Sestdien, 29.maijā, Ķeguma novada svētku gadatirgū pirmo reizi plašāku publiku ar pašu iecerētā un izlolotā projekta ideju iepazīstināja lielvārdiete Aiga Zeltiņa un ķegumiete Anita Alksne, kuras jūnija beigās Ķeguma Pasta ēkā plāno atvērt labdarības veikalu "Pūne", bet jau šīs nedēļas nogalē pasta ēkas vestibilā varētu sākt darboties "Pārtikas apmaiņas skapis".
* Jaunais likums liegs laist tirgū vates kociņus un citus plastmasas priekšmetus;
* Ogres novadā peldūdens kvalitāte atbilst normai;
* Reibumā uzbrūk ar cirvi bijušajai draudzenei un viņas draugam
Uzbrucējs ir sievietes bijušais draugs, kurš alkohola iespaidā izraisītās greizsirdības rezultātā uzbrucis savai bijušajai draudzenei ar cirvi brīdī, kad sieviete atradās gultā kopā ar savu jauno draugu. Vīrietis nozīmīgus miesas bojājumus nodarījis abiem. Agrāk viņš nav bijis sodīts, taču jau ne vienreiz vien nonācis likumsargu redzeslokā.
* Krāsainie un pasākumiem bagātie Ķeguma novada svētki ir izskanējuši!
* Ķegumiete Anna Rozālija Brokāne piedalās konkursā "Minimiss Latvija 2021"!
* Kā izvēlēties dārza grilu? Padomi grilēšanai;
* Pieci bieži sastopami nelabuma cēloņi. Kā tos mazināt?
* "Ogre" – Latvijas vicečempione handbolā
29.maijā par Latvijas vicečempioni handbolā kļuvusi HK "Ogre", kas arī finālsērijas trešajā mačā atzina titulētās komandas "Tenax Dobele" pārākumu 25:44 (12:28). Sudraba medaļas ir atkārtots Ogres handbolistu līdz šim labākais sasniegums, vēl mūsējiem savulaik izdevies izcīnīt arī bronzas godalgas.
* Ogres vieglatlētiem medaļa un rekordi Igaunijā.
