Kuras riepas izvēlēties gada siltajiem mēnešiem, tas ir paša auto vadītāja ziņā, tomēr, izvērtējot ieguvumus un priekšrocības, vairums auto un drošas braukšanas ekspertu iesaka izvēlēties vasaras riepas, nevis vissezonas.
Vasaras riepas sniedz drošu un stabilu vadāmību
Vasaras riepām ir labāka saķere uz silta un pat karsta asfalta. To nodrošina īpaši izstrādātais protektors, kas sniedz labāku vadāmību līkumos un bremzēšanas laikā. Vasaras riepu konstrukcija un gumijas sastāvs veidots tā, lai sasniegtu labāko vadāmību un auto stabilitāti, it īpaši, ja brauc ar maksimālo atļauto ātrumu vai pa ātrgaitas šosejām. Vissezonas riepu konstrukcija un protektors ir kaut kas pa vidu starp ziemas un vasaras riepām, tāpēc ar tām automašīna būs mazāk precīza, kā arī nestabilāka bremzēšanas laikā un līkumos. Vissezonas riepas arī nodils ātrāk nekā vasaras riepas tajos pašos apstākļos, tāpēc vēlme ietaupīt šodien diemžēl nozīmē jaunus izdevumus tuvākajā nākotnē.
Drošāka izvēle, ja braucat dinamiski un lielus attālumus
Ņemot vērā, ka vasaras riepas radītas tā, lai nodrošinātu maksimāli labu sniegumu tieši siltos laika apstākļos, ir jāizvērtē, cik daudz un kā auto tiek lietots šajā sezonā. Ja vasarā labprāt ceļā ar auto dotaties bieži, mīlat braukt dinamiski, izbaudīt maksimālo atļauto ātrumu, kā arī braukt lielus attālumus, tad kvalitatīvas vasaras riepas ir nevis viena no izvēlēm, bet gan obligāta nepieciešamība. Ar šādu slodzi vissezonas riepas netiks galā un nevarēs nodrošināt pietiekami drošu un stabilu vadāmību, kas jau var radīt draudus ceļu satiksmes drošībai.
Samazinās akvaplanēšanas risks
Vēl viena vasaras riepu protektora specifiskā īpašība ir laba saķere ar virsmu arī tad, kad tā ir slapja. Protektors maksimāli izspiež ūdeni starp riepu un ceļa virsmu, samazinot akvaplanēšanas riskus. Šī parādība uz ceļa var būt ļoti bīstama, jo padara auto nekontrolējamu. Tieši neatbilstošu, nolietotu un tehniski nepilnīgu (nepietiekams spiediens) riepu izmantošana ir vieni no biežākajiem iemesliem, kāpēc sākas akvaplanēšana. Rūpējoties par satiksmes drošību, ir būtiski samazināt šos riskus, izvēloties savai automašīnai kvalitatīvas vasaras riepas.
Vasaras riepas ir ievērojami klusākas
Riepu radītais troksnis ir viens no faktoriem, kas ietekmē braukšanas komfortu. It kā varētu šķist mazsvarīga nianse, tomēr, braucot ar auto diendienā un lielus attālumus, riepu radītais troksni var būt traucējošs. Vasaras riepas jau oriģināli ir daudz klusākas nekā ziemas vai vissezonas riepas. Protams, katram riepu modelim trokšņa līmenis var atšķirties, tāpēc pirms vasaras riepu iegādes vēlams pievērst uzmanību uz marķējuma norādītajam trokšņa līmenim. Ražotāji šo trokšņa līmeni norāda pie ātruma, kas ir vienāds ar 80km/h.
Kādos gadījumos var izvēlēties vissezonas riepas
Protams, vissezonas riepām ir arī savas priekšrocības, kas atsevišķās situācijās tās padara par saprātīgu izvēli. Ne velti ražotāji ir izveidojuši šādu riepu segmentu, kam ir arī salīdzinoši liels pieprasījums. Vissezonas riepas būs pietiekami laba izvēle, ja:
• automašīnu izmanto salīdzinoši reti un nelielos braucienos;
• vadītājs nav sportiska braukšanas stila piekritējs;
• ikdienā pārvietojas pa pilsētu un labu ceļa segumu;
• nav vietas otra riepu komplekta glabāšanai;
• vajadzīgas riepas pavasara vai rudens sezonai, kad laika apstākļi ir mainīgi;
• vēlaties ekonomiski izdevīgu un tajā pašā laikā drošu risinājumu.
