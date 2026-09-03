Kiberdrošība finanšu nozarē: kā pasargāt naudu un personas datus digitālajā vidē

Arī vienkārša darbība, piemēram, vēlme atvērt kontu internetā, nozīmē, ka lietotājam jādomā par savu personas datu aizsardzību, izmantotās ierīces drošību un informācijas avotu uzticamību. Jo vairāk finanšu darījumu notiek digitāli, jo svarīgāk ir saprast, kā darbojas izplatītākie krāpšanas paņēmieni un kā no tiem izvairīties.
Kāpēc finanšu nozare ir īpaši pievilcīgs mērķis?
Finanšu iestāžu rīcībā atrodas informācija, kurai ir augsta vērtība. Tie ir ne tikai klientu vārdi un kontaktinformācija, bet arī kontu dati, maksājumu informācija, identitātes dokumenti un citi sensitīvi dati. Uzbrucēju interese nav vērsta tikai uz lielām organizācijām - par krāpšanas upuri var kļūt arī privātpersona, kuras kontā atrodas salīdzinoši neliela naudas summa.
Kiberdraudi finanšu sektorā var izpausties dažādos veidos. Viens no izplatītākajiem ir pikšķerēšana, kad cilvēkam tiek nosūtīta ziņa vai e-pasts, kas izskatās pēc uzticama pakalpojuma sniedzēja paziņojuma. Tajā var būt aicinājums nekavējoties apstiprināt maksājumu, atjaunot piekļuvi kontam vai ievadīt personas datus. Steidzamības sajūta nav nejauša - tā mudina cilvēku rīkoties ātri un pārāk daudz nedomāt.
Uzmanība ir viena no labākajām aizsardzības metodēm
Lai izvairītos no krāpšanas, nav nepieciešamas īpašas tehniskās zināšanas. Daudzos gadījumos pietiek ar ieradumu pārbaudīt saņemto informāciju pirms jebkādas darbības veikšanas.
Ja ziņā tiek prasīts ievadīt paroli, personas kodu vai maksājumu kartes datus, vispirms jānoskaidro, vai šāds pieprasījums patiešām ir pamatots. Nedrīkst akli paļauties uz ziņojumā norādīto saiti. Drošāk ir pašam atvērt attiecīgā pakalpojuma oficiālo tīmekļa vietni vai lietotni un pārbaudīt, vai tur tiešām ir nepieciešams veikt kādu darbību.
Ja cilvēks pēkšņi saņem informāciju par maksājumu, ko nav veicis, vai par mēģinājumu piekļūt kontam, nevajadzētu šo ziņu ignorēt. Ātra reakcija dažkārt ļauj apturēt krāpniecisku darījumu vēl pirms nauda ir neatgriezeniski zaudēta.
Paroles un piekļuves dati
Vāja parole var kļūt par vienu no vienkāršākajiem ceļiem, kā uzbrucējs iegūst piekļuvi lietotāja kontiem. Īpaši riskanti ir izmantot vienu un to pašu paroli vairākās vietnēs. Ja kādā no tām notiek datu noplūde, noziedznieki iegūto paroli var mēģināt izmantot arī citos pakalpojumos.
Ieteicams veidot pietiekami garas un katram pakalpojumam atšķirīgas paroles. Noderīga ir arī daudzfaktoru autentifikācija, kas piekļuvei pievieno vēl vienu drošības slāni. Pat tad, ja parole ir nonākusi svešu personu rīcībā, papildu pārbaude var būtiski apgrūtināt nesankcionētu piekļuvi.
Svarīgi ir arī nekad neizpaust piekļuves kodus citai personai. Pat, ja saruna šķiet pārliecinoša un otrā pusē esošais cilvēks uzdodas par speciālistu, konfidenciāla informācija ir jāglabā pie sevis.
Droša ierīce nozīmē drošākus finanšu darījumus
Kiberdrošība sākas ne tikai ar kontu, bet arī ar ierīci, kurā tas tiek izmantots. Datoram un viedtālrunim regulāri jāinstalē operētājsistēmas un lietotņu atjauninājumi. Tie bieži novērš iepriekš atklātas drošības nepilnības, kuras citādi var izmantot ļaunprogrammatūra.
Jābūt piesardzīgiem arī ar publiskajiem bezvadu tīkliem. Ja nepieciešams veikt svarīgu finanšu darbību, labāk izmantot uzticamu interneta savienojumu, nevis nejauši izvēlētu tīklu kafejnīcā, lidostā vai citā publiskā vietā. Nevajadzētu instalēt lietotnes no nezināmiem avotiem vai atvērt aizdomīgus failus, kas saņemti negaidītā ziņojumā.
Cilvēka loma finanšu drošībā
Tehnoloģijas var palīdzēt atklāt aizdomīgus darījumus un bloķēt dažādus uzbrukumus, tomēr arī pats lietotājs ir būtiska drošības sistēmas daļa. Vismodernākie aizsardzības risinājumi ne vienmēr palīdzēs, ja cilvēks pats krāpniekam nodod piekļuves kodu vai apstiprina darījumu, ko nav veicis.
Ja piedāvājums šķiet pārāk izdevīgs, ziņa rada nepamatotu steidzamību vai sarunas biedrs cenšas panākt, lai lēmums tiktu pieņemts nekavējoties, ir vērts apstāties un visu pārbaudīt vēlreiz. Krāpnieki bieži izmanto nevis sarežģītas tehnoloģijas, bet gan cilvēku emocijas - bailes, ziņkāri, satraukumu vai vēlmi ātri iegūt kādu labumu.
Drošība sākas ar ikdienas paradumiem
Finanšu kiberdrošība nav viens konkrēts pasākums, ko var veikt vienreiz un pēc tam par to aizmirst. Tā ir ikdienas paradumu kopums. Drošas paroles, atjauninātas ierīces, piesardzība ar saitēm un ziņojumiem, daudzfaktoru autentifikācija un regulāra konta aktivitāšu pārbaude kopā veido daudz stiprāku aizsardzību.
Digitālie finanšu pakalpojumi turpinās attīstīties, un līdz ar tiem mainīsies arī krāpnieku izmantotās metodes. Tādēļ svarīgākais ir nevis baidīties no tehnoloģijām, bet gan iemācīties tās izmantot apdomīgi. Dažas papildu sekundes, lai pārbaudītu saņemto ziņu vai maksājuma informāciju, var pasargāt no ievērojamiem zaudējumiem.
Kiberdrošība galu galā nav tikai tehnisks jautājums. Tā ir atbildīga attieksme pret savu naudu, personas datiem un digitālo identitāti. Jo uzmanīgāks ir pats lietotājs, jo grūtāk kļūst izmantot viņa neuzmanību.