Kā tiek aprēķināta Bonus-Malus klase?
Bonus-Malus sistēma iedala automašīnu īpašniekus paaugstināta un pazemināta riska klasēs, un klase tiek piešķirta transportlīdzekļa īpašniekam attiecīgi Bonus-Malus transportlīdzekļu grupas iedalījumam (vieglie auto, kravas transportlīdzekļi, autobusi, motocikli) . Sistēmā šobrīd ir izveidotas 17 riska klases:
- 1.-5. klase – paaugstināta riska klase, kas tiek piešķirta šoferiem, kuri biežāk izraisa ceļu satiksmes negadījumus. Automašīnu īpašniekiem, kuri ir šajā klasē, jārēķinās ar
dārgākām OCTA polises cenām.
- 6. riska klase – sākuma klase, kurai nav konkrētas riska kategorijas, jo tā tiek piešķirta ikvienam, kurš iegādājas auto un OCTA pirmo reizi. Polises cena šajā gadījumā nav ne
paaugstināta, ne pazemināta.
- 7.-17. klase – pazemināta riska klases, kas tiek piešķirtas automašīnu īpašniekiem ar ilgāku braukšanas stāžu, bez ceļu satiksmes negadījumu vēstures un kuriem regulāri
iegādāta OCTA apdrošināšana. Šīs klases auto īpašniekiem OCTA polises cenas ir zemākas.
Galvenie kritēriji Bonus-Malus klases aprēķināšanā ir ceļu satiksmes negadījumu skaits pēdējo 11 gadu laikā, par kuriem pieņemts LTAB vai apdrošināšanas sabiedrības lēmums par atlīdzības izmaksu, kā arī apdrošināšanas laiks 11 gadu laikā – kopējo dienu skaits, par kurām pirktas polises. Lai paaugstinātu Bonus klasi, autovadītājiem jābūt uzmanīgiem uz ceļa, lai neizraisītu ceļu satiksmes negadījumus, kā arī regulāri jāatjauno OCTA polise. Izdevīgāko OCTA cenu atradīsi mindi.lv, kur varēsi ērti salīdzināt vairāku apdrošinātāju piedāvājumus vienuviet.
Bonus-Malus – ja pie stūres ir cits vadītājs
Ikviens transportlīdzekļa īpašnieks vēlas, lai laika gaitā viņam piešķirtā Bonus-Malus klase tiktu paaugstināta, lai samazinātos OCTA polises cena. Tāpēc ir jāatceras, ka aizdodot savu braucamrīku kolēģim, draugam, radiniekam, vīram vai sievai, un ja šis cilvēks izraisa ceļu satiksmes negadījumu un ir atzīts par vainīgo pusi, tad Bonus-Malus klase tiek pazemināta transportlīdzekļa īpašniekam, nevis tam, kurš bijis pie stūres negadījuma laikā. Lai savu klasi nepazeminātu un izdevīgāk iegādātos OCTA polisi, atceries šo informāciju un aizdod savu auto tikai atbildīgiem autovadītājiem!
Kā paaugstināt Bonus-Malus klasi?
Bonus-Malus klases atjaunošanas pārrēķins tiek veikts katru gadu 15. septembrī visiem transportlīdzekļu īpašniekiem vienlaicīgi. Klase tiek piešķirta uz gadu. Tas nozīmē, ka piešķirtā klase var paaugstināties vai arī pazemināties – viss ir atkarīgs no apdrošināšanas gadījumu skaita, gan apdrošināšanas dienu skaita konkrētajā periodā, gan cik ilgi autovadītājs izmanto obligāto auto apdrošināšanu.
Ja iepriekšējā periodā automašīnas īpašnieks nav izraisījis nevienu ceļu satiksmes negadījumu un iegādājies OCTA polisi vismaz 275 dienas kalendārajā gadā, tad Bonus-Malus klase tiek paaugstināta. Savu esošo Bonus-Malus riska klasi iespējams uzzināt Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) mājaslapā, kur var iepazīties arī ar citiem Bonus-Malus sistēmas saistītiem jautājumiem. Drošu ceļu!