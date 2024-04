Kas nepieciešams, lai sarīkotu dārza svētkus savā pagalmā?

Iekārtots pagalms

Lai katrs no viesiem nesēdētu, kur pagadās, ir nepieciešams izvietot dārza mēbeles – vēlams, galdiņu, krēslus, un lielu soliņu un/vai dīvānu. Lai nodrošinātos pret nelabvēlīgām laikapstākļu pārmaiņām, sagatavo pledus vai lakatus, ko izsniegt ciemiņiem, vai arī kādu nojumi, zem kuras visiem laikus patverties. Izvietojot mēbeles, turi tās pēc iespējas tālāk no grila, lai draugus pasargātu no dūmiem un ēdiena traipiem.

Ja tavā dārzā vēl nav nevienas mēbeles, tad neuztraucies – vasaras laikā dārza mēbelēm mājas preču veikalos regulāri tiek piemērotas atlaides, tāpēc varēsi iegādāties glītas mēbeles par labu cenu. Turklāt, dodoties mēbeļu meklējumos uz, piemēram, tuvāko Ksenukai veikalu, lieti noderēs atlaižu buklets, kas uzrādīs visas aktuālās Ksenukai akcijas.

Iekārtojot pagalmu, atceries, ka pasākuma norises vietai ir jābūt ne tikai labiekārtotai, bet arī drošai. Ja ballītes laikā plāno izmantot elektroierīces, kuras darbojas ar vadiem vai pagarinātājiem, piemēram, dārza lampiņas, tad parūpējies, ka vadi ir izvietoti tā, lai ciemiņi pār tiem nevarētu paklupt, un pārliecinies, ka tie ir ūdensizturīgi. Noteikti arī sagatavo aptieciņu, lai varētu tikt galā ar jebkādiem negadījumiem.

Ja ballītē piedalīsies arī bērni, tad svarīgi ir ierobežot piekļuvi vietām, kas var būt viņiem bīstamas – dīķim, grilam, un citām. Vislabākais veids, kā to panākt, ir ierīkot atsevišķu “bērnu galdu” ar spēlēm un rotaļlietām, kur viņiem būs jautri un viņi nevēlēsies doties meklēt piedzīvojumus ārpus ballītes zonas.



Atbilstošs cienasts

Foto: Unsplash.com/Lee Myungseong

Klājot svētku galdu, neliec tikai vieglas uzkodas, jo tādā gadījumā neviens no viesiem nebūs paēdis. Vispiemērotākās maltītes šādiem pasākumiem ir dažādi gaļas ēdieni un dārzeņi, kas gatavoti uz grila, jo tie ir ne tikai garšīgi un ātri pagatavojami, bet tos arī var gatavot dārzā, vienlaikus uzturot sarunas ar draugiem. Lai pusdienošana būtu pēc iespējas patīkamāka, ēdienus pasniedz slēgtos traukos, lai tiem nevarētu piekļūt kukaiņi. Tāpat dzērienus labāk pasniedz glāzēs, nevis skārdenēs vai pudelēs, lai jau laicīgi varētu pamanīt, vai tajos nav kaut kas iekritis.

Turklāt uz svētkiem jāatceras iepirkties gudri. Tāpēc, kad plāno ballītes ēdienkarti un gatavo iepirkumu sarakstu pirms došanās uz, piemēram, tuvāko Lidl veikalu, lieti noderēs Lidl akcijas buklets, kurš uzrādīs lieliskus piedāvājumus dažādām pārtikas precēm!

Aktivitātes

Foto: Pexels.com/Askar Abayev

Lai atraisītu noslēgtākos draugus, izplāno spēles vai citas fiziskas, radošas vai intelektuālas aktivitātes – tas ir atkarīgs tikai no tavas izdomas. Protams, ja starp draugiem visa vakara garumā norisinās dzirkstošas un jautras sarunas, tad to nav nepieciešams pārtraukt ar spēļu ierosināšanu. Taču pirms ballītes sākuma sadomāt kādas vieglas un jautras aktivitātes ar mērķi uzturēt draudzīgu atmosfēru vienmēr ir gudri.

Savukārt, ja tev nav vēlmes ieguldīt laiku aktivitāšu plānošanā, bet vienlaikus gribas sarīkot īpašu pasākumu, tad lielisks risinājums ir pasākums ar vienotu tematiku – divtūkstošo gadu ballīte, Vidusjūras ēdienu ballīte, un citas. Tāpat kā spēles, arī pasākuma tēmas izvēle ir tikai tavas izdomas varā.