešams nopļaut zāli neatkarīgi no pieslēguma elektrotīklam. Arī iespēja atbrīvoties no darbošanās ar benzīnu ir mūsdienīgu ierīču priekšrocība. Benzīns ir bīstama un viegli uzliesmojoša viela, ar kuru nevar rīkoties kurš katrs. Tāpēc arī ar benzīna pļāvēju nedrīkst rīkoties bērni, jaunieši un arī personas, kuras nepārzina šādas ierīces darbību. Pļāvējs ar akumulatoru šajā ziņā ir daudz drošāks, jo tam tikai jāpievieno uzlādētais akumulators, lai tas darbotos.

• Daudz klusāks un vieglāks

Arī jūs noteikti ir tracinājusi benzīna pļāvēja skaļā darbība, kas aizēno visas citas skaņas un traucē strādāt, gulēt vai skatīties iemīļoto pārraidi. Vasarā pļāvēju uzmācīgās skaņas jāizbauda no visām pusēm. Izvēloties zāles pļāvēju vai zāles trimmeri ar akumulatoru, varēsiet ievērojami samazināt tā radīto skaņas piesārņojumu, jo tas savā darbībā ir daudz klusāks. Šī īpašība iepriecinās ne tikai jūs, bet arī mājiniekus un tuvākos kaimiņus, kuriem nebūs jāklausās skaļa pļāvēja griezīgajos trokšņos. Tāpat būtiski, ka, pateicoties kompaktajam akumulatoram, šāda tipa pļāvējs ir gan mazāks, gan vieglāks. Tas nozīmē, ka to vadīt, pārvietot un uzglabāt ir daudz ērtāk.



• Ilgs darbības laiks ar vienu uzlādi

Izvēloties pļāvēju ar optimālas ietilpības akumulatoru, jūs varat strādāt pat vairākas stundas no vietas, nesatraucoties par akumulatora izlādēšanos. Ja vēl iegādājaties maiņas akumulatoru, kurš lādējas, kamēr otrs tiek izmantots, tad šāda pļāvēja lietošanu neierobežo nekas. Jūs varat strādāt bez pārtraukuma, atliek tikai apmainīt akumulatoru, kad rādītājs signalizē par zemu līmeni. Meklējot atbilstošāko pļāvēja modeli tieši savam īpašumam, akumulatora ietilpība noteikti jāņem vērā. Ja īpašums ir ļoti plašs, tad labāk izvēlēties jaudīgāku modeli ar lielākas ietilpības akumulatoru, bet nelielam pagalmam pilnībā pietiks ar kompaktu pļāvēja modeli, nav vajadzības pirkt dārgāku preci ar lielas

ietilpības bateriju.

• Viegla apkope un uzglabāšana

Pļāvējs un trimmeris, kam ir pievienojams lādējams akumulators, savā uzbūvē ir samērā vienkāršs. Tam arī nav vajadzīga nekāda specifiska apkope. Lai uzsāktu darbu, atliek pievienot uzlādētu akumulatoru un ieslēgt pļāvēju. Nav jāsatraucas par benzīnu, elektrības vadiem, pagarinātājiem un citiem aspketiem.

Līdz ar to arī ierīces uzglabāšana ir daudz vienkāršāka un ērtāka – nav vadu, kas jāsavāc, un benzīna, kas ir ar nepatīkamu aromātu un vēl arī bīstams. Pateicoties akumulatora kompaktajam izmēram un vieglajam svaram, to var ērti novietot jebkurā pieejamā vietā ne tikai garāžā vai saimniecības ēkā, bet arī priekšnamā.



Modernie akumulatora pļāvēji no Kärcher

Zīmols Kärcher ir viens no līderiem modernas un jaudīgas dārza tehnikas ražošanā, kā arī savā sortimentā piedāvā lielākoties ar akumulatoriem darbināmas ierīces. Izvēlei pieejami dažādi ar akumulatoru darbināmi zāles pļāvēji un trimmeri, kas atbilst augstākajiem darba standartiem un funkcionalitātei. Kärcher zāles pļāvēji izceļas ar daudzām priekšrocībām.

• Viegli manevrējami un jaudīgi.

• Maksimāla mobilitāte arī uz nelīdzena reljefa.

• Viegls svars un kompakts izmērs.

• Regulējams pļaušanas augstums.

• Komplektā akumulators un ātrais lādētājs.

• Ietilpīga zāles tvertne.

• Precīza zāles nogriešana arī gar zāliena malām.

• Ergonomisks un praktisks rokturis.

• Automātiska auklas padeve trimmerim.



