Šis ceļvedis ir veltīts tieši sievietēm, apskatīsim kreatīna reālos ieguvumus, drošu un efektīvu dozēšanu, kā arī kliedēsim visbiežāk sastopamos mītus par lieko svaru vai uzpūšanos.
Kāpēc sievietēm vajadzētu lietot kreatīnu
Kreatīns nav tikai sportistu uztura bagātinātājs, tas piedāvā vairākas priekšrocības arī sievietēm, neatkarīgi no vecuma vai treniņu pieredzes:
-
Muskuļu spēks un liesā masa: kreatīns palīdz palielināt muskuļu spēku un veicināt liesās muskuļu masas saglabāšanu, kas uzlabo ķermeņa tonusu un ikdienas funkcionalitāti.
-
Labāka treniņu veiktspēja: tas sniedz papildu enerģiju īslaicīgām, intensīvām slodzēm, piemēram, svarcelšanā vai sprintā.
-
Ātrāka atjaunošanās: kreatīns palīdz muskuļiem atjaunoties pēc treniņa, samazinot nogurumu un sāpes.
-
Kognitīvās funkcijas: pētījumi norāda, ka kreatīns var atbalstīt smadzeņu darbību, uzlabot koncentrēšanās spējas un garīgo izturību.
-
Kaulu veselība: kreatīns veicina muskuļu spēku un līdz ar to atbalsta kaulu blīvumu, kas ir svarīgi osteoporozes profilaksē.
-
Hormonālais atbalsts: regulāra kreatīna lietošana var palīdzēt saglabāt hormonālo līdzsvaru, īpaši sievietēm pēc 30 gadu vecuma.
Mītu atspēkošana
Mīts 1: Kreatīns padarīs mani pārāk muskuļainu
Šis ir viens no izplatītākajiem mītiem par kreatīna blakusparādībām. Realitātē sievietēm fizioloģiski nav iespējams kļūt “maskulīnām” tikai no kreatīna lietošanas. Izteikta muskuļu masas palielināšanās prasa ilgstošu, intensīvu spēka treniņu un augstu testosterona līmeni: hormona, kura sievietēm ir ievērojami mazāk nekā vīriešiem.
Kreatīns palīdz uzlabot spēku un veidot lieso muskuļu masu, kas nozīmē stingrāku, tonizētāku un atlētiskāku ķermeņa formu, nevis pārmērīgu muskuļu masas pieaugumu.
Mīts 2: Kreatīns izraisa pietūkumu
Kreatīns patiešām aiztur ūdeni, taču ūdens tiek uzkrāts muskuļu šūnās, nevis zem ādas. Tas nozīmē, ka muskuļi izskatās pilnīgāki un spēcīgāki, nevis “uzpūsti”.
Rezultāts parasti ir sportiskāks, tonizētāks izskats, nevis pietūkums.
Mīts 3: Kreatīns bojā nieres
Veseliem cilvēkiem kreatīna lietošana ieteicamajās devās tiek uzskatīta par drošu. Daudzi pētījumi apstiprina, ka tas neizraisa nieru bojājumus cilvēkiem bez iepriekšējām nieru saslimšanām.
Svarīgi ir:
-
ievērot ieteikto devu,
-
dzert pietiekami daudz ūdens,
-
konsultēties ar ārstu, ja ir jau diagnosticētas nieru problēmas.
Ja pastāv hroniska nieru slimība vai citas nopietnas veselības problēmas, pirms kreatīna lietošanas noteikti jāapspriežas ar veselības aprūpes speciālistu.
Ko sagaidīt, lietojot kreatīnu?
1. līdz 2. nedēļa
-
+1 līdz 2 kg svara pieaugums ūdens uzkrāšanās muskuļos dēļ;
-
Pilnīgāki, “blīvāki” muskuļi;
-
Vairāk enerģijas intensīvos treniņos;
Sākotnējais svara pieaugums ir normāls un saistīts ar ūdens uzkrāšanos muskuļu šūnās, nevis tauku pieaugumu.
1. līdz 2. mēnesis
-
5 līdz 10% spēka pieaugums;
-
Muskuļu tonuss;
-
Ātrāka atjaunošanās pēc slodzes;
Šajā posmā parasti kļūst pamanāmi uzlabojumi treniņu kvalitātē un rezultātos.
3. līdz 6. mēnesis
-
+1 līdz 3 kg muskuļu masas (ja tiek veikti spēka treniņi);
-
Stingrāka, liesāka ķermeņa kompozīcija;
-
Uzlabota izturība un darba kapacitāte;
Ilgtermiņā kreatīns palīdz veidot spēcīgāku, tonizētāku ķermeni, īpaši kombinācijā ar strukturētu treniņu programmu un sabalansētu uzturu.
Kreatīns ir drošs, efektīvs un zinātniski pamatots uztura bagātinātājs, kas var sniegt būtiskus ieguvumus arī sievietēm. Ieteicamā dienas deva parasti ir 3 līdz 5 g dienā.
Svarīgākais ir neticēt mītam par “pārmērīgu muskuļu apjomu”. Kreatīns neveido masīvu ķermeni, bet gan palīdz attīstīt stingrāku, atlētiskāku un tonizētāku fizisko formu. Kombinācijā ar sabalansētu uzturu un regulārām fiziskām aktivitātēm tas var kļūt par vērtīgu atbalstu gan veselībai, gan pašsajūtai.
UZTURA BAGĀTINĀTĀJS! UZTURA BAGĀTINĀTĀJS NEAIZSTĀJ PILNVĒRTĪGU UN SABALANSĒTU UZTURU.