Kas ir skābes reflukss un kāpēc tas rodas?
Parasti starp kuņģi un barības vadu darbojas īpašs muskulis – apakšējais barības vada sfinkteris. Tas palīdz nodrošināt, ka kuņģa saturs paliek kuņģī. Ja šis muskulis kļūst vājāks vai pilnībā neaizveras, kuņģa skābe var nokļūt barības vadā un radīt refluksa simptomus.
Skābes refluksu var izraisīt dažādi faktori. Dažkārt tas saistīts ar uzturu, citreiz – ar dzīvesveidu vai veselības stāvokli. Simptomi bieži pastiprinās pēc pārēšanās, vēlas ēšanas vakarā vai noteiktu produktu lietošanas. Palīdzēt var ēdienkartes pārskatīšana, bet tas ne vienmēr ir iespējams, tāpēc noder dažādi aptiekas līdzekļi, piemēram, Gastrotuss košļājamās tabletes.
Biežākie refluksa riska faktori:
- trekni un asi ēdieni;
- kafija un stipra tēja;
- gāzētie dzērieni;
- alkohols;
- smēķēšana;
- liekais svars;
- stress;
- ēšana tieši pirms gulētiešanas.
Atsevišķos gadījumos reflukss var būt saistīts arī ar grūtniecību, noteiktu medikamentu lietošanu vai kuņģa trūci. Vairāk par to iespējams uzzināt šeit.
Kādi ir biežākie refluksa simptomi?
Vispazīstamākais refluksa simptoms ir dedzināšana aiz krūšu kaula jeb grēmas. Tomēr reflukss var izpausties arī daudz citos veidos, un cilvēki ne vienmēr uzreiz saprot, ka tieši kuņģa skābe rada diskomfortu.
Daļai cilvēku simptomi parādās tikai pēc konkrētu produktu lietošanas, bet citiem tie kļūst regulāri un traucē ikdienu. Īpaši nepatīkami simptomi bieži ir naktīs, kad guļus stāvoklī kuņģa saturs vieglāk nonāk barības vadā.
Biežākie refluksa simptomi:
- dedzināšana krūtīs;
- skāba vai rūgta garša mutē;
- smaguma sajūta kuņģī;
- atraugas;
- slikta dūša;
- hronisks klepus;
- aizsmakums;
- kakla kairinājums;
- sajūta, ka kaklā ir kamols.
Ja simptomi atkārtojas vairākas reizes nedēļā, iespējams, attīstījusies gastroezofageālā refluksa slimība jeb GERD. Šādā gadījumā svarīgi konsultēties ar ārstu, jo ilgstošs barības vada kairinājums var radīt iekaisumu un citas komplikācijas.
Kā mazināt refluksa simptomus ikdienā?
Labā ziņa – daudzos gadījumos refluksa simptomus iespējams būtiski mazināt ar dzīvesveida izmaiņām. Īpaši svarīga ir regulāra ēšana un produktu izvēle.
Speciālisti iesaka izvairīties no ļoti lielām porcijām un nepārēsties vakarā. Vēlams ēst lēnāk un pēc maltītes uzreiz negulties. Daudzi cilvēki pamana uzlabojumus arī tad, ja samazina kafijas, alkohola un ļoti trekna ēdiena patēriņu.
Lai mazinātu refluksa simptomus, var palīdzēt:
- ēšana nelielās porcijās;
- pēdējā maltīte vismaz 2–3 stundas pirms miega;
- svara samazināšana, ja ir liekais svars;
- atteikšanās no smēķēšanas;
- galvas pacelšana miega laikā;
- brīvāks apģērbs vēdera zonā;
- stresa mazināšana;
- regulāras fiziskās aktivitātes.
Dažiem cilvēkiem palīdz arī uztura dienasgrāmatas veidošana. Tajā iespējams piefiksēt, kuri produkti izraisa simptomu pastiprināšanos. Svarīgi atcerēties, ka neeksistē viens universāls produktu saraksts, kas refluksu izraisa visiem vienādi. Katram organismam reakcija var atšķirties.
Kad nepieciešama ārsta konsultācija?
Ja refluksa simptomi kļūst regulāri vai ļoti izteikti, nevajadzētu tos ignorēt. Dažkārt cilvēki ilgstoši lieto bezrecepšu līdzekļus pret grēmām, taču neatrisina pašu problēmas cēloni.
Pie ārsta īpaši svarīgi vērsties, ja:
- simptomi atkārtojas vairākas reizes nedēļā;
- parādās rīšanas grūtības;
- novērojams svara zudums;
- ir stipras sāpes krūtīs;
- naktīs regulāri traucē klepus vai smakšana;
- medikamenti nepalīdz;
- simptomi ilgst vairākus mēnešus.
Ārsts var ieteikt papildu izmeklējumus, piemēram, gastroskopiju, lai novērtētu barības vada un kuņģa stāvokli. Atkarībā no situācijas iespējams nozīmēt arī medikamentus, kas samazina kuņģa skābes izdalīšanos.
Savlaicīga uzmanības pievēršana refluksam ir būtiska, jo ilgstošs iekaisums var ietekmēt dzīves kvalitāti un radīt komplikācijas. Vienlaikus daudzi cilvēki izjūt ievērojamu uzlabojumu jau pēc salīdzinoši nelielām ikdienas paradumu izmaiņām.
Līdzsvarots uzturs, regulārs miegs, stresa mazināšana un uzmanība organisma signāliem bieži ir pirmais solis ceļā uz labāku pašsajūtu un mazāku diskomfortu ikdienā.