Ultraskaņas izmeklējums kļūst par būtisku papildu instrumentu reimatologa rokās. Ārsts mērķtiecīgi var izmeklēt tieši tās struktūras, kas rada aizdomas, dinamiski novērtēt locītavas stāvokli kustībā un uzreiz salīdzināt USG attēlu ar pacienta klīniskajām izpausmēm.
Ultraskaņa ļauj atklāt patoloģiju preklīniskajā stadijā, kad terapeitiskā iejaukšanās ir visefektīvākā.
Reimatologs, kurš pārvalda USG izmeklējuma metodi, var veikt augstas precizitātes diagnostiskās un terapeitiskās locītavu punkcijas ultraskaņas kontrolē. Tas radikāli paaugstina procedūras drošību un efektivitāti, nodrošinot precīzu adatas ievadīšanu mērķa zonā un minimizējot apkārtējo audu bojājumu risku.
Dinamiskā pacienta novērošana un terapijas efektivitātes novērtēšana sasniedz jaunu līmeni – ārsts var objektīvi novērtēt izmaiņas locītavās un periartrikulārajās struktūrās pēc ārstēšanas kursa, dokumentēt terapijas rezultātus, izmantojot izmērāmus USG parametrus.
USG izmeklējums ir kritiski svarīgs – tas ļauj problēmu ieraudzīt laikus!
Jā, jā – IERAUDZĪT! Šī unikālā USG spēja «redzēt» ļauj speciālistam ātri un precīzi novērtēt iekšējo orgānu, locītavu, asinsvadu un mīksto audu stāvokli. Izmeklējums tiek veikts reāllaikā, bez apstarošanas un bez ilgstošas sagatavošanās, kas ievērojami saīsina laiku no simptomu parādīšanās līdz diagnozes noteikšanai.
Agrīna un precīza diagnostika ir veiksmīgas ārstēšanas un, iespējams, pat 100% izveseļošanās atslēga! Jo agrāk problēma tiek atklāta, jo lielāka iespēja pilnībā atjaunot funkciju un novērst komplikācijas. Pasteidzieties! Neļaujiet slimībai jūs apsteigt!
Klīnika «Balta» ir aprīkota ar jaunākajām ultrasonogrāfijas iekārtām un uzlabotu programmatūru. Tā atrodas pašā Rīgas centrā E. Birznieka-Upīša ielā 10–1, burtiski dažu soļu attālumā no Centrālās dzelzceļa stacijas un autoostas, kas padara USG pakalpojumus vēl pieejamākus visiem Latvijas iedzīvotājiem! Pieteikties uz izmeklējumu var vietnē eVeselībasPunkts vai zvanot uz tālruņa numuru 28770660.