Obligāti jāizvēlas saulesbrilles ar UV filtru
Galvenais saulesbriļļu kvalitātes faktors ir UV staru aizsardzības līmenis. Vislabāk, ja tas ir 100% vai tuvu tam. Šim parametram noteikt jāpievērš uzmanība. UV aizsardzības līmenis parsti ir norādīts uz saulesbriļļu kājiņas iekšpusē vai uz ražotāja pievienotās informatīvās brikas. Ja nēsā saulesbrilles, kurām nav UV staru aizsardzības, tad kaitējums acīm ir vēl lielāks nekā tad, ja saulesbrilles vispār nenēsā. Saulesbrilles vienalga būs tumšas, kas liks zīlītēm izplesties, bet UV starojums netiks aizturēts, pakļaujot acis vēl lielākam bojājumu riskam.
Jāpārliecinās, ka ir ES kvalitātes sertifikāts
Vēl viens parametrs, kuru vajadzētu pārbaudīt pirms saulesbriļļu iegādes – vai ir apzīmējums CE, kas apliecina preces kvalitāti un atbilstību Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem. Ja šāds apzīmējums nav ne uz pašām brillēm, ne to pavadošajos dokumentos, tad ir pamatotas bažas, ka brilles nav kvalitatīvas un var nesniegt gaidīto aizsardzību. Labāk no šāda pirkuma atteikties un izvēlēties citu saulesbriļļu pārdevēju.
Jāpievērš uzmanība lēcu tonējumam
Tas, cik intensīvu lēcām vajadzētu tonējumu, atkarīgs no plānotā briļļu pielietojuma. Tonējumu iedala no 0 līdz 4 kategorijai, kur 4 jau ir brilles specifiskām situācijām, jo gaismas caurlaidība ir tikai 5 līdz 10 procenti, tāpēc tās nav piemērotas tad, ja vēlas vadīt automašīnu. Lietošanai pilsētvide piemērotākā izvēle ir saulesbrilles ar tonējumu kategorijā 1-3, kurām ir pietiekama gaismas caurlaidība, kā arī var izvēlēties aptumšojuma līmeni atbilstoši savai gaumei un acu jutībai.
Polarizētas saulesbrilles sniegs papildu komfortu
Redzes speciālisti iesaka izvēlēties polarizētās saulesbrilles, jo tās noņem atspīdumu, ko rada dažādas virsmas – ūdens, saule, pilsētvides elementi, asfalts, automašīnas stikls u. c. Polarizēto saulesbriļļu radītais attēls ir daudz košāks, ir uzlabota redzamība un kontrasts. Tas noteikti sniegs vairāk komforta, lietojot saulesbrilles. Īpaši noderīgas polarizētās saulesbrilles ir autovadītājiem.
Padomājiet arī par saulesbriļļu piederumiem
Lai saulesbriļļu lietošana būtu ērtāka un brilles nezaudētu savu kvalitāti vēl ilgi, ieteicams iegādes brīdī padomāt arī par tādiem papildu aksesuāriem kā briļļu futrālis, ķēdīte, ar kuru iekārt brilles kaklā, kā arī briļļu lupatiņa un tīrīšanas līdzeklis. Īpaši būtiski tas ir, ja izvēlaties pirkt dārgas saulesbrilles. Diez vai jums patiks, ja tās saplīsīs, pazudīs vai to stikliņi saskrāpēsies.
Saulesbrilles vajadzīgas arī bērniem
No saules acis jāsargā ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem. Viņu acis ir vēl jutīgākas pret gaismu un UV stariem. Pērkot bērnu saulesbrilles, jāievēro visi tie paši kvalitātes parametri, kas attiecas uz pieaugušo saulesbrillēm. Vienīgi, izvēloties bērnam piemērotāko modeli, vēlams skatīties uz tiem, kas izgatavoti no elastīga un izturīga materiāla, jo bērni noteikti iztestēs brilles dažādos apstākļos.
Kvalitatīvas saulesbrilles uzticami kalpos gadiem
Saulesbrilles noteikti ir tas aksesuārs, kurā vērts investēt nedaudz vairāk, lai iegūtu kvalitatīvu un gaumīgu modeli, kas uzticami kalpos daudzus gadus. Ja vēl dosiet priekšroku klasiskam dizainam, tad tas būs labi saskaņojams ar jebkuru apģērbu un iederēsies ikvienā dzīves situācijā. Vienas šādas saulesbrilles būs laba investīcija gan savā garderobē, gan acu veselībā.
