* Pāvils Brūvers: Kurā pusē es stāvu?
Cilvēcības vārdā visai civilizētajai pasaulei jau sen bija jāsadodas rokās un ar visu savu spēku jāstājas pretī šim iznīcināšanas karam Ukrainā. Jo ilgāk tas tiks pieļauts, jo smagākas būs sekas un grūtāk būs šo ugunsgrēku ierobežot. Brīvībā un pārpilnībā izaugusī Rietumu sabiedrība acīmredzot nav vairs spējīga nest nopietnus upurus patiesības un cilvēcības vārdā.
* Andris Upenieks: Bloķēt nenozīmē mainīt
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome raujas vaiga sviedros: tik un tik propagandas kanālu aiztaisīti ciet. Bet cik atvērti? Tādi, kam melus atspēkot pa spēkam! Aizvērt muti, nenozīmē atvērt domāšanu.
* Apstiprina amatā vairāku Ogres novada struktūrvienību vadītājus: Meņģeles pagasta un Rembates pagasta pārvaldes vadītāju, Ogres sākumskolas direktoru, kā arī Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietnieku.
* Ogrē, Lielvārdē un Madlienā pieņems nolietotās autoriepas;
* Olga Rajecka: Dziedu jau pilnus 46 gadus…
Pirmās skatuves atmiņas man saistās ar ansambli Lielvārdes kolhozā "Lāčplēsis", tāpēc tieši Lielvārdē 2.aprīlī sāksies mana koncerttūre, un nesen atjaunotajā Kultūras centrā šajā dienā notiks divi koncerti. Tajos gaidu arī savus atbalstītājus, kuri savulaik mūs atbalstīja, kad TV3 “Dziesmu karos” piedalījos kopā ar Lielvārdes Violeto kori. Droši varu teikt, ka lielvārdieši ir manējie! Lepojos, ka esmu no tās puses, ka mums ir skaists kultūras nams, ka mums ar kori izdevās estrādē ierīkot soliņus.
* Apstiprina pagasta pārvalžu vadītāju mēnešalgas;
* Lielvārdiete Inga Bite laimē automašīnu "Opel Mokka";
* Sports: BK "Ogre" sper platu soli pretī finālturnīram; "Lielvārdei/Fat Pipe" pusfinālā uzvara un zaudējums; "Ogres Vilki" un "Lielvārde" iekļūst 1.līgas finālā.
