Pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamie materiāli: vienreizlietojami cimdi iepakojumā; spraužamadatas; šķēres (10 līdz 14 centimetri) ar noapaļotiem galiem; mākslīgās elpināšanas maska ar vienvirziena gaisa vārstuli iepakojumā; trīsstūrveida pārsējs (96x96x136 centimetri) iepakojumā; leikoplasts (divu līdz trīs centimetru) spolē; brūču plāksteri (dažādu izmēru) sterilā iepakojumā; tīklveida pārsējs Nr. 3 (40 centimetri); marles saites (4 x 0,1 metri) sterilā iepakojumā; marles saites (4 x 0,05 metri) sterilā iepakojumā; pārsienamās paketes sterilā iepakojumā; marles komplekts (600 x 800 milimetri) sterilā iepakojumā; marles komprese (400 x 600 milimetri) sterilā iepakojumā; marles komprese (100 x 100 milimetri) sterilā iepakojumā un folijas sega (viena puse metalizēta, otra spilgtā krāsā) iepakojumā.
* Andris Upenieks: Būsim par pilieniem!
Putinam un citiem impērijas atjaunotājiem nav saldāka ēdiena par mūsu kašķiem un muļķīgo nevienprātību lietā, kas tik skaidra kā tas saulē vizuļojošais ūdens piliens. Es nevaru pasauli labot viens, bet varu to kopā ar citiem! Es varu un daru, nevis tikai runāju. Ziedoju savu piliena daļu Ukrainai. Runāju ar draugiem krieviem, ukraiņiem un priecājos, ka viņi ir tādi paši latvieši kā es. Esmu aizkustināts par saviem audzēkņiem, kas piedāvā ukraiņu bēgļiem savas mājas.
* Alberts Kreņevskis: Latvija! Ukrainā, Eiropā karš!
Ārprāts jāsoda atbilstoši ārprāta apjomam! Ko tas dod, ja neseko reāli soļi – apjomīgai un visaptverošai agresora sodīšanai un savaldīšanai?
* Lielvārdē – mobilā diagnostika un donoru diena;
* Ogrē sveču dedzināšanas dēļ ugunsgrēks dzīvoklī;
* Sociālā aprūpes centra "Senliepas" klienti turpmāk uzturēsies Ogres pansionātā;
* Ogres novada krīzes zvanu centrs sniedz atbalstu grūtā situācijā
Savā atskaitē novada pašvaldībai M.Kalējs atzīst, ka nenovērtējams ieguvums Krīzes zvanu centra darbībā ir Elmāra Pļaviņa sniegtajai apmācībai: "Būdams speciālists darbam ar cilvēkiem smagas krīzes un suicidālā stāvoklī, Elmārs ir ne vien konsultējis zvanītājus un mūs, bet arī braucis pie cilvēkiem (arī nakts stundās), lai glābtu dzīvības un stiprinātu tuviniekus".
* Praktiski un noderīgi: Stēvija – veselībai un veselīgākam dzīvesveidam;
* Sports: BK "Ogre" kausa izcīņas pusfinālā piekāpjas "Ventspilij"; Lielvārdes florbolisti izslēgšanas spēlēs tiksies ar "Valmieru".
