VP RRP Ogres policijas iecirkņa priekšnieks, pulkvežleitnants Andris Kalnaģeidāns šo amatu pilda kopš pagājušā gada oktobra. Dzintras Dzenes foto
Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 1.aprīļa numurā:

* Ir svarīgi ievērot piesardzību it visā "Krāpnieki labi pārzina psiholoģiju – krāpšanas bieži tiek veiktas par nelielam summām, kuru dēļ cietušie policijā nevēršas, bet, ja krāpniekam dienas laikā par 10 eiro izdodas apkrāpt 10 cilvēkus, tad summa ir gana liela. Ja vēlaties kaut ko iegādāties ārzemēs, jāpārliecinās, vai norādītais e – pasts un bankas rekvizīti patiesi pieder uzņēmumam, ar kuru jums ir darījums. Šos datus var pārbaudīt uzņēmuma mājaslapā. Tā, piemēram, ir bijis gadījums, kad cilvēks ārzemēs vēlas iegādāties traktortehniku septiņu tūkstošu eiro vērtībā, veic naudas pārskaitījumu, un ar to arī darījums beidzas. Diemžēl nereti iespēja atgūt naudu ir minimāla, lai neteiktu – tuvu nullei. Pārskaitīt naudu uz svešu kontu ārvalstīs – tas ir sekunžu jautājums, bet tās atgūšana var prasīt mēnešus. Novēlu nebūt naiviem un necerēt, ka svešas personas ir ieinteresētas padarīt mūs bagātus, ir svarīgi ievērot piesardzību it visā," tā VP RRP Ogres policijas iecirkņa priekšnieks, pulkvežleitnants Andris Kalnaģeidāns.Vairāk – jaunajā "OVV".

* Pāvils Brūvers: Kurā pusē es stāvu?
Cilvēcības vārdā visai civilizētajai pasaulei jau sen bija jāsadodas rokās un ar visu savu spēku jāstājas pretī šim iznīcināšanas karam Ukrainā. Jo ilgāk tas tiks pieļauts, jo smagākas būs sekas un grūtāk būs šo ugunsgrēku ierobežot. Brīvībā un pārpilnībā izaugusī Rietumu sabiedrība acīmredzot nav vairs spējīga nest nopietnus upurus patiesības un cilvēcības vārdā.


* Andris Upenieks: Bloķēt nenozīmē mainīt
Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome raujas vaiga sviedros: tik un tik propagandas kanālu aiztaisīti ciet. Bet cik atvērti? Tādi, kam melus atspēkot pa spēkam! Aizvērt muti, nenozīmē atvērt domāšanu.


* Apstiprina amatā vairāku Ogres novada struktūrvienību vadītājus: Meņģeles pagasta un Rembates pagasta pārvaldes vadītāju, Ogres sākumskolas direktoru, kā arī Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietnieku.


* Ogrē, Lielvārdē un Madlienā pieņems nolietotās autoriepas;
* Olga Rajecka: Dziedu jau pilnus 46 gadus…
Pirmās skatuves atmiņas man saistās ar ansambli Lielvārdes kolhozā "Lāčplēsis", tāpēc tieši Lielvārdē 2.aprīlī sāksies mana koncerttūre, un nesen atjaunotajā Kultūras centrā šajā dienā notiks divi koncerti. Tajos gaidu arī savus atbalstītājus, kuri savulaik mūs atbalstīja, kad TV3 “Dziesmu karos” piedalījos kopā ar Lielvārdes Violeto kori. Droši varu teikt, ka lielvārdieši ir manējie! Lepojos, ka esmu no tās puses, ka mums ir skaists kultūras nams, ka mums ar kori izdevās estrādē ierīkot soliņus.


* Apstiprina pagasta pārvalžu vadītāju mēnešalgas;
* Lielvārdiete Inga Bite laimē automašīnu "Opel Mokka";
* Sports: BK "Ogre" sper platu soli pretī finālturnīram; "Lielvārdei/Fat Pipe" pusfinālā uzvara un zaudējums; "Ogres Vilki" un "Lielvārde" iekļūst 1.līgas finālā.

