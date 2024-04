Kāzu plānošana brīvā dabā – kā izvēlēties kvalitatīvu telti pasākumam?

Pareizo telti var rezervēt vai arī iegādāties, piemēram, no Tenro dažāda izmēra PVC teltīm. To var izgatavot pēc pasūtījuma, līdz ar to arī netradicionālās norises vietās tā var lieliski iederēties viesu uzņemšanai. Pareizā izmēra un stila telts, kā arī īstā pārdevēja izvēle, spēj realizēt jebkuru pasākuma ideju.



Stila izvēle teltij ir mazāk sarežģīts uzdevums, ja ņemt vērā gadalaiku, kāzu atmosfēru un, galvenais, to, kas jums patīk.



Pirmais moments ir viesu skaits, kas tiek uzaicināts. Tas arī sniegs priekšstatu par nepieciešamo galdu skaitu. Galdu skaits nosaka kvadrātveida laukumu, ko jāpārklāj kāzu teltij. Citi svarīgi nosacījumi ir skatuves izvietojums, nepieciešamās deju grīdas laukums, bufetes galdi un bāri.



Jums nav pilnībā jāizstrādā sēdvietu plāns. Apsveriet iepriekš minēto un esiet gatavs vispārējai diskusijai par to, kas jums jau ir skaidrs. Tas ļaus pārdevējam izveidot precīzu piedāvājumu.

Kāzu telts savā būtībā ir tukšs audekls, taču tas spēj realizēt kāzu pasākuma vīziju. Der atzīmēt, ka cenas ir ļoti atšķirīgas. Cena atkarīga gan no telts izmēra, nepieciešamā apgaismojuma, kā arī mēbeļu nomas. Jo vairāk aprīkojuma un dažādu citu lietu jūs izvelēsieties, jo augstākas būs izmaksas.



Ja plānojat sarīkot īstu ceremoniju brīvā dabā zem saules vai zvaigznēm un telts ir tikai rezerves vieta lietus gadījumā, noteikti rezervējiet vai iegādājieties arī visvienkāršāko telti

laicīgi. Kāzām noteikti ir svarīgi, ja ir plāns B.



Kad laikapstākļi sāk palikt sliktāki, telšu izīrētāji var būt ļoti pieprasīti, kā rezultātā, tuvojoties kāzu datumam, inventārs var būt ierobežots vai vispār nebūt pieejams. Tāpēc vislabāk ir pasūtīt telti jau laicīgi vai vismaz divus vai trīs mēnešus iepriekš, lai pasākums ārā būtu tikpat kvalitatīvs kā pati telts.