* Svinam Ogres dzimšanas dienu – PILSĒTA, DZĪVE UN TU
Pasākuma PILSĒTA, DZĪVE UN TU apmeklējums ir bez maksas. Bezmaksas biļetes var saņemt ONKC kasē un visās Biļešu paradīzes kasēs, kā arī www.bilesuparadize.lv, informē ONKC sabiedrisko attiecību speciāliste Anete Andersone.
* Andris Upenieks: Tev nebūs brūķēt muti!
Ja uzskatām, ka vārda brīvība nepienākas tiem, kas mums nepatīk, tad arī mums tā nepienākas. Labpatiktos, lai katrs brūķē muti, kā viņam tīk, lai katrs redzams kā uz delnas. Pretējā gadījumā viltus muldēšanas piesegsies aiz ādu glābjošiem vārdiem, piemēram, – iespējams, šķiet, ticams, droši vien…
* Annas Kauliņas ārsta prakses personāls turpmāk atkal būs pieejams Lielvārdes poliklīnikā;
* Pie Ogres slimnīcas plāno izvietot laboratoriju Covid – 19 testu veikšanai
Kā norāda Ogres rajona slimnīcas vadītājs, šāda pakalpojuma ieviešana ne tikai nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem ērti nodot analīzes, bet arī ļautu ļoti ātri – jau divu līdz trīs stundu laikā – uzzināt rezultātu.
Vairāk – jaunajā "OVV".
* Apstiprina vairāku Ogres novada pašvaldības pagasta pārvalžu nolikumus un struktūru;
* Madlienas vidusskolas audzēkņi gūst panākumus Robertam Mūkam veltītajā radošo darbu konkursā;
* Kā pareizi uzņemt diennaktī nepieciešamo ūdens daudzumu?
Būtu ieteicams ūdeni nelietot maltītes laikā vai uzreiz pēc tās, jo tādējādi barība netiek pietiekami sagremota, tā tiek samitrināta ar ūdeni, kas veicina, nevis tās pārstrādāšanu, bet gan tās “aizskalošanu” zarnās nepietiekami pārstrādātā veidā, kas savukārt var veicināt pūšanās un rūgšanas procesus.
Vairāk – jaunajā "OVV".
* Sports: Ogres novadu Pekinā pārstāvēs Oskars Urbanovičs; Ogrēniešiem uzvara un zaudējums Baltijas līgā; BK "Ogre" atzīst līderes "VEF Rīga" pārākumu.
Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!